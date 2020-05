Sao nữ bị bạn trai tung clip ân ái: Người tự tử, kẻ tuột dốc không phanh

Thứ Năm, ngày 14/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Nếu như có người vực dậy được tinh thần và làm lại cuộc đời sau những tai tiếng, thì Goo Hara không mạnh mẽ để vượt qua khiến nhiều người tiếc nuối.

Búp bê Hàn Quốc Goo Hara

Cách đây không lâu, truyền thông Hàn Quốc rúng động với cái chết của "Búp bê Hàn Quốc" Goo Hara. Cựu thành viên nhóm Kara đã treo cổ tự tử khiến người hâm mộ và cả làng giải trí bất ngờ. Điều đáng nói trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Goo Hara đã chịu rất nhiều điều tiếng và scandal khiến nữ ca sĩ rơi vào tình trạng trầm cảm. Trong đó phải kể đến scandal bị bạn trai cũ Choi Jong Bum dọa bán video nhạy cảm cho truyền thông.

Hồi tháng 9/2018, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ sinh năm 1991 cùng tình cũ đã xô xát trong nhà riêng của Goo Hara. Thời điểm đó, Choi Jong Bum còn gửi email cho tòa soạn báo Dispatch với nội dung: "Liên lạc với tôi, nếu chậm, tôi sẽ gửi thông tin cho báo khác". Sau đó, Choi Jong Bum đã gửi video sex khoảng 30 giây cho Goo Hara.

Nữ ca sỹ phải quỳ trước thang máy, cầu xin bạn trai không phát tán video. Tuy nhiên Choi Jong Bum tiếp tục gửi cho cô một đoạn video nhạy cảm khác, đe dọa phát tán chúng. Goo Hara từng cho biết Choi Jong Bum không đồng ý hòa giải, khăng khăng kiện cô tội hành hung nên cô quyết định công khai chuyện bị anh ta uy hiếp: "Đối với một nghệ sĩ nữ, còn có gì đáng sợ hơn bị đe dọa bằng video nhạy cảm? Tôi thừa nhận đã đánh anh ta, tôi chấp nhận bị xử phạt nhưng uy hiếp tôi bằng video sex cũng là một tội, gây tổn thương cho tôi", diễn viên nói.

Sau scandal, Goo Hara xuống dốc trầm trọng. Nữ ca sĩ chịu nhiều chỉ trích từ dư luận và ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Hồi tháng 5 năm nay, cô đã tự sát nhưng bất thành. Đến tháng 11, nữ ca sĩ quyết định từ biệt cuộc sống và để lại một mẩu giấy ghi thông điệp cảm thấy tuyệt vọng khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

“Beyoncé Hàn Quốc” Ailee

Năm 2013, vụ việc “Beyoncé Hàn Quốc” Ailee bị tung loạt ảnh khỏa thân lên mạng xã hội khiến cư dân mạng xôn xao suốt thời gian dài.

Theo đó, trang Dispatch tiết lộ một người đàn ông tự xưng là bạn trai cũ của Ailee đã đến tòa soạn để bán những bức hình nhạy cảm này. Ngay sau khi thông tin bị lan truyền, Ailee đã giải thích rằng đó là những bức ảnh từ khi cô chưa nổi tiếng. Cô đã tham gia một cuộc thi tuyển người mẫu và bị lừa chụp ảnh khoe thân. Sau đó, cô đã gửi những bức ảnh này cho bạn trai xem để cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên, một thời gian sau khi nổi tiếng, những hình ảnh nhạy cảm này đã được tung lên mạng. Trước tình hình này, Ailee đã quyết định nhờ đến pháp luật can thiệp và đòi công bằng cho mình.

Dù là người bị hại nhưng scandal này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi và sự nghiệp của cô khi nhận về không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên, bằng tài năng và thực lực vốn có, Ailee đã vực dậy và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu làng nhạc Kpop.

Nữ diễn viên Lee Tae Ran

Năm 2001 là một trong những năm đầy bão tố của "chị hai" Lee Tae Ran trong bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Cô đã bị quản lý đồng thời cũng là người tình đe dọa công khai clip phòng the của hai người.

