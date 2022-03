Cuộc sống bất ngờ của Á hậu, MC Cát My sau 17 năm sang Mỹ

Thứ Tư, ngày 30/03/2022 04:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trước khi thành danh với nghệ thuật, Cát My từng làm nhiều nghề để mưu sinh tại Xứ sở Cờ hoa.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Á hậu Cát My hiếm hoi tiết lộ về chuyện đời, chuyện nghề. Sau 17 năm sang Mỹ, hiện người đẹp có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con gái.

Á hậu Cát My lần đầu trải lòng về cuộc sống sau 17 năm sang Mỹ

Khi ở Việt Nam, Cát My là con trong gia đình có điều kiện ở TP.HCM. Từ nhỏ, cô đã đam mê ca hát và diễn xuất nên mong muốn học hết cấp 3 sẽ thi vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh và Nhạc Viện TP.HCM. Tuy nhiên, gia đình lại định hướng và muốn Cát My đi Mỹ du học.

Sang Mỹ học tập theo diện tự túc nên học phí của cô đắt gấp 4 lần so với sinh viên khác. Thương bố mẹ vất vả lo tiền bạc nên học được 1 năm, Cát My chủ động nghỉ học đi làm. Cô xin vào làm ở một tiệm nail và chăm sóc da mặt của người Việt. Từ đây, cơ duyên đưa đẩy, Cát My lấy chồng, sinh con và làm nghề nail mưu sinh.

“Làm cho người ta được vài năm, tôi góp vốn để mở tiệm làm riêng. Tiểu bang tôi sinh sống ít người Việt nên việc theo đuổi đam mê nghệ thuật rất khó. 10 năm đầu, tôi chỉ tập trung làm nail, chăm sóc da mặt để có kinh tế lo cho cuộc sống và thỉnh thoảng về nước tham gia làm MC cho vài chương trình truyền hình, đóng MV ca nhạc và thử sức làm DJ.

Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ không hề dễ dàng và cũng gặp rất nhiều khó khăn. Song vì đam mê nghệ thuật nên tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội để được làm công việc mà mình yêu thích”, Cát My kể.

Cát My nhận giải Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu doanh nhân toàn cầu” tại Mỹ

Năm 2015, Cát My chuyển tới Cali. Đây là tiểu bang có rất nhiều người Việt sinh sống, cơ hội vì vậy cũng tìm đến cô như một… duyên lành.

Năm 2017, mỹ nhân sinh năm 1988 đăng ký tham gia cuộc thi “Hoa hậu doanh nhân toàn cầu” tại Mỹ và đoạt giải Á hậu 1 chung cuộc. Nhan sắc và tài năng của Cát My được khán giả và ban giám khảo đánh giá cao. Sau cuộc thi, cô nhận được nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Và công việc cô yêu thích nhất chính là MC, dẫn chương trình mua sắm, dự báo thời tiết, sướng ngôn viên... Sau đó cô đi học thêm về ngành tài chính lấy bằng và đã trở thành một chuyên viên về tài chính bảo hiểm.

Cát My và ông xã

Hiện cô có cuộc sống viên mãn tại Mỹ

Hiện tại, Cát My làm việc cùng với những công ty bảo hiểm nổi tiếng, uy tín của Mỹ và còn làm MC cho đài truyền hình. Nhờ kinh tế, công việc ổn định nên nàng Á hậu đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một số dự án nghệ thuật vào thời gian tới.

Sau 17 năm định cư trên đất Mỹ, từ một cô sinh viên du học, một thợ nail, Cát My đã trở thành một chuyên viên tài chính bảo hiểm. Cô có một cuộc sống đầy đủ và viên mãn cùng chồng và 2 cô con gái.

“Tôi rất vui và hài lòng với công việc cũng như cuộc sống hiện tại. Mọi thứ thuận lợi, công việc bảo hiểm giúp tôi ổn định cuộc sống và giúp được nhiều người. Công việc MC cho tôi được thoả mãn đam mê yêu nghệ thuật. Tôi cũng hạnh phúc với gia đình nhỏ luôn có chồng ủng hộ trong mọi công việc và 2 cô con gái ngoan ngoãn”, cô bày tỏ.

Nguồn: http://danviet.vn/cuoc-song-bat-ngo-cua-a-hau-mc-cat-my-sau-17-nam-sang-my-5020223034714810.htmNguồn: http://danviet.vn/cuoc-song-bat-ngo-cua-a-hau-mc-cat-my-sau-17-nam-sang-my-5020223034714810.htm