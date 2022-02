Anh Công an xã hot nhất "Phố trong làng" lộ thân thế khiến ai cũng bất ngờ

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 17:24 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ít ai biết anh Công an trong "Phố trong làng" là con nhà nòi, có bố là nghệ sĩ nổi tiếng.

Tập 50 của bộ phim "Phố trong làng" chính thức phát sóng với sự xuất hiện của hai anh Công an mới về xã nhận công việc. Một trong hai anh Công an do Hoàng Dương - con trai cố NSND Hoàng Dũng đảm nhận. Cụ thể trong phân đoạn hai Thiếu úy về nhận việc, khi đang được đàn anh hướng dẫn, chỉ bảo trong không khí vui nhộn. Nhân vật của Hoàng Dương nói rằng chưa có bạn gái và hy vọng khi về Tân Xuân sẽ tìm được người yêu như Đông (diễn viên Phùng Đức Hiếu) và Nam (diễn viên Phạm Anh Tuấn). Hoàng Dương khiến khán giả bật cười bởi đúng lúc nhân vật Hoàng đang say sưa kể về chủ đề tình yêu liền hài hước hỏi: "Anh Hoàng đã có người yêu chưa ạ" khiến anh này tẽn tò.

Hoàng Dương - con trai nghệ sĩ Hoàng Dũng, đóng vai anh Công an trong "Phố trong làng"

Dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, Hoàng Dương đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi gương mặt sáng, phong thái chững chạc giống hệt người bố nổi tiếng. Nam diễn viên cũng được khán giả khen ngợi là duyên dáng dù lên hình chưa nhiều.

Ngay sau phân cảnh này, nhiều khán giả khen ngợi sự duyên dáng của Hoàng Dương: "Con trai của cố NSND Hoàng Dũng giống bố y đúc", "Con trai nghệ sĩ Hoàng Dũng phong thái giống bố quá. Hi vọng bạn ấy phát triển hơn", "Bản sao của nghệ sĩ Hoàng Dũng xuất hiện, nhớ người nghệ sĩ tài hoa này", "Có thần thái hơn nam chính, đúng là con nhà nòi", "Con cố nghệ sĩ Hoàng Dũng, mọi người mong em phát huy nhé", "Con nghệ sĩ Hoàng Dũng có duyên nhỉ", "Con trai bác Hoàng Dũng, đẹp trai ghê", "Con bác Hoàng Dũng giống bố quá", "Dáng đi giống hệt NS Hoàng Dũng", "Ôi giống bố Dũng cả từ gương mặt cho đến thần thái", "Đúng là con của Người phán xử"...

Hoàng Dương khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ hình ảnh bố và vai diễn mới của mình

Trên trang cá nhân, Hoàng Dương có chia sẻ khiến nhiều người xúc động: "Sau gần 1 năm thước phim cuối cùng của bố được chiếu thì bây giờ con cũng đã có vai diễn truyền hình đầu tiên rồi bố ạ. 21h trên VTV1 bố nhớ!".

Trước đó, đạo diễn Mai Hiền của "Phố trong làng" từng đăng một bức ảnh cùng Hoàng Dương trên trang cá nhân, đồng thời tag tên cố NSND Hoàng Dũng: "Chàng trai đã có sự khởi đầu mới cùng các anh, các chú rồi nhé anh Hoàng Dũng".

Vai diễn của Hoàng Dương được khen ngợi vì diễn xuất tự nhiên, phong thái đĩnh đạc

Hoàng Dương là con trai của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng. Sau thời gian theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Hoàng Dương xin về thực tập ở Nhà hát Kịch Hà Nội từ tháng 10/2021 để được trau dồi kỹ năng diễn xuất từ các bác, các cô chú, anh chị. Đây cũng là nơi mà bố anh từng là Giám đốc Nhà hát, hiện tại NSND Công Lý đang là Phó Giám đốc.

Anh được nhiều người nhận xét giống bố từ thần thái đến dung mạo: "Được giống bố, giống chất của bố gây dựng bao năm trong sự nghiệp, đó cũng là niềm hạnh phúc với tôi. Cũng có người hỏi tôi có áp lực không khi bị đem ra so sánh, tôi có thể tự tin trả lời là tôi không hề cảm thấy như vậy". Hoàng Dương cũng tiết lộ quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Trung Anh, Công Lý...

Nguồn: http://danviet.vn/anh-cong-an-xa-hot-nhat-pho-trong-lang-lo-than-the-khien-ai-cung-bat-ngo-50202...Nguồn: http://danviet.vn/anh-cong-an-xa-hot-nhat-pho-trong-lang-lo-than-the-khien-ai-cung-bat-ngo-50202210217239808.htm