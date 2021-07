"Biểu tượng gợi cảm thế kỷ 21" là fan nữ của Man United: U40 nóng bỏng cỡ nào?

Thứ Hai, ngày 26/07/2021

Cô đào phim "Transformers" khiến người hâm mộ mê mẩn bởi vóc dáng gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp.

Bom sex gợi cảm nhất hành tinh

Nhắc đến Megan Fox, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến hình ảnh cô đào nóng bỏng nhất nhì Hollywood. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, Megan được ví như quả bom sex luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Vẻ gợi cảm của Megan Fox

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2001 nhưng phải 6 năm sau, Megan mới thật sự trở thành ngôi sao khi tham gia bộ phim Transformers (Robot đại chiến) phần đầu tiên.

Trong phim, Megan Fox vào vai Mikaela Banes, cô bạn cùng lớp xinh đẹp của Sam Witwicky (Shia LaBeouf thủ vai). Cô có khả năng ăn trộm xe trong chớp mắt và có thể khởi động xe mà không cần chìa khóa.

Megan Fox khoe thân hình bốc lửa trong "Transformer"

Cảnh quay Megan cúi người sửa xe khiến khán giả "nín thở" bởi đường cong sexy. Nhờ vai diễn này, Megan Fox đã giành được ngôi vị cao nhất trong bảng xếp hạng 100 người phụ nữ đẹp nhất hành tinh của tạp chí FHM.

Cô được gọi là "biểu tượng tình dục đầu tiên của thế kỷ 21"

Sau thành công của Transformer, Megan Fox tiếp tục đảm nhiệm các vai phụ nữ ăn mặc gợi cảm như vai gái điếm trong phim Jonah Hex năm 2010, đóng những cảnh mùi mẫn trong MV Love The Way You Lie của Rihanna, có nụ hôn đồng giới với Amanda Seyfried trong phim kinh dị Jennifer's Body năm 2009. Tờ Los Angeles Times gọi cô là "biểu tượng tình dục đầu tiên của thế kỷ 21, với vẻ quyến rũ đã trở thành điển hình của một thời đại cụ thể".

Sự nghiệp lẹt đẹt với mác "bình hoa di động"

Thành công của Transformer giúp Megan Fox nổi như cồn, tên tuổi phủ sóng dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Cô đào nổi tiếng cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng gắn liền với tai tiếng. Megan Fox vướng nhiều ồn ào về thái độ làm việc không chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao khiến sự nghiệp ảnh hưởng khá nhiều.

Megan Fox bị đánh giá là "bình hoa di động" vì khả năng diễn xuất không tốt

SauTransformers, Megan Fox nhận vai diễn khai thác tối đa vẻ đẹp cơ thể của cô trong phim kinh dị Jennifer's Body. Dù vậy, bộ phim không đạt được thành công như mong đợi và doanh thu toàn cầu chỉ có 31,5 triệu USD. Liên tục gặp thất bại trong Jennifer's Body, Jonah Hex, Passion Play... Megan Fox liên tiếp nhận 6 đề cử Mâm Xôi Vàng và bị gắn mác "bình hoa di động".

Vẻ nóng bỏng khó cưỡng của cô đào sinh năm 1986

Chưa dừng ở lại đó, việc liên tục phủ sóng trên các phương tiện truyền thông gây hiệu ứng ngược cho Megan Fox. Khán giả bắt đầu phát chán khi thấy cô trong chương trình trò chuyện ban đêm, tạp chí, báo. Đến chuyện "Megan Fox sợ ma" hay "Megan Fox từ chối nhận hoa của một cậu bé hâm mộ" cũng thành tin. Sau đó, nhiều khán giả đã tẩy chay Megan khiến sự nghiệp của cô tụt dốc không phanh.

Megan Fox trong phim mới đây

Sau nhiều năm im ắng, Megan Fox vừa quay trở lại với bộ phim kinh dị Till Death của đạo diễn S.K. Dale. Phim kể về Emma (Megan Fox) bị còng tay chung với xác chồng. Cô phải tìm cách sống sót khi hai gã sát nhân lẻn vào nhà. Dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng nhan sắc rực rỡ của người đẹp 35 tuổi khiến khán giả mê mẩn: "Đẹp xuất sắc", "Đúng là huyền thoại"...

Đời tư lận đận

Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng Megan Fox không suôn sẻ trong chuyện tình duyên. Megan Fox và Brian Austin Green từng là cặp đôi nhận được nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi gặp nhau vào năm 2004. Sau 2 năm tìm hiểu, họ đính hôn trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ. Cặp sao từng có khoảng thời gian chia tay trước khi hàn gắn vào năm 2010 và đi đến hôn nhân rồi lần lượt đón 3 con chung.

Megan Fox lận đận trong đường tình duyên

Tuy nhiên, cả hai có nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống. 25/11/202, Megan Fox chính thức đệ đơn ly hôn Brian Austin Green sau nhiều lần hòa giải. Tài tử Brian Austin Green cũng đã đệ trình phản hồi của anh trong cùng ngày. Sau khi được tòa chấp thuận, cặp sao chính thức cắt đứt mối quan hệ vợ chồng sau 10 năm chung sống.

Megan Fox và tình mới

Thế nhưng việc cô đào phim Transformers đệ đơn ly hôn chồng diễn ra chỉ 3 ngày sau khi cô cùng tình trẻ Machine Gun Kelly sánh bước trên thảm đỏ Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMAs) 2020 khiến dư luận bất ngờ. Không những thế, 1 tháng sau, Megan Fox gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của bàn tay trái. Hình ảnh này khiến nhiều người đồn đoán cô đã được bạn trai kém tuổi cầu hôn.

Megan là fan của CLB "Quỷ đỏ"

Trên trang Instagram với hơn 13 triệu người theo dõi, Megan Fox thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường hoặc các dự án cô tham gia. Ở tuổi 35 và qua 3 lần sinh nở nhưng vóc dáng gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp của Megan Fox vẫn khiến nhiều người mê mệt.