Vì scandal nghiêm trọng này, Lee Tae Ran đã bị khán giả tẩy chay một khoảng thời gian dài. Dù cô đã xuất hiện trên truyền hình và tổ chức họp báo để thanh minh nhưng chẳng thể cứu vãn nổi tình thế. Ngay tại thời điểm đó, công chúng đồng loạt quay lưng với Lee Tae Ran, thậm chí nhiều người còn yêu cầu cô hãy rời khỏi làng giải trí, các hợp đồng, danh hiệu mà cô từng có được đều biến mất trong tích tắc.

Sau sự cố, Lee Tae Ran đã phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Phải đến 10 năm sau, cô mới vực dậy được sự nghiệp và quay trở lại làng giải trí.

Vào tháng 3/2014, Lee Tae Ran chính thức kết hôn với một doanh nhân thành đạt. Sau đám cưới, cô hạn chế đóng phim để tập trung cho gia đình.

Nữ hoàng nhạc phim Baek Ji Young

Cũng giống như Lee Tae Ran, nữ hoàng nhạc phim Baek Ji Young cũng gặp phải scandal tương tự. Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Baek Ji Young bất ngờ bị bạn trai kiêm quản lý tung clip phòng the lên mạng xã hội vào năm 2001. Sau sự việc này, người này đã bỏ sang Mỹ để lại một mình Baek Ji Young đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ công chúng.

Cô phải rời khỏi showbiz, trốn trong căn hộ riêng ở ngoại ô và thậm chí còn rơi vào trạng thái trầm cảm, làm chuyện dại dột. Cô từng chia sẻ: "Sau khi lộ cảnh nóng, tôi luôn trốn trong khách sạn. Tôi thuê phòng ở tầng 9. Lúc từ trên cao nhìn xuống, tôi nghĩ nếu rơi xuống thì mọi việc sẽ chấm dứt. Cú đòn giáng vào tôi quá mạnh, tôi không muốn làm gì nữa, tôi bị đè nặng trong khoảng thời gian dài. Người nhà tôi cũng bị liên lụy, đặc biệt là em trai tôi. Nó vốn yêu âm nhạc, thích sáng tác nhưng sau sự việc, em tôi từ bỏ con đường âm nhạc. Bố mẹ tôi rất đau lòng. Vì người nhà, vì tín ngưỡng và âm nhạc, tôi gạt bỏ ý định tự tử".

3 năm sau, nữ ca sĩ mới vượt qua được điều tiếng và quay lại với niềm đam mê âm nhạc. Cô cố gắng chăm chỉ làm việc để xây dựng lại sự nghiệp. Vào tháng 4/2013, Baek Ji Young chính thức lên xe hoa cùng "phi công trẻ" Jung Suk Won sau 3 năm hẹn hò.

Hoa hậu Oh Hyun Kyung

Người đẹp họ Oh sinh năm 1970 trong một gia đình khá giả ở Seoul. Cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Ở tuổi 19, cô được giới truyền thông và các nhà làm phim săn đón, con đường nghệ thuật của cô liên tục lên hương nhờ ngoại hình xinh đẹp và những vai diễn tròn trịa trong các tác phẩm ăn khách.

Tuy nhiên, năm 1998, cô trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi bị bạn trai cũ tung video ân ái dài 28 phút lên mạng xã hội. Trước đó, người này dùng video "nóng" để tống tiền cô. Oh Hyun Kyung nhờ cảnh sát vào cuộc để bảo vệ danh dự. Cô cho biết, đoạn video sex là bị tình cũ quay lén.

Vụ việc khiến mỹ nhân họ Oh khốn đốn, suy sụp. Thời điểm đó, công chúng chỉ trích cô là người có lối sống trụy lạc. Vì scandal clip nóng này, Oh Hyun Kyung phải rút khỏi ngành giải trí và sống lưu vong gần 10 năm ở Mỹ.

