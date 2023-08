“Ca sĩ mặt nạ” mùa 2 gây tranh cãi

“Ca sĩ mặt nạ” mùa 1 là một trong những gameshow hot, "gây bão" mạng xã hội khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Lương Bích Hữu, Thùy Chi, Trung Quân, Ngọc Mai... Đến với chương trình, khán giả không biết các nghệ sĩ là ai và đón nhận họ bởi giọng hát, cảm xúc, kỹ thuật thanh nhạc... Chính vì thế “Ca sĩ mặt nạ” liên tục lọt Top trending trên YouTube tại Việt Nam, màn lột mặt nạ của Lương Bích Hữu, Thùy Chi... hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Bước ra khỏi cuộc thi, các nghệ sĩ cũng nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả, trở thành cái tên đắt show.

Từ thành công của mùa 1, ê-kíp nhanh chóng lên ý tưởng và thực hiện mùa 2. Ngô Kiến Huy đảm nhận vai trò MC, cố vấn gồm có Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương và 1 nghệ sĩ khách mời theo tập. Ê-kíp chương trình có sự đầu tư về mặt tạo hình, sáng tạo nên nhiều mascot để lại ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, “Ca sĩ mặt nạ” mùa 2 vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

Chưa tạo được sự tò mò cho khán giả

Ở mùa 1, “Ca sĩ mặt nạ” khiến khán giả thích thú khi dàn dựng nhiều phần trình diễn đẳng cấp, đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ có khả năng biến hóa trong giọng hát khiến ban cố vấn lẫn người xem tò mò, bàn luận để tìm ra nhân vật đằng sau các mặt nạ.

Tuy nhiên ở mùa 2, sau 2 tập phát sóng, các nhân vật vẫn chưa mang đến sự tò mò, thích thú. Nhiều người nhận xét rằng các nghệ sĩ có màu giọng đặc trưng, quá dễ đoán, như mascot Khỉ Hồng chính là Ưng Hoàng Phúc ở tập 1.

Tập 2 càng khiến khán giả thất vọng vì "nhạt", dù nhân vật Voi Bản Đôn và Cún Tóc Lô có giọng hát hay, truyền cảm nhưng chưa đủ để mọi người phải ồ lên thích thú: "Dự đoán Cún Tóc Lô là Ngọc Anh 3A, bẻ giọng vẫn nhận ra nét đặc trưng. Còn Voi Bản Đôn có vẻ là Anh Tú The Voice, người làm khuynh đảo “Rap Việt”. Bà Cừu Bông đoán là Khởi My vì giọng hát cứ chênh chao kiểu rất Khởi My. Còn đôi cá ngựa chán quá nên khỏi đoán.

Ban cố vấn năm nay bớt hẳn sự duyên dáng so với mùa 1, hình như kiểu nhận ra giọng ai rồi mà vẫn phải diễn, nhưng thật sự rất khó để diễn".

Ngoài ra cái kết của tập 2 nhận về nhiều tranh cãi vì khiến khán giả chưng hửng, tụt cảm xúc. Cụ thể, Cừu Bông và cặp song ca Cá Ngựa Đôi vì nhận điểm số bình chọn thấp nhất nên phải bước vào trận đối đầu. Nếu như ở tập 1 sau phần trình diễn đối đầu sẽ lột mặt nạ của người thua cuộc thì trong tập 2, sau màn biểu diễn "Tận cùng của nỗi nhớ", MC bất ngờ thông báo kết thúc mà không có kết quả nhân vật nào bị loại: "Đang xem hay tự nhiên muốn anti luôn", "Mất hứng thiệt", "Đang hồi hộp chờ kết quả thì phải đợi tới tuần sau, muốn bỏ xem luôn đó"...

Điểm sáng hiếm hoi

Bên cạnh những điểm trừ, "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi những điểm sáng. Trong tập 1, Hippo Happy (Hà mã hạnh phúc) là 1 trong 2 mascot đạt số điểm bình chọn cao nhất. Theo lời giới thiệu, Hippo Happy sở hữu chất giọng nội lực.

Đặc biệt với phần trình diễn ca khúc "Quá khứ còn lại gì", những nốt cao được Hippo Happy thể hiện dễ dàng và theo nhạc sĩ Hoài Sa – giám đốc âm nhạc của chương trình, cô có quãng giọng của Mariah Carey, khiến các cố vấn Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương, Song Luân ngưỡng mộ và kinh ngạc. Cùng với đó là sự tự tin, phong cách trình diễn độc đáo khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Thậm chí, Trấn Thành còn phải thốt lên: "Tại sao một người hát hay như vậy mà chúng tôi lại không biết, những năm qua em ở đâu?". Song Luân không giấu được cảm xúc: "Nổi da gà luôn anh ơi. Sao mà hát được vậy luôn".

Sau 2 tập lên sóng, nhiều khán giả để lại nhận xét: "Ban nhạc và nhóm bè là yếu tố quan trọng giữ tôi lại với chương trình", "Voi Bản Đôn hát xúc động thực sự, thêm hoà âm phối khí tạo nên tiết mục quá xuất sắc", "Tất cả bản phối đỉnh thật sự, cảm xúc bài hát của Voi thật sự chạm trái tim người nghe"...

