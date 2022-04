BTV VTV có tạo hình đặc biệt, nói ngay điều này sau vụ Will Smith đấm thẳng mặt đồng nghiệp

Chủ Nhật, ngày 03/04/2022 16:31 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cách dẫn chuyện cùng những bình luận hài hước của BTV Việt Hoàng khiến khán giả bật cười.

Những ngày qua, sự việc nam diễn viên Will Smith đấm thẳng mặt đồng nghiệp trên sân khấu lễ trao giải Oscar thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, khi nhìn thấy MC Chris Rock bàn về vợ của Will Smith với thái độ đùa cợt, anh đã không kiềm chế được cảm xúc và có hành động bạo lực nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Will Smith suýt bị cảnh sát bắt giam ngay tại lễ trao giải và sẽ đối mặt với nhiều hình phạt của BTC giải thưởng Oscar. Anh cũng thông báo đến giới truyền thông rằng đã rời khỏi vai trò thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (gọi tắt là Viện Hàn lâm).

"Tôi đã phản bội sự tin tưởng của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội để những người được đề cử và chiến thắng được ăn mừng vì thành tích phi thường của họ. Tôi rất đau lòng! Vì vậy, tôi đã từ chức thành viên của Viện Hàn lâm và chấp nhận bất kỳ hình phạt kỷ luật nào được đưa ra cho hành vi của mình" - Will Smith cho biết. Chủ tịch Viện Hàn lâm là David Rubi đã chấp nhận lá đơn và tiến hành các thủ tục kỷ luật nam diễn viên vì vi phạm tiêu chuẩn ứng xử của Viện Hàn lâm và thông báo trước cuộc họp hội đồng ngày 18/4.

Will Smith nhận về nhiều chỉ trích, hình phạt vì hành động bạo lực

Không chỉ được dư luận thế giới quan tâm, sự việc của Will Smith cũng khiến nhiều sao Việt chú ý. Mới đây nhất trong bản tin Điểm tuần của chương trình Chuyển động 24h, BTV Việt Hoàng đã xuất hiện với tạo hình đặc biệt là mang chiếc mặt nạ bảo vệ như các vận động viên quyền anh, cùng lời bình luận vừa hài hước vừa sâu sắc: "Sau khi uốn lưỡi 7 lần thì tôi quyết định mình vẫn phải tiếp tục công việc dẫn chương trình. Dĩ nhiên phải thừa nhận rằng vạ miệng là điều mà mọi người dẫn sợ nhất. Có thể do suy nghĩ chưa chuẩn mực, có thể đơn giản là não bộ chưa kịp xử lý ngôn từ".

Đặc biệt, anh bình luận thêm: "Nhưng dù có vạ miệng thế nào thì hành động của Will Smith vẫn nhận về lời chê trách. Bởi phải bất lực lắm mới cần dùng đến bạo lực trong khi rõ ràng nhìn lại chuỗi phản ứng của Will thì mọi người đều thấy anh ta hét lên để bảo vệ vợ trước 1 câu nói đùa đã đủ hiệu quả không kém 1 cái tát rồi. Khi không thể kiềm chế được cảm xúc thì hành vi của chúng ta rất dễ mất kiểm soát".

BTV Việt Hoàng nói về vụ việc của Will Smith trên sóng Chuyển động 24h

Cách dẫn chuyện cùng những bình luận hài hước cũng BTV Việt Hoàng khiến khán giả bật cười: "Vựa muối của VTV", "VTV mặn như muối, xem thời sự mà còn buồn cười hơn xem phim", "Học ăn học nói, MC mà vô duyên thì bị thế thôi", "Do MC đùa quá trớn", "VTV mặn mòi, cơ hội quá",...

Từ trước đến nay, BTV Việt Hoàng được nhiều người nhận xét là "MC mặn mòi nhất VTV" hay "anh da nâu", "thánh cà khịa"... Mỗi lần xuất hiện, anh đều mang đến cho khán giả những câu chuyện, lời bình luận các sự việc "hot" không kém phần hài hước. Với gương mặt lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc khi nói những câu hài, Việt Hoàng càng khiến bản tin thêm phần cuốn hút. Bên cạnh dẫn bản tin "Chuyển động 24h", anh còn có màn thể hiện ấn tượng mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả ở chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần".

BTV Việt Hoàng được gọi là "thánh cà khịa" của VTV

Với nhiều năm nỗ lực làm việc, anh đã giành giải Người dẫn chương trình ấn tượng nhất tại giải thưởng Ấn tượng VTV 2020. "Tôi thấy mình quá may mắn khi để lại chút ấn tượng đối với khán giả và chính vì mọi người trìu mến gọi là "mặn" nên may mắn đó càng rõ. Bởi nếu là người xem VTV lâu năm sẽ biết ngay có rất nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên trước kia "mặn mà" và sâu sắc như thế nào.

Chỉ vì tôi đang sống trong giai đoạn bùng nổ của mạng xã hội nên sản phẩm được tiếp cận tới đông đảo khán giả hơn mà thôi. Trình độ của tôi không là gì so với các tiền bối đó cả. Thậm chí ngay bây giờ có những đàn anh ở Đài tôi rất ngưỡng mộ và xem đều mỗi sản phẩm của họ để học hỏi. Ví dụ như BTV Quốc Khánh hay nhà báo Hồng Quang", nam BTV chia sẻ với Vietnamnet.

Nguồn: http://danviet.vn/btv-vtv-co-tao-hinh-dac-biet-noi-ngay-dieu-nay-sau-vu-will-smith-dam-thang-mat...Nguồn: http://danviet.vn/btv-vtv-co-tao-hinh-dac-biet-noi-ngay-dieu-nay-sau-vu-will-smith-dam-thang-mat-dong-nghiep-50202234163215330.htm