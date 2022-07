Bức Tường không dám nhận là "tượng đài" Rock Việt

Guitarist Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường - chia sẻ về đêm nhạc Rock.

Là một trong những khách mời trong chương trình Ride 2 Rock – Take me to Ha Long, ban nhạc Bức Tường sẽ mang đến những tiết mục Rock đặc sắc sau hơn 10 năm quay trở lại biểu diễn trên đất Mỏ.

Các khách mời tham dự sự kiện họp báo công bố chương trình gồm Trưởng ban tổ chức Nguyễn Cao Khánh, Tổng đạo diễn Harry Bui, ca sĩ Ngọc Anh, Guitarist Trần Tuấn Hùng

Đây là sự kiện tiếp nối thành công chương trình diễn ra tại Thanh Hóa vào tháng 5 trước đó. Lần này, hành trình diễn ra tại thành phố Hạ Long được kỳ vọng sẽ thổi bùng ngọn lửa đam mê của giới trẻ và những người yêu Rock. Dàn lineup có mặt trong chương trình gồm: Ban nhạc Bức Tường; Ban nhạc Ngũ Cung; Quán quân rock Việt 2022 – Ban nhạc Mentanoia; các khách mời như ban nhạc Nevermind, rocker Phạm Anh Khoa, người con đất Mỏ ca sỹ Ngọc Anh.

Khi được MC giới thiệu Bức Tường là ban nhạc huyền thoại, ban nhạc tượng đài truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả yêu Rock tại Việt Nam, thủ lĩnh hiện tại của nhóm – Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ danh xưng “tượng đài” là quá to lớn với nhóm. “Thực ra Bức Tường chỉ là ban nhạc lâu năm. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài cho tới bây giờ, cũng 28 năm rồi. Tôi nghĩ con đường của chúng tôi cũng như các nhóm nhạc khác cũng sẽ dài thêm để tiếp tục truyền lửa cho các bạn trẻ” – anh chia sẻ.

Thủ lĩnh hiện tại của ban nhạc Bức Tường không dám nhận danh xưng "huyền thoại" hay "tượng đài" về Rock Việt

Guitarist của ban nhạc Bức Tường bày tỏ sự bất ngờ và thấy khâm phục ban tổ chức khi tổ chức được một chương trình tầm cỡ. Theo BTC, sân khấu của chương trình sẽ được set-up bởi các thiết bị sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, khi được hỏi về quy mô so với đêm nhạc diễn ra tại Thanh Hóa, đại diện BTC không hé lộ con số cụ thể nhưng khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Trước đó, BTC từng công bố chi phí đầu tư đêm nhạc tại Thanh Hóa là 4 tỷ đồng.

Chia sẻ trong buổi họp báo, đại diện BTC cho biết việc đầu tư cho sân khấu "khủng" không phải để phô trương mà muốn đặt Rock vào vị trí xứng đáng của nó. “Khi chúng tôi muốn phục hưng nhạc Rock, tôi muốn rằng các nghệ sĩ và những người làm nhạc Rock sẽ tự hào vì chúng ta được thưởng thức những gì tinh túy nhất của âm nhạc, của giải trí", ông Nguyễn Cao Khánh - Trưởng ban tổ chức chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Anh thử sức mình với Rock, chị nhận lời tham gia vì chương trình diễn ra trên quê hương Quảng Ninh.

Bên cạnh ban nhạc Bức Tường, sự có mặt của ca sĩ Ngọc Anh sẽ là một màu sắc rất bất ngờ về Rock. Một ca sĩ thường gắn bó với dòng nhạc nhẹ như Ngọc Anh không ngại làm mới chính mình để chuyển qua hát Rock. Khi được hỏi lý do tham gia vào một chương trình về Rock, nữ ca sĩ chia sẻ: “Ngọc Anh rất yêu quê hương và mong muốn đem đến cái mới cho quê hương mình. Tôi đi rất nhiều nhưng vẫn luôn lo sợ quê hương không yêu mình nữa nên bất cứ chương trình nào liên quan đến Quảng Ninh tôi đều phải sắp xếp ưu tiên.

Có một kỷ niệm Ngọc Anh hát Rock lần đầu tiên đến giờ vẫn còn nhớ mãi đó là ca khúc “Giọt sương và chiếc lá” tại sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn vì bị… fail. Ký ức đau buồn đó sẽ còn theo mãi Ngọc Anh. Thế nhưng đến hiện tại, Ngọc Anh nghĩ là mình sẽ không còn như thế nữa vì Ngọc Anh đến với Rock với tâm thế yêu âm nhạc và biết hát hoặc có thể nói là 1 nghệ sĩ lâu năm trên sân khấu. Còn để thành công hay được khán giả đón nhận thì đợi sắp tới 6/8 tại Quảng Ninh. Ngọc Anh cũng đã chọn phương án để tiệm cận khán giả Quảng Ninh một cách "mượt" nhất. Cố gắng hết sức vì xung quanh Ngọc Anh có rất nhiều "cây đa cây đề" nhạc Rock nên sẽ tận dụng hết sức sự góp ý, giúp đỡ của các anh lên sân khấu Rock tốt nhất. Ngọc Anh đang rất tự tin với Ride 2 Rock Quảng Ninh ngày 6/8 tới”.

Ngoài ra, một ca khúc đặc biệt được dàn dựng công phu kết hợp với màn trình diễn đến từ những chiếc xe ấn tượng của các câu lạc bộ motor sẽ là bài hát “đinh” của chương trình.

Chương trình sẽ được bắt đầu vào lúc 19h ngày 6/8/2022 tại Quảng trường Sun Carnival, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

