Ảnh sao 14/10: Đỗ Mỹ Linh mừng sinh nhật ở quán bún ngan

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đăng ảnh mừng sinh nhật Đỗ Mỹ Linh cùng nhóm bạn thân, trong đó có á hậu Phương Nga và MC Thái Dũng (bìa phải), tại một quán bún ngan ở Hà Nội.

'Happy birthday em gái Mỹ Linh bằng một bữa thấm đẫm tình quê. Nhìn bát bún đố biết ở đâu', Adrian Anh Tuấn bày tỏ.

Đông Nhi đón tuổi mới tại Thượng Hải, Trung Quốc, bên ông xã Ông Cao Thắng và hai con gái. Cô cho biết dù ở xa nhà, mình vẫn nhận được hoa, quà cùng những lời chúc từ người thân, bạn bè và khán giả.

'Sinh nhật năm nay, đón tuổi mới ở một nơi hơi xa nhưng hoa, quà và những lời chúc yêu thương của mọi người thì Nhi đều đã nhận được rồi', cô nói.

Ca sĩ cảm ơn mọi người đã nhớ đến mình và mong sớm gặp lại khán giả.

Minh Tuyết cũng tổ chức đêm nhạc sinh nhật với những ca khúc gắn liền ký ức của người hâm mộ như Tình lẻ bóng, 999 đóa hồng, Quán vắng một mình và Vầng trăng đêm trôi. Minh Tuyết cho biết đã lâu cô chưa hát lại một số bài này. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi nhìn xuống khán phòng, thấy nhiều khán giả thuộc lời và hát theo.

Diễn viên Bảo Thanh được trao danh hiệu 'Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu' cùng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cô nói vinh dự này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong tháng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cô cảm ơn lãnh đạo thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã ghi nhận, động viên mình, đồng thời xem đây là động lực để tiếp tục cống hiến và lan tỏa điều tích cực.

Diễn viên, doanh nhân Nhật Kim Anh nhận danh hiệu 'Doanh nhân TP HCM tiêu biểu 2026'.

Cô bày tỏ niềm tự hào, xúc động và cảm ơn UBND TP HCM, Liên đoàn Doanh nghiệp TP HCM cùng khán giả đã ủng hộ. Người đẹp xem sự ghi nhận này là động lực để tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Diễn viên Hồng Đào tận hưởng kỳ nghỉ tại Mỹ. Sau những ngày thời tiết nóng nực, cô thích thú khi trời chuyển mưa, không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu.

'Cứ thuận theo tự nhiên thôi! Trời nắng thì tắm nắng, trời mưa thì ngắm mưa, miễn lòng mình luôn tươi mát là được', cô nói.

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng ảnh nắm tay Thiên Ân khi cả hai dự một sự kiện. Cô dành lời khen cho người bạn đồng hành: 'Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh'.

Huyền Baby chia sẻ hình ảnh du lịch cùng nhóm bạn thân tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô viết: 'Bến Shanghai cùng những người thân yêu', thể hiện niềm vui khi tận hưởng chuyến đi bên những người bạn thân thiết.

Á hậu Diễm Trang chia sẻ kinh nghiệm chọn trang phục cho người có vóc dáng nhỏ nhắn. Cô ưu tiên quần áo trơn, ít họa tiết, phối ít màu hoặc cùng tông để tạo cảm giác cơ thể liền mạch.

Theo người đẹp, trang phục vừa vặn, có điểm nhấn ở eo giúp tôn dáng hơn kiểu đồ bó sát. Với quần capri, cô thường kết hợp áo gọn và giày thanh mảnh để tổng thể trông nhẹ nhàng.

Ảnh: FBNV