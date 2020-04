Ca sĩ nhí Việt Nam kiếm bộn tiền từ Youtube, sở hữu loạt MV trăm triệu view

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 18:36 PM (GMT+7)

Đây là con số không hề nhỏ với loạt YouTuber đang coi YouTube là nghề nghiệp như hiện nay, đặc biệt, với một kênh YouTube ca nhạc thiếu nhi thì lại càng "không phải dạng vừa".

Khoảng 5 năm trở lại đây, YouTube là một trang web chia sẻ video được yêu thích không kém gì các trang mạng xã hội phổ biến trên thế giới. Bên cạnh việc tạo nên nguồn nội dung dồi dào cho người xem thì YouTube cũng được xem là một công việc được nhiều người theo đuổi bởi thu nhập "khủng". Đặc biệt, trong top những kênh có thu nhập cao nhất tại Việt Nam xuất hiện nhiều ca sĩ nhí, hát nhạc thiếu nhi khiến người xem phải bất ngờ.

Kênh YouTube bé Bào Ngư

Không chỉ biết hát từ năm 2,5 tuổi, Bào Ngư còn có khả năng chơi nhạc cụ.

Bé Bào Ngư (Nguyễn Mỹ Tịnh)- con gái nhạc sĩ Yên Lam nổi tiếng với loạt ca khúc thiếu nhi như: "Bé chơi lồng đèn", "Bào Ngư đi mẫu giáo", "Con cào cào"... từ năm 2,5 tuổi. Cô bé còn được biết đến như một "ngôi sao YouTube" khi sở hữu kênh riêng đến nay đã đạt hơn 1,1 triệu người đăng ký và gần 740 triệu lượt xem.

Kênh YouTube của cô bé sinh năm 2008 ngoài những ca khúc thiếu nhi được yêu thích còn là những hoạt động trong những chuyến du lịch, hoạt động thường ngày. Ngoài ra, sau lần tham gia chương trình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế", Bào Ngư càng được khán giả yêu thích nhiều hơn.

Cô bé được người xem gọi là "ca sĩ nhí triệu view".

Tuy lượt người xem trong mỗi video của Bào Ngư không đến mức triệu view nhưng việc chăm chỉ ra video với tần suất dày khiến kênh YouTube này hoạt động ổn định. Điều này cũng mang lại cho giọng ca nhí 12 tuổi nguồn thu nhập "khủng khiếp" từ YouTube.

Theo thống kê từ trang Social Blade, nếu kênh của Bào Ngư được bật chế độ kiếm tiền, số tiền kênh này có thể kiếm được nhiều nhất là khoảng 597 nghìn USD/năm (khoảng 13,9 tỷ đồng). Đây là con số không hề nhỏ với loạt YouTuber đang coi YouTube là nghề nghiệp như hiện nay, đặc biệt, với một kênh YouTube ca nhạc thiếu nhi thì lại càng "không phải dạng vừa".

Kênh YouTube bé Phan Hiếu Kiên

Cô bé có cái tên dễ gây hiểu nhầm là bé nam gây chú ý với khán giả từ khi còn nhỏ qua nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Kênh YouTube của bé Phan Hiếu Kiên hiện cũng đã đạt nút vàng với gần 1,1 triệu người đăng ký. Đặc biệt, cô bé là ca sĩ nhí Việt hiếm hoi sở hữu MV ca nhạc với hơn 334 triệu view - ca khúc "Thương lắm thầy cô ơi". Bên cạnh đó, kênh YouTube của Hiếu Kiên còn đăng tải nhiều MV khác cũng đã đạt chục triệu view.

Phan Hiếu Kiên cũng là giọng ca nhí nổi tiếng khi còn rất nhỏ.

Khá kín tiếng so với những ca sĩ nhí khác, Phan Hiếu Kiên hiện tại sinh sống cùng gia đình tại Mỹ, vì vậy, những thông tin về cô bé gần như đều bằng 0. Tuy nhiên, độ hot của Hiếu Kiên trên YouTube thì không hề giảm nhiệt trong những năm qua. Với kênh đã đạt nút vàng còn sở hữu MV trăm triệu view, ước tính, kênh của cô bé có thể được YouTube chi trả đến 334 nghìn USD/năm (khoảng hơn 7,7 tỷ đồng).

Kênh YouTube bé Ruby Bảo An

Ruby Bảo An là ca sĩ nhí quen thuộc nhất với khán giả. Ở tuổi 14, cô bé vẫn chăm chỉ theo đuổi đam mê âm nhạc, dòng nhạc cũng dần trưởng thành hơn, phù hợp hơn với lứa tuổi.

Ruby Bảo An (Nguyễn Ngọc Bảo An) là một trong những giọng ca nhí được thiếu nhi yêu thích qua nhiều MV như: "Cháu yêu bà", "Bảy sắc cầu vồng", "Cả nhà thương nhau"... Đặc biệt, Bảo An chính là giọng ca nhí đầu tiên của Việt Nam sở hữu đến 3 MV nằm trong top những MV được xem nhiều nhất Việt Nam: "Xúc xắc xúc xẻ" hơn 320 triệu view, "Mẹ ơi tại sao" hơn 161 triệu view và "Bé chút chít" hơn 122 triệu view.

Bé Bảo An sở hữu kênh YouTube hơn 759 nghìn người đăng ký.

Kênh YouTube của Ruby Bảo An ngoài những ca khúc thiếu nhi từ nhiều năm trước còn có rất nhiều video về cuộc sống thường ngày của Bảo An. Đặc biệt, thời gian gần đây, cô bé Bảo An một thời còn làm cho người hâm mộ phải ngạc nhiên khi đã lớn phổng phao, xinh đẹp. Giọng ca nhí cũng thường xuyên cover lại những ca khúc nhạc trẻ cùng những ca sĩ đồng trang lứa và nhận được phản hồi tích cực từ người xem...

Từ rất nhiều hoạt động trên kênh cũng như việc sở hữu đến 3 MV hơn trăm triệu view, kênh của Bảo An ước tính cũng được YouTube chi trả đến hơn 240 nghìn USD/năm (khoảng hơn 5,5 tỷ đồng).

