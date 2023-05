Vụt sáng trên mạng, Vlogger đời đầu chọn ở ẩn, JVevermind vừa quay lại đã thành "tâm bão"

JVevermind

Ngày 15/5, JVevermind gây "bão" cộng đồng mạng vì nhắm đến nhân vật giải trí hot trong thời gian này là Trấn Thành và đưa lên Vlog.

JV quay lại với phong cách làm video quen thuộc nhưng những clip viral của anh cách đây nhiều năm về trước. Anh bỏ nguyên 13 tiếng đồng hồ xem hết tất cả video trên kênh YouTube của nam MC. Một lần đóng chung quảng cáo, JV từng có ý định "động chân động tay" với Trấn Thành vì bị MC này mắng chửi giữa trường quay.

JVevermind (Trần Đức Việt) – Vlogger đời đầu từng nổi đình nổi đám trên YouTube Việt Nam với phong cách hài hước, châm biếm. Khoảng 10 năm trước, JVevermind cùng nhiều cái tên như An Nguy, Huyme, He Always Smile… nở rộ trào lưu vlog tại Việt Nam, các kênh YouTube ra đời.

Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube của anh đạt 121 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt subs. Anh cũng chính là một trong những YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube, trở thành cái tên sáng giá được nhiều thương hiệu lớn liên hệ và các dự án kinh doanh hợp tác.

JV tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện tại ĐH Cameron (Mỹ), JVevermind về Việt Nam sinh sống và làm việc, kéo theo số lượng vlog thưa thớt dần. JVevermind quyết định "ở ẩn". Anh khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi xóa sạch toàn bộ nội dung trên YouTube, gần 50 video triệu view , tài khoản Instagram của anh trống không…

JV rất kín tiếng trong đời tư. Những năm qua, kênh YouTube hơn 2 triệu sub của JV vẫn không có bất kì update nào. Anh cũng rất ít lần chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội. Gần đây, người hâm mộ bất ngờ khi JVevermind chuyển sang hình ảnh lãng tử với mái tóc dài và để râu không còn thư sinh như trước nữa.

An Nguy

An Nguy gây ấn tượng với hình ảnh nữ vlogger cá tính, hoạt ngôn và xinh đẹp. Sau nhiều năm sống và làm việc tại Mỹ, An Nguy trở về Việt Nam và tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2016, 8X nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Sau đó, An Nguy có vai diễn màn ảnh rộng trong Chờ em đến ngày mai, Chú ơi đừng lấy mẹ con. Cô từng vướng thị phi khi cô thông báo “phim giả tình thật” với bạn diễn Kiều Minh Tuấn, công chúng cho đây là chiêu trò PR “bẩn”, đòi tẩy chay. Nữ vlogger sau đó phải lên tiếng xin lỗi.

Từ khi trở lại Mỹ, An Nguy sống kín tiếng hơn. Cuối năm 2020, cô tiếp tục gây bất ngờ với công chúng khi công khai ảnh bụng bầu lớn bên Alexandra Nguyễn. Năm 2021, An Nguy hạ sinh con gái đầu lòng, gọi tên thân mật là Bay, nhận được lời chúc mừng của đông đảo khán giả.

Từ đó, An Nguy cũng trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh của con cũng như cuộc sống bên Mỹ trên mạng xã hội. Thời gian rảnh, An Nguy trở lại với công việc làm vlog để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện thú vị của cá nhân với khán giả mến mộ. Hiện tại, An Nguy có một cuộc sống khá yên bình, hạnh phúc.

Huyme

Vlog của anh chàng mắt hí, điển trai Huy Me (Phạm Công Thành) cũng được giới trẻ yêu mến bởi sự hài hước và có “chất” riêng.

Sau khi trào lưu làm vlog suy thoái, Huyme Nam tiến, nhanh chóng “chuyển mình” với các cơ hội phủ sóng rộng rãi thông qua những dự án quảng cáo, phim điện ảnh và làm việc trong ngành truyền thông. Một số bộ phim 9X góp mặt như: Siêu trộm, Sút, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao song không tạo dấu ấn đậm nét nào.

Ngoài ra anh chàng cũng là gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng về giày thể thao, trang phục đá bóng cũng như là khách VIP của nhiều sự kiện thời trang, giải trí.

Sau vài năm, nam vlogger thấy bản thân chững lại và không còn tham gia bất kỳ dự án phim nào. “Ở vị trí diễn viên tôi chưa có được những thành công như mong muốn. Với YouTuber, tôi đã là quá khứ” – Huyme chia sẻ.

Mặc dù giờ đây không còn là một vlogger đình đám như năm xưa nữa nhưng Huyme vẫn luôn nhận được sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm với nhiều hotgirl xinh đẹp. Sau một thời gian giấu kín, mối quan hệ giữa chàng Vlogger Huyme và "hotgirl tạp hóa" Hàn Hằng khi cặp đôi đã quyết định công khai

Phở Đặc Biệt

Trở thành "hiện tượng mạng" được yêu thích trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2014, cùng cộng sự là người bạn thân Ngọc Thảo, Phở Đặc Biệt đã làm khuynh đảo không gian sáng tạo của YouTube. Kênh YouTube của anh cũng vinh dự nhận nút vàng cá nhân thứ hai sau JVevermind trong top những YouTuber đời đầu.

Bên cạnh làm vlog, Phở Đặc Biệt bận rộn với những dự án riêng trong lĩnh vực truyền thông. Ở độ tuổi 30, Phở Đặc Biệt dường như lui về phía sau ánh hào hoa của giới giải trí Việt. Được biết, sau khoảng thời gian vắng bóng trên các MXH, anh đang là giám đốc điều hành một công ty ty giải trí, quản lí các tài năng trẻ, đồng thời kinh doanh trên một số lĩnh vực khác như thời trang, tụ điểm dành cho giới trẻ và phòng tập gym.

Phở Đặc Biệt từng có mối tình nhận được nhiều sự chú ý với hot girl Sun HT. Tuy nhiên, sau khi yêu xa, mối tình 3 năm không công khai nhưng cũng không dấu diếm của 2 sau đó đã kết thúc trong hòa bình khiến nhiều người tỏ ra nuối tiếc.

Hiện tại, tuy Phở Đặc Biệt không còn xuất hiện nhiều trên MXH, đặc biệt trên nền tảng YouTube, nhưng anh vẫn là người trực tiếp sáng tạo nội dung, cụ thể là cho gen Z, và kiêm thêm công việc trực tiếp đào tạo thế hệ trẻ cho làng giải trí Việt trong tương lai.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vut-sang-tren-mang-vlogger-oi-au-chon-o-an-j-vevermind-vua-quay-lai-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vut-sang-tren-mang-vlogger-oi-au-chon-o-an-j-vevermind-vua-quay-lai-a-thanh-34-tam-bao-34-a609229.html