Bất ngờ với 2 tình khúc đầy tâm sự của NS Nguyễn Hồng Thuận, Võ Hoài Phúc

Thứ Năm, ngày 28/04/2022 18:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Với chủ đề “hiện thực và giấc mơ”, khán giả được thưởng thức những câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn của hai vị nhạc sĩ đình đám.

Tập 8 "The Only" vừa lên sóng tối 27/4 chào đón sự trở lại của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cùng hai ca khúc mới toanh chưa từng trình làng. Với chủ đề “hiện thực và giấc mơ”, khán giả được thưởng thức những câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn của hai vị nhạc sĩ qua các bản phối mang nhiều chất liệu, cùng tài năng và cá tính của các teamproducer và ca sĩ The Only.

Đến với tập 8 còn có xuất hiện của ca sĩ Hồ Lệ Thu trong vai trò giám khảo khách mời, đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn và chia sẻ kinh nghiệm với các ca sĩ của chương trình. Bên cạnh đó là hai “thiên thần bảo hộ”: Diva Mỹ Linh và nhà sản xuất âm nhạc – nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong vai trò phản biện và bảo vệ team producer và 6 ca sĩ.

Dàn sao quyền lực trong chương trình The Only

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc mang đến The Only ca khúc “Hãy kể giấc mơ của em” với một câu chuyện tình yêu cùng cái kết không thuộc hàng “happy ending”. Võ Hoài Phúc chia sẻ về đứa con tinh thần của mình: “Hãy kể giấc mơ của em được tôi lấy ý tưởng từ một quyển tiểu thuyết cùng tên. Câu chuyện kể về một cô gái và cô này bị tâm thần phân liệt, cô ấy có nhiều nhân cách và mình tưởng tượng là người đàn ông bên cạnh cô ấy thì cảm xúc sẽ như thế nào”.

Trong phiên bản đầu tiên của ca khúc “Hãy kể giấc mơ của em”, ca sĩ Ánh Pie kết hợp cùng Super Team đã tạo ra một không gian âm nhạc đậm chất R&B đầy lung linh và mơ màng, khiến cho khán giả cảm giác như được bước vào giấc mơ kỳ diệu mà cô kể.

Ca sĩ Ánh Pie

Đến với version thứ 2 của ca khúc “Hãy kể giấc mơ của em” kết hợp cùng band 102, Viễn Trinh đã quay trở lại với dòng nhạc ballad thế mạnh và kể cho khán giả nghe về những hoài bão và ước mơ của bản thân trong tương lai.

Bên cạnh đó, “Hãy kể giấc mơ của em” qua góc nhìn của Dương Nguyễn và Kỳ Tích Team lại là một câu chuyện hoàn toàn mới, lột tả nỗi đau day dứt và uất hận khi nhận ra sự thay lòng của người mình yêu.

Trở lại The Only lần này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận gửi gắm nhiều tâm tư qua ca khúc “Đừng đau lòng”. Trong phiên bản điện tử mạnh mẽ, version đầu tiên là sự kết hợp giữa Trang Blue và đại diện nữ đến từ One Way Team đã thể hiện một cách hoàn hảo tinh thần mạnh mẽ vượt qua nỗi đau của những cô gái hiện đại, độc lập, và tự tin.

Là cô gái luôn biến hoá bản thân mình vào những phong cách khác nhau, Bích Tuyết lại một lần nữa đem đến cho khán giả sự bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu với một hình ảnh vô cùng ma mị qua phiên bản thứ hai của “Đừng đau lòng”.

Huyền Cadie trở lại đầy ấn tượng với giải thưởng nhất tuần

Trên nền nhạc tango của ca khúc “Đừng đau lòng” do band 102 thực hiện (phiên bản thứ ba), cô nàng quyến rũ Huyền Cadie đã dùng giọng hát nội lực và phong cách trình diễn lôi cuốn của mình để thể hiện những sắc thái cảm xúc khác nhau trong từng giai đoạn của tình yêu.

Sau nhiều vòng thi, Huyền Cadie đã lấy lại phong độ, tuy không nhận được tim từ nhạc sĩ chủ đề nhưng cô nàng đã giành giải nhất tuần qua màn trình diễn hấp dẫn khi kết hợp cùng band 102.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-ngo-voi-2-tinh-khuc-day-tam-su-cua-ns-nguyen-hong-thuan-vo-hoai-phuc-50202...Nguồn: http://danviet.vn/bat-ngo-voi-2-tinh-khuc-day-tam-su-cua-ns-nguyen-hong-thuan-vo-hoai-phuc-50202228418922997.htm