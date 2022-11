Bi kịch của loạt sao nhí thu nhập hàng trăm tỷ: Cái giá khốc liệt phải trả

Thành công từ quá sớm, cuộc đời các sao nhí này lại trải qua nhiều bi kịch, bị chính người thân lợi dụng.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin nổi tiếng từ khi 10 tuổi với vai diễn cậu bé Kevin trong "Ở nhà một mình" (1990). Cậu bé lém lỉnh và đẹp trai do nam diễn viên đảm nhận cũng trở thành biểu tượng trong lòng công chúng. Sau này, không vai diễn nào của Culkin đạt thành công như thế nữa.

Từ tuổi thiếu niên, Culkin đã nhận thấy rằng cha mẹ ruột của mình không hành động vì lợi ích tốt đẹp nhất cho mình. Vì vậy, Culkin đã sớm đệ đơn ra tòa để cha mẹ không còn quyền kiểm soát đối với tài sản của mình. Mối quan hệ giữa anh và cha mẹ trở nên xa cách từ đó.

Khi trưởng thành, Macaulay Culkin cũng từng gặp rắc rối với pháp luật vì tàng trữ chất cấm. Nam diễn viên từng tiều tụy ở mức độ rất đáng lo ngại. Nhiều tin đồn xuất hiện như Macaulay Culkin bị bệnh nặng, sắp qua đời.

Năm 2020, nam tài tử đình đám một thời này đã đăng tải lên Twitter dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật thứ 40 của bản thân, ngay lập tức khiến MXH dậy sóng. Sao nhí năm xưa đã trở thành người đàn ông 40 tuổi, râu ria xồm xoàm.

Sau khi bước vào mối quan hệ với cô nàng diễn viên thủ vai London Tipton trong "The Suite Life of Zack & Cody Brenda Song" anh mới thoát khỏi vực thẳm, sống vui tươi hơn. Nhìn hình ảnh hiện tại của Macaulay Culkin, khán giả vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng cho anh.

Năm 2021, cặp đôi đã chào đón con trai chung đầu lòng ra đời. Sau thời gian ở ẩn, Macaulay Culkin đã lột xác hoàn toàn về ngoại hình và bắt đầu quay trở lại với các tác phẩm gây tiếng vang. Tuy nhiên sự nghiệp của anh vẫn khá bình lặng

Drew Barrymore

Bi kịch của "sao nhí" ở Hollywood, Drew Barrymore luôn được nhắc đến như một minh chứng về mặt trái của danh vọng. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh. Vì vậy, Drew đã sớm được biết tới Hollywood, cô bé xuất hiện trên màn ảnh từ năm 3 tuổi, sau đó, trở nên nổi tiếng từ năm lên 7 tuổi với vai diễn trong phim điện ảnh "E.T. the Extra-Terrestrial" (E.T.- Sinh vật ngoài hành tinh - 1982).

Sau khi có danh tiếng, Drew Barrymore bắt đầu bị nghiện rượu và các chất kích thích từ tuổi 12. Cô phải vào trại cai nghiện năm 14 tuổi. Những sang chấn tâm lý xảy ra ở giai đoạn này cũng khiến Drew bị trầm cảm kéo dài và phải trải qua điều trị tâm lý.

Sau đó, cô quyết định đệ đơn lên tòa để được quyền tự quyết, tự kiểm soát cuộc sống của mình. Bởi người mẹ đã không thể hành động vì quyền lợi tốt nhất trong quá trình nuôi nấng Drew. Tòa đã đồng ý để nữ diễn viên có quyền tự quyết đối với đời sống riêng của mình từ năm 15 tuổi.

"Tôi có mẹ, nhưng mẹ giống như một người bạn của tôi hơn là... một người mẹ. Tôi đã có một tuổi thơ lớn lên mà không có bạn đồng trang lứa như thế. Trẻ con cũng hay ghen tị, chành chọe lắm, vì vậy tôi lớn lên bên cạnh toàn người lớn, tôi không chơi mấy với trẻ nhỏ cùng tuổi", nữ diễn viên chia sẻ.

Drew đã đi qua 3 cuộc hôn nhân đều chỉ kéo dài từ một tới bốn năm, bao gồm cả thời gian tiến hành thủ tục ly hôn. Cuộc hôn nhân thứ 3 của cô với chuyên gia tư vấn nghệ thuật Will Kopelman kết thúc hồi năm 2016 sau 4 năm gắn bó, họ có hai cô con gái hiện được 7 và 9 tuổi.

Nữ diễn viên "50 First Dates" cho biết cô sống độc thân kể từ khi ly hôn, nhưng đã bắt đầu hẹn hò trở lại từ cách đây hai năm. Hiện tại, Drew muốn tìm một người bạn đồng hành không đòi hỏi cô phải bước vào hôn nhân hay sinh thêm con: "Tôi sẽ không kết hôn thêm nữa, đến giai đoạn này, tôi không thấy còn lý do gì để tôi làm điều ấy. Có thể tôi sẽ chung sống với ai đó, nhưng sẽ không kết hôn, dù vậy, điều này cũng có vẻ khó, bởi tôi còn có con riêng".

Aaron Carter

Aaron Carter nổi tiếng từ năm lên 9 tuổi, tuy vậy, sự nghiệp của anh cũng chóng lụi tàn. Aaron sớm nhận được sự chú ý trong giới showbiz vì là em trai của Nick Carter (thành viên của nhóm nhạc nam đình đám một thời - Backstreet Boys). Album đầu tiên của nam ca sĩ được ra mắt khi mới lên 9 tuổi và bán được tới một triệu bản.

Hai album sau đó được ra mắt khi Aaron mới 13 - 14 tuổi và cũng đạt được thành công ấn tượng. Dù vậy, ngay sau đó, sự nghiệp của Aaron bắt đầu đi xuống. Hồi năm 2013, anh đã phải đệ đơn xin phá sản vì không xử lý được các vấn đề tài chính cá nhân.

Nam ca sĩ phải vật lộn với việc cai nghiện chất kích thích và các vấn đề tâm lý. Cuộc sống riêng của anh luôn gắn liền với những thông tin lùm xùm, bê bối vì Aaron không kiểm soát nổi bản thân.

Sau những scandal, Aaron từng tiết lộ anh đã phải điều trị tâm lý, anh bị rối loạn đa nhân cách, bị tâm thần phân liệt, và hay có những cơn căng thẳng thần kinh bột phát khiến anh buộc phải dùng nhiều loại thuốc điều trị tâm lý một lúc.

Năm 2020, Aaron đã bắt đầu tham gia một nền tảng nội dung giải trí dành cho người lớn và rao bán những bức ảnh khỏa thân của chính mình để kiếm thu nhập.

Sau đó, Aaron Carter bắt đầu tham gia một chương trình cai nghiện để có thể làm một người cha tốt và để có quyền cùng bạn gái chăm nuôi con trai nhỏ. Nhưng rồi bi kịch đã xảy ra, anh ra đi ở tuổi 34 vì đuối nước trong bồn tắm.