Năm 2001, Oh Hyun Kyung quyết định trở về Hàn Quốc để làm lại từ đầu, cô không muốn mãi nuối tiếc và ân hận. Tuy nhiên, công chúng vẫn không quên được scandal năm nào nên sự nghiệp nghệ thuật của cô hoàn toàn không có cơ hội.

Một năm sau đó, người đẹp lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi bí mật kết hôn với đại gia Hong Seung Pyo - Chủ tịch một tập đoàn lớn Hàn Quốc. Tuy nhiên, năm 2004, chồng cô bị bắt vì tham ô công quỹ đến bốn tỷ won (theo tỷ giá hiện hành khoảng 80 tỷ đồng). Tên tuổi của diễn viên cùng chồng xuất hiện ồ ạt trên các mặt báo và trở thành tâm điểm của chỉ trích.

Sau nhiều ngày chịu đựng sự chỉ trích, diễn viên quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh trên pháp lý. Năm 2006, cô hoàn tất thủ tục ly hôn khi chồng đang tù tội. Dù một mình nuôi con gái nhỏ nhưng cô vẫn chịu vô số chỉ trích bởi bỏ rơi chồng.

Oh Hyun Kyung tâm sự chưa từng nghĩ sau đăng quang hoa hậu, cuộc sống lại nhiều thăng trầm đến vậy: “Tôi phải sống trong địa ngục vì sai lầm không phải do bản thân tạo ra. Cuộc sống hôn nhân sau đó cũng nhiều nước mắt”, diễn viên nói trong một chương trình truyền hình.

Năm 2007, cô quay lại màn ảnh với bộ phim Những bà nội trợ hành động. Với diễn xuất vượt trội, Oh Hyun Kyung đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc" và Top 10 ngôi sao tài năng tại SBS Drama Awards. Sau đó, cô xuất hiện ồ ạt trong loạt phim Gia đình là số một, Ngôi sao âm nhạc, Bảo vệ ông chủ, Gia tộc họ Wang, Tạm biệt hôn nhân, Họa mi đừng hót, Bốn chàng thợ may... Nhờ nỗ lực chuộc lỗi với người hâm mộ bằng những tác phẩm chất lượng, scandal trong quá khứ của Oh Hyun Kyung dần đi vào quên lãng.

Hoa hậu Han Sung Joo

Hoa hậu Hàn Quốc 1994 Han Sung Joo được ngưỡng mộ là người vừa có nhan sắc, vừa có học thức cao, từng đỗ thủ khoa đại khọc Seoul danh giá. Không chỉ được mệnh danh là một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc, Han Sung Joo còn là MC đình đám của làng giải trí Kbiz.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ với Han Sung Joo khi cô bị tình cũ Christopher Hsu tung clip quan hệ tình dục dài 3 phút lên mạng xã hội. Người này còn tố cáo hoa hậu là kẻ đào mỏ, làm gái bao cao cấp, từng ngủ với 7 người cùng một lúc.

Han Sung Joo phản pháo bằng cách tố ngược bạn trai cũ xâm phạm đời tư, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cô. Tuy nhiên, vì quá tủi nhục và không chịu được áp lực dư luận nên Han Sung Joo rút khỏi làng giải trí. Hiện tại, rất ít người biết thông tin về cựu Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994.

Ivy

Ivy là một trong những ca sĩ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Vào những năm 2007-2009, trong những bảng xếp hạng, tên tuổi của Ivy còn vượt xa cả Lee Hyori. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ivy bất ngờ bị bạn trai cũ dọa tung clip nhạy cảm và tống tiền 50.000 USD. Sau đó, một đoạn video dài 14 giây bị rò rỉ trên mạng để chứng minh rằng đó là clip nhạy cảm của Ivy. Sự cố đó khiến tên tuổi của Ivy tụt dốc không phanh. Người hâm mộ đồng loạt quay lưng với cô.

Từ "nữ hoàng quảng cáo", Ivy trở thành cái tên bị tẩy chay. Phải mất một thời gian dài, Ivy mới quay trở lại với sân khấu âm nhạc,. Tuy nhiên, cô luôn bị cư dân mạng đào bới quá khứ mỗi khi xuất hiện nên mọi việc không được thuận buồm xuôi gió như trước.

