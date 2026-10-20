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Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai

Sự kiện: Sao Việt

MC Quỳnh Chi thông báo có bầu em bé thứ hai; H'Hen Niê đưa bố mẹ đi du lịch châu Âu; Bùi Tiến Dũng đoàn tụ vợ con.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 1

Diễn viên Lan Phương tiết lộ con gái Mia yêu thích màu vẽ.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 2

Hoa hậu H'Hen Niê cùng bố mẹ check-in tại Prague, Cộng Hòa Czech, và cho biết: "Gia đình bay vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon".

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 3

MC Quỳnh Chi thông báo tin vui bằng bộ ảnh chụp cùng con gái đầu lòng. "Nhà có hai nàng công chúa và sắp thêm một, trộm vía", cô chú thích.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 4

Gia đình Lý Hải - Minh Hà quây quần mừng anh cả Rio Hạo Nhiên đón tuổi 15.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 5

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp được ông xã Victor Vũ mừng 20/10 sớm. "Lang thang khắp phố, ghé một quán bất kỳ. Chẳng để ý ngon không, chỉ thấy đi với nhau là vui", cô bày tỏ.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 6

Người đẹp Doãn Hải My cho biết đang bị đau chân, "không thể bước đi bình thường nhưng vẫn có thể đến quán cà phê".

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 7

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng ghi lại kỷ niệm ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 8

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cùng ông xã đưa con trai đi ăn.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 9

Fashionista Quỳnh Anh Shyn lên đồ nổi bật dự Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Ảnh sao 20/10: MC Quỳnh Chi mang thai con thứ hai - 10

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con trở lại Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên ‘Hương vị tình thân’ cưới
Nữ diễn viên ‘Hương vị tình thân’ cưới

Sau lễ dạm ngõ ngày 16/10, diễn viên Thục Anh tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới năm nay. Chồng sắp cưới của cô làm việc tại cơ quan nhà nước.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 00:09 AM (GMT+7)
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