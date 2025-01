Ảnh hiếm hoi của gia đình Cục trưởng Xuân Bắc, NSND Tự Long gửi lời chúc đầu năm

Sao Việt 29/1: Bi Béo - con trai Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc đăng hình ảnh gia đình kèm lời chúc: "Gia đình cháu chúc mừng năm mới cả nhà! Chúc mọi người năm con rắn thật nhiều may mắn, mạnh khoẻ, bình an và vạn sự như ý".

NSND Tự Long gửi lời chúc đẹp nhất, yêu nhất, thương nhất, hay nhất tới những ai đọc được dòng chia sẻ của mình "cả năm mới sẽ phát tài phát lộc phát vinh hoa".

Khoảnh khắc đầu năm mới, Đàm Vĩnh Hưng muốn dùng từ "biết ơn" gửi tới ba má, Tổ nghề, khán giả... đã đồng hành với mình suốt năm qua.

NSND Thái Bảo chúc năm mới mọi người gặp nhiều may mắn.

Nghệ sĩ Vân Dung gửi tới tất cả quý khán giả lời chúc một năm mới thật nhiều sức khỏe, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn và thành công rực rỡ.

Diễn viên Thuỳ Anh đăng ảnh gia đình, mong cả nhà có nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc.

"Mẹ ơi xuân này vẫn đẹp lắm. Vì có mẹ hiền, con ngắm cả mùa xuân. Chúc cả nhà một năm mới đầy sức khoẻ và tài lộc, bình an và hạnh phúc, sung túc và ấm no", nghệ sĩ Trà My viết.

Năm mới, vợ chồng ca sĩ Trọng Tấn cầu mong nhiều sức khoẻ để được đi nhiều nơi, thảnh thơi hơn để trải nghiệm cuộc sống muôn màu.

"Giây phút mong chờ nhất năm, được đoàn tụ với gia đình sau một năm vất vả và miệt mài. Cảm ơn 2024 đã cho Soobin quá nhiều điều tuyệt vời và may mắn, cảm ơn gia đình, những người anh em, bạn bè, các quý đối tác và các bạn fan đã luôn ở bên và sát cánh cùng Soobin trong năm vừa qua. Hy vọng 2025 sẽ là một năm đáng nhớ nữa. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì tất cả!", ca sĩ Soobin viết.

Diễn viên Bảo Thanh diện áo dài đỏ, đón xuân về trong niềm vui phơi phới.