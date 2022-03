BTV thời sự 19h vừa thay thế Hoài Anh 3 tháng đột ngột dừng lên sóng: Lý do là gì?

Nữ MC đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân.

Từ ngày 1.1.2022 BTV Hoài Anh tạm dừng dẫn sóng Thời sự 19h của VTV và chuyển qua công tác tại Ban Văn nghệ của Đài truyền hình quốc gia. Trước đó một tháng - tháng 12.2021, BTV dẫn bản tin thời tiết Phương Thảo đã được chỉ định thay thế Hoài Anh.

BTV Phương Thảo trên sóng Thời sự VTV 19h

BTV Phương Thảo sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt phúc hậu cùng "đôi mắt biết nói". Là MC nói giọng miền Nam, BTV sinh năm 1986 vẫn chinh phục tuyệt đối khán thính giả với đài từ dễ nghe, lối dẫn tự nhiên. Phương Thảo tâm sự, cô hy vọng sẽ tạo được dấu ấn riêng trong lòng công chúng khi là một BTV giọng miền Nam của bản tin Thời sự.

Thế nhưng gần đây, BTV Phương Thảo không còn xuất hiện trên sóng Thời sự 19h. Trên trang cá nhân, nữ MC bất ngờ khoe ảnh bụng bầu, tiết lộ niềm hạnh phúc lên chức mẹ thiêng liêng. Trong phần bình luận dưới bài đăng của mình, Phương Thảo đã gián tiếp hé lộ lý do ngừng dẫn chương trình mà cô vốn mong mỏi sẽ mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm mới mẻ. Đáng chú ý, khi được đàn chị hỏi thăm sức khỏe, Phương Thảo liền đáp lại: "Tiếc là em lại không kế thừa tinh hoa của chị được lâu, chắc em không đủ duyên". Trả lời đàn em, Hoài Anh động viên. "Sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa chứ em". Qua phần hội thoại ngắn giữa hai thế hệ MC thời sự 19h, khán giả phỏng đoán lý do BTV Phương Thảo tạm rời ghế dẫn chương trình vì lý do sức khỏe, hoàn thành thiên chức cao cả.

"Hóa ra nguyên nhân mất tích bấy lâu nay là đây hả người đẹp. Chúc bà bầu luôn khỏe nhé", "Mẹ tròn con vuông rồi trở lại dẫn Thời sự nhé chị, em thích cách dẫn của chị lắm", "Bà bầu xinh quá",... một số dân mạng để lại bình luận dưới bài đăng.

Vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ của Phương Thảo khi mang bầu tuần thứ 21

Nữ MC ăn mặc giản dị, dạo phố giữa thai kỳ

Hiện tại, MC Phương Thảo đang ở giai đoạn giữa của thai kỳ. Cô chỉ vắng bóng tạm thời trên bản tin Thời sự 19h và hiện tại vẫn thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Đài.

Nữ MC sẽ tiếp tục trở lại với vai trò BTV trên sóng truyền hình VTV

Những hình ảnh gần đây BTV Phương Thảo chia sẻ trên trang cá nhân nhận được không ít lời khen của bạn bè và khán giả. Ở tuổi 36, cô thu hút bởi nhan sắc đằm thắm, tươi trẻ. Phải tinh ý lắm mới nhận ra nữ MC này đã có em bé, vì thay đổi về vẻ ngoài không nhiều.

Vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái của nữ BTV VTV ở tuổi 36

