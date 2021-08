Ghi dấu ấn sâu sắc ở các bản tin thời sự, chị thấy có sự khác biệt nào giữa công việc dẫn chương trình thời tiết và việc dẫn chương trình thời sự?

- Khác biệt lớn nhất là thời gian trên sóng. Từ 1 bản tin thời sự ít nhất phải từ 15 - 30 phút, nay chỉ còn từ 1,5 - 3 phút. Còn về chuyên môn, người dẫn thời sự đòi hỏi phải có kiến thức nền bao quát, nắm được dòng chảy tin tức cả trong nước và quốc tế. Bạn có thể không am hiểu quá sâu sắc tất cả, nhưng bắt buộc bạn phải biết được trong hôm nay có những sự kiện gì nổi bật… Trong khi đó, thời tiết lại là bản tin đặc thù, bắt buộc bạn phải tìm hiểu sâu hơn về vị trí địa lý, hình thái thời tiết, hướng gió… nghe thì có vẻ lượng thông tin cần tìm hiểu ít hơn, nhưng lại đòi hỏi sâu hơn.

Nhiều người nghĩ công việc MC thời tiết “rất đơn giản”, chỉ đơn thuần là người đứng đọc dựa theo bản đồ, sự thật có phải vậy không thưa chị?

- Dẫn thời tiết, nếu bạn đã yêu thích và thật sự am hiểu những yêu cầu đặt ra với người dẫn thì có thể nói là “rất đơn giản”. Tuy nhiên, để đến được cái “đơn giản” đó, bạn phải làm việc thật sự nghiêm túc, bằng sự đam mê của mình, hiểu được những gì mình đang truyền đạt thì mới có thể biến nó thành những thông tin cần thiết và gần gũi… Thêm vào đó là kỹ năng định hình không gian, bởi phía sau bạn hoàn toàn là phông nền xanh, chứ không nhiều chi tiết như bản tin hoàn chỉnh mà khán giả xem trên sóng. Mỗi khi tôi đọc nội dung bản tin mình sẽ dẫn, tôi đều đặt mình ở vị trí khán giả, và tự hỏi nếu nghe người ta nói thế này mình có dễ hiểu không, mình có cần biết những thông tin này không, hay mình muốn nghe thông tin gì liên quan đến vấn đề này?

Những ngày đầu lên sóng bản tin thời tiết, chị có gặp sai sót hay vấp váp nào không?

- May mắn là tôi được tạo điều kiện và thời gian để làm quen, học hỏi và trau dồi kỹ năng trước khi chính thức lên sóng, nên sai sót hay vấp váp đã không xảy ra. Chỉ là ở những bản tin đầu tiên, khi xem lại chính mình, tôi cảm thấy vẫn chưa mềm mại, uyển chuyển và nhẹ nhàng như mình mong muốn. Nói đơn giản là vẫn còn “cứng” và “ hơi đơ” (cười).

Sự “chuyển việc” của chị khiến nhiều khán giả bất ngờ vì họ đã quen với hình ảnh chị trên sóng thời sự và cho rằng chị hợp với bản tin thời sự hơn. Chị nghĩ sao về điều này?

- Khán giả đã quen với hình ảnh “trưởng thành” và “chững chạc” so với tuổi của tôi trong các bản tin thời sự, và thật sự nhiều người cũng hoài nghi liệu tôi có làm tốt được công việc của bản tin thời tiết không, khi nếu đề cập đến độ tuổi thì thời tiết cần sự trẻ trung, năng động và tươi mới… Nhưng may mắn, thật sự phải nói là may mắn, sự chuyển đổi này của tôi lại nhận được tín hiệu tích cực. Tôi đã có thể nói là “khá thành công” khi làm mới hình ảnh của mình, đưa một BTV Phương Thảo trẻ trung và “gọn gàng” hơn với vai trò người dẫn thời tiết. Khá nhiều người đã bất ngờ với hình ảnh này của tôi và còn nói riêng với tôi rằng: “Hóa ra em hợp với dẫn thời tiết hơn”.