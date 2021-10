Bà xã Mạc Văn Khoa cầu cứu vì bị giang hồ “đòi nợ”

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 16:37 PM (GMT+7)

“Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ rất ảnh hưởng công việc”, bà xã Mạc Văn Khoa bức xúc.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thảo Vy (vợ diễn viên hài Mạc Văn Khoa) đã đăng tải bài viết cho biết mình đang bị làm phiền bởi một số thành phần lạ liên tục nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù gia đình không hề vay mượn ai. “Mọi người ơi. Hiện tại thì Vy và gia đình đang bị làm phiền bởi một số thành phần không biết ở đâu ra nhắn tin, gọi điện: đòi nợ – vu khống – hăm dọa”, Thảo Vy tỏ ra bức xúc. Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn đòi nợ của người không quen biết.

Bà xã Mạc Văn Khoa “cầu cứu” vì bị hăm dọa đòi nợ

Bà xã Mạc Văn Khoa than thở về việc ngày càng có nhiều thủ đoạn lừa đảo như ghép ảnh, lấy thông tin dựng chuyện quấy rối gia đình, gọi điện thoại hăm dọa, và hiện tại bản thân cô đang mắc phải tình trạng tương tự. Thảo Vy khẳng định bản thân có tài chính vừa đủ để lo cho gia đình và báo hiếu cha mẹ, không thiếu thốn đến nỗi phải đi vay mượn dính líu đến giang hồ. Theo lời người đẹp 9X, chuỗi cửa hàng kinh doanh ăn uống của vợ chồng cô cũng bị đối tượng này quấy phá, ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm lý cả nhà.

Thảo Vy chia sẻ: “Vì là số điện thoại công khai để buôn bán nên bọn chúng gọi tất các số của các chi nhánh, kiểu cài tự động để mình không thể nghe điện thoại của ai khác được. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ rất ảnh hưởng công việc. Vy đang nuôi con nhỏ nên tâm lý cũng sẽ bị lung lay vì quá phiền và bực mình”. Bà xã Mạc Văn Khoa cho biết sẽ nhờ đến công an và pháp luật can thiệp nếu tình trạng này cứ tiếp tục. Cô nhấn mạnh: “Các anh, các chú đòi nợ nên tìm đúng người mà đòi, còn cứ vu khống - làm phiền - hăm dọa đốt quán và chửi rủa gia đình tôi và tôi nữa thì tôi sẽ nhờ đến công an và pháp luật giải quyết nhé”.

Ngay khi đăng tải, bài viết của Thảo Vy đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng đây là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Theo đó, từ số điện thoại và thông tin có trong tay, kẻ gian sẽ liên tục gọi điện làm phiền, chửi bới, bắt ép đối tượng phải trả nợ dù không vay. Thậm chí kẻ đòi nợ còn đe dọa tung thông tin riêng tư lên các trang mạng xã hội khiến đối tượng lo sợ mà đồng ý trả tiền. Thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng số vụ, số người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vẫn tăng cao. Trước tình hình này, mọi người đều ủng hộ vợ chồng Mạc Văn Khoa sớm nhờ đến cơ quan có thẩm quyền can thiệp để công việc và cuộc sống gia đình không bị ảnh hưởng .

Mạc Văn Khoa và bà xã đang là chủ của một chuỗi cửa hàng bún đậu mắm tôm

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đăng ký kết hôn vào cuối năm 2020 và có tổ ấm hạnh phúc bên con gái đầu lòng. Nam diễn viên gốc Hải Dương tiết lộ, sau khi tình hình dịch ổn định, con gái cứng cáp hơn, anh và bà xã sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng để chia sẻ niềm vui với bạn bè. Hai vợ chồng nghệ sĩ kinh doanh chuỗi cửa hàng bún đậu mắm tôm khá nổi tiếng và có nhiều chi nhánh.

Nguồn: http://danviet.vn/ba-xa-mac-van-khoa-cau-cuu-vi-bi-giang-ho-doi-no-502021141016373351.htmNguồn: http://danviet.vn/ba-xa-mac-van-khoa-cau-cuu-vi-bi-giang-ho-doi-no-502021141016373351.htm