Sao nữ bị bạn diễn quấy rối tình dục, lợi dụng sàm sỡ ngay trước máy quay

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 20:12 PM (GMT+7)

Nhiều sao nữ trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục chỉ vì diễn cảnh nóng ngay trước ống kính.

Mới đây, hình ảnh chụp trộm hậu trường quay phim của Hoàng Cảnh Du - Lý Thấm trong "Quân trang thân yêu" bị rò rỉ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong ảnh, cặp nam nữ chính ôm nhau ở tư thế nhạy cảm, nhiều người cho biết họ cảm thấy "ngượng chín mặt" khi thấy phân cảnh này. Một fan mỹ nam họ Hoàng cho biết, anh không hề đặt tay trực tiếp lên vòng ba của bạn diễn Lý Thấm mà sử dụng một miếng lót trong suốt nhằm hạn chế tiếp xúc thân mật. Trong khi đó, giới blogger lại tố Hoàng Cảnh Du thích thêm thắt cảnh tình cảm với bạn diễn nữ, đụng chạm thân mật quá mức trên phim trường.

Hiện tại, hình ảnh này vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến. Fan của Hoàng Cảnh Du cho rằng, đây chỉ là một số hình ảnh bị rò rỉ, thực chất cảnh quay diễn ra thế nào phải chờ phim lên sóng mới rõ. “Quân trang thân yêu” khai thác chủ đề quân nhân yêu bác sĩ, được ví như "Hậu duệ Mặt trời" bản Hàn của Song Hye Kyo - Song Joong Ki.

Trước đó, nhiều sao nữ từng lâm vào cảnh bị bạn diễn lợi dụng đóng cảnh nóng để sàm sỡ, quấy rối tình dục trước ống kính máy quay. Thậm chí, một số còn tự ý thêm những cảnh nóng không có trong kịch bản.

Trần Pháp Dung

Hoa hậu Hong Kong 1989 - Trần Pháp Dung cũng là nạn nhân của nạn tấn công tình dục ngay trước ống kính khi sang Đại lục đóng phim. Theo Sohu, một diễn viên nam đã lợi dụng cảnh đóng chung với người đẹp sàm sỡ cô ngay trên phim trường.

Khi đó, Trần Pháp Dung chỉ là một diễn viên mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không dám phản ứng mạnh. Bạn diễn này đã lợi dụng cảnh quay sàm sỡ Hoa hậu Hong Kong khiến cô đỏ mặt và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không kìm nén được sự bức xúc, Trần Pháp Dung đã òa khóc ngay tại phim trường.

Lý Lệ Trân

Lý Lệ Trân là nữ hoàng gợi cảm dòng phim 18+ đình đám Hong Kong thập niên 90. Tuy nhiên, cô đào sexy từng rơi vào trường hợp tương tự khi bị bạn diễn quấy rối. Khi quay "Girls Unbutton" năm 1993, Lý Lệ Trân và Lương Tư Hạo có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Không biết vì quá nhập tâm vào nhân vật hay say mê nhan sắc của Lý Lệ Trân mà Lương Tư Hạo vô tình cắn người đẹp. Không những thế, anh chàng còn thêm nhiều hành động không có trong kịch bản khiến Lý Lệ Trân bị sốc.

Hứa An An

Hứa An An (sau đổi thành Hồ An An) - một diễn viên Đài Loan không quá nổi tiếng cũng trở thành nạn nhân bị tấn công tình dục ngay trên phim trường. Khi tới Hoành Điếm (Trung Quốc) đóng "Loạn thế hào môn", nhân vật của người đẹp sinh năm 1980 có một cảnh quay bị cưỡng bức. Tuy nhiên, đồng nghiệp nam này đã lợi dụng cơ hội để giở trò đồi bại. Chia sẻ trên tờ 163, người đẹp họ Hứa cho biết, đồng nghiệp nam này đã vùi đầu vào ngực, sờ eo và thực hiện nhiều động tác kịch liệt không nằm trong kịch bản khiến cô bị bầm tím khắp người. "Tôi biết rằng quay phim phải làm những động tác giống như thật, nhưng điều đó có thực sự cần thiết không? Tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục", Hứa An An tâm sự.

Người đẹp xứ Đài chia sẻ thêm, cô không muốn bị định hình là một nghệ sĩ khó tính và nếu không tiếp tục vai diễn, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim của ê-kíp. Sau sự cố trên, Hứa An An tạm thời cắt liên lạc với gia đình và công ty quản lý trong 4 ngày và mượn rượu để giải tỏa nỗi buồn. Trước những chia sẻ của diễn viên Đài Loan, đạo diễn phim "Loạn thế hào môn" - Vạn Nhân đã lên tiếng phủ nhận. Thậm chí, ông còn tố Hứa An An cố tình mặc chiếc váy hở lưng gợi cảm để thu hút sự chú ý.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong "Thiên long bát bộ 2006". Trong một cảnh quay, "thần tiên tỷ tỷ" bị một diễn viên quần chúng lợi dụng sàm sỡ. Hình ảnh này khi được công bố khiến nhiều người vô cùng tức giận và yêu cầu ê-kíp phải cẩn thận hơn trong việc bảo vệ nghệ sĩ. Tuy nhiên, một số người cho rằng, trong hoàn cảnh của Lưu Diệc Phi rất khó để đảm bảo sự an toàn cho nữ diễn viên bởi quá đông diễn viên quần chúng trong phân cảnh này.

Trần Tử Hàm

Diễn viên Trần Tử Hàm còn rơi vào trường hợp khủng khiếp hơn. Trong một cảnh quay phim "Đốt tuyết", người đẹp đề nghị uống Coca thay thế rượu nhưng người bạn diễn của cô lại kiên quyết dùng rượu thật để chuốc say Trần Tử Hàm. Nữ diễn viên phim "Thần thoại" cho hay, khi thấy cô đã "ngà ngà" say, người này bế cô lên ghế sofa và bắt đầu vuốt ve, hôn tới tấp. Dù bức xúc song do đang diễn nên cô đã cố gắng chịu đựng. Trần Tử Hàm cho biết, tới giờ cô vẫn bị ám ảnh bởi những hành động khiếm nhã thời điểm đó và người đẹp kiên quyết không bao giờ tha thứ cho hành vi bẩn thỉu này của đồng nghiệp nam.

