Binz nỗ lực "hồi sinh Xuân Diệu làng rap" để cứu sự nghiệp

Hình tượng "Xuân Diệu giới rap"

Giới underground từng nói khi Binz ra mắt BigCitiyBoi: “Xuân Diệu của làng rap đã mất”. Đến tháng 11/2023, sau khi nam rapper cho ra mắt EP Đan Xinh In Love, nhiều người cho rằng đây là một màn “tái sinh” của hình tượng này.

Giai đoạn 2015, Binz nổi lên trong giới rạp với hình ảnh hiền lành, giản dị, mang đậm chất thơ. Ngoài sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ, nam rapper còn có sự chọn lọc trong việc sắp xếp ca từ, viết nhạc mà như làm thơ. Từ đó, những người yêu nhạc đã ưu ái đặt cho anh biệt danh: "Xuân Diệu của giới rap Việt".

Ở năm 2023, Binz dường như đang muốn quay về bản ngã đó của mình, nhưng ở một phiên bản nâng cấp hơn.

Bỏ lại hình ảnh Binz “trai hư”, rapper sinh năm 1988 xây dựng cho mình cái tên Xuân Đan - kết hợp giữa Xuân Diệu và Đan Lê. Khán giả được thấy Binz “cực tình” đã quay lại. Đặc trưng trong các sáng tác của anh là lối viết rất thơ, gieo vần chặt chẽ lại được thể hiện bởi cách rap thủ thỉ.

Điều này được thể hiện ở Make Me Feel, Hit Me Up hay Taste Of Love. Đây cũng là những bài hát chứng kiến một Touliver ngồi trên cây piano đầy cảm xúc từng được vô số khán giả mến mộ.

Binz nói Hoàng Touliver luôn tạo ra các track nhạc khó, tựa như một bài toán khiến anh phải dụng công theo đuổi. Có cảm giác, sau khi thử nghiệm chưa mấy thành công với Don’t Break My Heart, Binz và Touliver vô tình tìm ra được giá trị thật sự trong âm nhạc của bản thân - thứ khán giả luôn thích ở cả hai: sự mộc mạc, đơn giản nhưng không bị đơn điệu, một màu.

Binz và Touliver đã làm nhạc đơn giản, hợp đại chúng hơn.

Không còn một Binz rap những thứ như “trói em bằng cà vạt”, giờ là rapper Xuân Đan: “Tâm tư anh đã cố gắng giấu/ Em như nắng của tháng Sáu/ Buồn, vui, anh nghĩ riêng mỗi em thấy khỏe/ Hạnh phúc và đau thường đi gần nhau”. Đây chính là thứ nhiều người đã chờ đợi ở Binz.

Sau gần 2 tuần ra mắt, Hit Me Up của Binz thu 14 triệu lượt xem trên YouTube, giữ top 1 thịnh hành trong nhiều ngày liên tục. Trên nền tảng TikTok, ca khúc trở thành từ khóa xu hướng, đạt hơn 500 triệu lượt xem đến thời điểm hiện tại.

Theo số đông khán giả, Hit Me Up phủ sóng khắp nơi nhờ màu sắc âm nhạc vừa hiện đại vừa cổ điển và mang lại cảm xúc khá chill. Bên cạnh đó, phần MV được đầu tư chỉn chu, tạo hình đậm chất điện ảnh cũng giúp sản phẩm ghi điểm với người xem.

Nỗ lực lấy lại vị thế của Binz

Tuy vậy, vẫn còn đó hình ảnh Binz "đanh đá" và đậm chất hip-hop ở Men cry (kết hợp cùng rapper Gonzo), Lift (kết hợp cùng rapper $A Milo). Đây là hai học trò nổi bật của Binz trong hai mùa Rap Việt mà anh tham gia. Đúng như câu rap của Binz: "Flow trơn như vỏ chuối".

Những khách mời của Binz trong EP này có trình độ chưa tương đồng với nam rapper.

Cách đi flow của nam rapper trên những con beat tương đối "khó nuốt" của Touliver vẫn rất chất lượng. Sự chênh lệch giữa Binz và những người kết hợp cùng mới là vấn đề của những sản phẩm âm nhạc này. Trong khi Binz đưa ra những câu rap "ăn tiền", lối rap, hát "dắt díu" không rõ lời nhưng đầy lôi cuốn thì những người rap cùng lại tương đối mờ nhạt, thiếu điểm nhấn.

Cũng vì thế, những sản phẩm này không đạt được hiệu quả tốt như những bài hát riêng của Binz. Đây cũng là một nốt trầm cho EP Đan Xinh In Love. Với một kế hoạch truyền thông bài bản, tên tuổi Binz đã trở lại đúng vị thế của mình trong giới rap, đặc biệt là về mảng tình yêu. Chất lượng mix & master của sản phẩm này cũng nằm ở mức cao, phù hợp với xu thế của làng nhạc hiện nay.

Binz dám phá bỏ hình tượng đã thành công trong nhiều năm qua bằng hình tượng mới với sự cộng hưởng của 2 yếu tố: Hài hước và có SpaceSpeakers hậu thuẫn phía sau. Nam rapper sau nhiều năm loay hoay hậu Rap Việt đã xây cho mình nền tảng đủ chắc để tiếp tục mục tiêu định hướng thị trường sau khi một loạt nghệ sĩ và các rapper trẻ vươn lên nhanh chóng trong thời gian qua.

Binz tỏ ra rất quyết tâm để lấy lại vị thế của mình.

