Biểu tượng gợi cảm xứ Đài lấy tài xế Uber kém 15 tuổi chật vật kiếm sống

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 05:12 AM (GMT+7)

"Bom sex" xứ Đài lấy tài xế Uber chật vật lo tài chính dù bị ung thư, cuộc sống hiện tại khác xa với thời huy hoàng.

Vào ngày 17/5 vừa qua, Tiêu Thục Thận được chồng trẻ tháp tùng đến trường quay để ghi hình một chương trình. Có thể thấy, "biểu tượng gợi cảm xứ Đài" trông khá gầy, làn da có phần nhợt nhạt. Trong khi đó ông xã chỉ bằng tuổi cháu của cô lại phát tướng so với trước khá nhiều.

Được biết, Tiêu Thục Thận mới cắt bỏ tá tràng và một phần dạ dày vào hồi tháng 2 vừa qua để chữa ung thư. Vì chưa phục hồi sau ca phẫu thuật nên cô chỉ nhận các show ngắn, không tham gia vận động mạnh. Việc cô nhanh chóng quay trở lại với công việc khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Nói về vấn đề tiền bạc, Tiêu Thục Thận khẳng định cô không quá áp lực về chuyện tài chính vì trước kia có tiết kiệm và tiến hành đầu tư. Cô và chồng cũng hạn chế mua sắm để dành tiền những lúc cần thiết.

Mặc dù chênh lệch nhiều tuổi, nhưng Tiêu Thục Thận được ông xã kém 15 tuổi chăm sóc tận tình và khích lệ tinh thần. Vì bệnh ung thư mà kế hoạch có con của 2 người phải gác lại.

Gia nhập làng giải trí từ năm 23 tuổi, Tiêu Thục Thận nhanh chóng gặt hái thành công nhờ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, thân hình bốc lửa cùng tài năng hơn người. Cô là diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim "Bích huyết kiếm", "Yên vũ giang nam", "Âm mưu và tình yêu"…

Những năm thập niên 90, Tiêu Thục Thận từng là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Đài Loan, được đánh giá là ngôi sao tài năng ở cả lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Thời kỳ đỉnh cao, người đẹp sinh năm 1976 từng được so sánh ngang hàng với các gương mặt đình đám như Lâm Chí Linh hay Lâm Tâm Như.

Cuối năm 2016, nữ diễn viên bị bắt vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy. Khi ấy, tin tức này đã khiến cả làng giải trí Hoa ngữ chấn động. Vì nghiện nặng, Tiêu Thục Thận thường xuyên ra tù vào tội và đi cai nghiện.

Mãi tới năm 2012, cô mới cai nghiện thành công. Bởi vậy, người ta gọi Tiêu Thục Thận chính là "nữ hoàng ma túy xứ Đài". Tháng 4.2014, cô chính thức quay lại showbiz nhưng không được nhiều người đón nhận.

Năm 2017, Tiêu Thục Thận kết hôn với Lương Hiên An - một tài xế hãng Uber, kém cô 15 tuổi và từng có một đời vợ. Mẹ Lương Hiên An đã từ con trai vì lấy người đáng tuổi cô và có quá khứ dính đến ma túy.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi từng bị công kích rất nhiều vì chênh lệch tuổi tác và Lương Hiên An từng trải qua một đời vợ. Thậm chí còn có tin đồn Tiêu Thục Thận bao nuôi trai trẻ, là kẻ khiến gia đình của Lương Hiên An và người vợ trước tan vỡ. Song Tiêu Thục Thận giãi bày cô là người được theo đuổi chứ không phải "kẻ thứ ba", trước khi đến với cô, Lương An Hiên đã ly hôn vợ cũ.

Nữ diễn viên Bích huyết kiếm chia sẻ thêm, chồng cô từng đầu tư kinh doanh nhưng thất bại, do đó anh đăng kí làm tài xế Uber để kiếm thêm thu nhập. Thời gian đầu mới kết hôn, vợ chồng Tiêu Thục Thận thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ bên nhau lên mạng xã hội.

Tuy nhiên vì bị "ném đá" quá nhiều cũng như liên tục vướng tin đồn ly hôn, ngôi sao 44 tuổi đành đóng cửa trang cá nhân để né tránh dư luận. Dù vậy, hôn nhân của của Tiêu Thục Thận vẫn gặp phải không ít áp lực.

Vì hơn chồng 15 tuổi nên cô thường xuyên bị ám ảnh về ngoại hình. Nhất là khi, Lương Hiên An buột miệng chê vợ già nua, Tiêu Thục Thận càng quay cuồng tìm cách níu giữ tuổi xuân. Nữ diễn viên cho biết cô dành nhiều tiền bạc và thời gian cho các phương pháp làm gương mặt trông trẻ hơn.

Cuối năm ngoái, Tiêu Thục Thận bất ngờ xuất hiện với ngoại hình khác lạ. Đôi mắt cô to và rõ 2 mí hơn trước, gương mặt cũng dài nhọn bất thường. Nói về tin đồn dao kéo, mỹ nhân 44 tuổi khẳng định, nhan sắc trở nên khác lạ là nhờ nỗ lực giảm cân trong thời gian dài.

