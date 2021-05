Bất ngờ nhan sắc thời trẻ của mẹ Hoa hậu Khánh Vân, Lương Thuỳ Linh

Thứ Ba, ngày 11/05/2021 15:26 PM (GMT+7)

Nhiều người ngỡ ngàng và dành lời khen khi thấy ảnh thời trẻ của mẹ Hoa hậu Khánh Vân và Lương Thuỳ Linh.

Nhân ngày của mẹ, dàn Hoa- Á hậu bất ngờ tung loạt ảnh ngày bé kèm chia sẻ ngọt ngào tới đấng sinh thành của mình. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân viết: “Happy Mother’s Day. I love you mom, and I hope I’m making you proud. Mừng ngày của mẹ, con chỉ biết nói là con yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho con. Năm nay con gái ở xa, con luôn mong mẹ sẽ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc! Con gái thương mẹ rất nhiều. Nhân ngày của mẹ, Vân cũng xin chúc các mẹ sẽ có một ngày thật nhiều ý nghĩa, hạnh phúc và niềm vui”.

Bức ảnh cho thấy mẹ Khánh Vân thời trẻ cũng sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc nét. Hiện tại, Khánh Vân đang ở Mỹ để tham gia cuộc thi Miss Universe. Cô được kì vọng sẽ đạt thứ hạng cao tại đấu trường nhan sắc này.

Những khoảnh khắc bình dị và ngọt ngào bên gia đình được Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ nhân Ngày của Mẹ. Cô chia sẻ: “Ngày của Mẹ - Con cảm ơn mẹ thật nhiều vì luôn yêu thương con, cho con những hương vị mới của cuộc sống, luôn tôn trọng và cho phép con gái làm những điều con ước mơ. Được ở bên cạnh mẹ, con thấy mình thật là hạnh phúc. Con mong mẹ và ba luôn có nhiều sức khỏe, bé Hen của mẹ. Sắp có xe mới rồi, ba có thể lái xe chở mẹ đi khắp nơi. Chúc mừng ngày của Mẹ”.

Sau 3 năm đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Cô nàng tích cực hoạt động thiện nguyện và là một trong số những hoa hậu bình dị, thân thiện nhất.

“Happy mum’s day. Chúc mừng ngày của mẹ với những bức hình xưa xưa, từ nơi phương xa hàng ngàn cây số. Cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống đủ đầy. Cảm ơn mẹ đã luôn khó tính, nghiêm khắc vô cùng nhưng lại yêu thương vô tận. Càng lớn con mới nhận ra rằng chính những lần mẹ nói “không” lại là 1 lần mẹ dạy con về tính tự lập, rắn rỏi và bản lĩnh. Cảm ơn mẹ đã luôn bao dung cho những lỗi lầm của con và dạy con điều tương tự với mọi người. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Dù nhiều lần 2 bên hừng hực lửa luôn nhưng bằng một cách nào đó vẫn tối tối gọi nói đủ chuyện trên đời với nhau. Chắc tại có bố hả?”- Hoa hậu Lương Thuỳ Linh gửi những lời ngọt ngào tới mẹ.

Nhan sắc thời trẻ của mẹ Hoa hậu Lương Thuỳ Linh nhận “cơn mưa” lời khen. Nhiều người cho rằng, mẹ Lương Thuỳ Linh xứng danh mỹ nhân.

Chia sẻ ảnh chụp với mẹ, Hoa hậu Tiểu Vy viết dòng trạng thái ngắn gọn chúc mừng Ngày của Mẹ.

Mẹ là người thường xuyên đồng hành cùng Tiểu Vy trong suốt thời gian kể từ cô đăng quang tới nay.

Nhan sắc mẹ trẻ đẹp của Á hậu Thuý An thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ: “Happy Mother's Day. Nơi bình yên nhất là luôn được bên mẹ. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên xa mẹ nhất là năm lớp 12 lên Cần Thơ học mà 2 mẹ con khóc ướt át cả ngày. Và giờ lớn rồi nhưng mỗi khi về thăm nhà lên lại Sài Gòn đều cảm giác buồn man mác. Đặc biệt yêu nhất dù tâm sự với mẹ chuyện gì cũng luôn bên con gái mình trước rồi sai đúng tính sau. Được nhé chị Duyên mami. Chúc mẹ Duyên luôn vui vẻ, bình an và khoẻ mạnh bên các con”.

Không ở bên cạnh mẹ, Á hậu Kiều Loan nhắn gửi: “Ngày của mẹ mà mẹ Tuyết Hà xa quá, con cũng không về được nên thôi, call video nói chuyện hết thiên hạ, dặn qua dặn lại sức khoẻ, rồi trong Sài Gòn hôm nay thành ngày của con. Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến các bà, dì, cô, mẹ, chị đang giữ chức vụ thiêng liêng, đáng quý mẹ”.

