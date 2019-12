"Ai là triệu phú" gây phẫn nộ vì đặt sai câu hỏi cho người chơi

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 13:29 PM (GMT+7)

Tập phát sóng mới nhất của chương trình "Ai là triệu phú" có sự nhầm lẫn về linh vật của đội bóng Tottenham Hotspur.

Tối 24.12, chương trình "Ai là triệu phú" lên sóng VTV3. Ở câu hỏi số 6, người chơi Cee Jay, đến từ Nigeria nhận được từ MC Phan Đăng là: "Câu lạc bộ bóng đá nào của nước Anh có biểu tượng là chú gà chọi?". Chương trình đưa ra 4 đáp án là Everton, Leicester City, Leeds United và Tottenham Hotspur. Lúc này, Cee Jay tỏ ra hoang mang và đã dùng đến quyền trợ giúp từ khán giả ở trường quay.

Theo số đông 73% bình chọn của khán giả trường quay, Cee Jay chọn đáp án D là Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, sau đó, đông đảo fan của Tottenham đều cảm thấy bất ngờ bởi Chirpy Cockerel, linh vật của Tottenham Hotspurs, là một chú gà trống chứ không phải là gà chọi như đáp án mà chương trình "Ai là triệu phú" đã đưa ra.

Người chơi hoang mang khi "Ai là triệu phú" đặt câu hỏi sai

Vì vậy, việc "Ai là triệu phú" đưa ra câu hỏi là gà chọi được nhận xét là câu hỏi sai, khiến người chơi bối rối. Khán giả sau xem chương trình cũng tỏ ra bức xúc về sự nhầm lẫn này. "Chương trình phát sóng cả nước mà để sai câu hỏi như thế thì thật là ngớ ngẩn. Tôi mong chương trình cần biên tập câu hỏi chuẩn hơn", một khán giả viết.

"Biểu tượng Tottenham Hotspurs là một chú gà trống chứ không phải là gà chọi. Chirpy Cockerel dịch ra tiếng Việt là chú gà trống vui nhộn, các fan của đội bóng không ai gọi là gà chọi cả", một fan yêu bóng đá nói thêm.

Biểu tượng Tottenham Hotspurs là gà trống

"Ai là triệu phú" lên sóng từ ngày 4.1.2005, là gameshow nổi tiếng được nhiều khán giả yêu mến trên sóng VTV. Chương trình là bản tiếng Việt của chương trình nổi tiếng đến từ nước Anh - Who Wants to Be a Millionaire? Ban đầu, chương trình do nhà báo Lại Văn Sâm dẫn dắt. Năm 2017, MC Lại Văn Sâm nghỉ hưu, người thay thế anh được chọn là nhà báo Phan Đăng.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/ai-la-trieu-phu-gay-phan-no-vi-dat-sai-cau-hoi-cho-nguoi-choi-1044414.htmlNguồn: http://danviet.vn/sao/ai-la-trieu-phu-gay-phan-no-vi-dat-sai-cau-hoi-cho-nguoi-choi-1044414.html