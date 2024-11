“Tiếng hát Hà Nội 2024” sẽ có giải đặc biệt 500 triệu đồng

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội (Tiếng hát Truyền hình Hà Nội) từng là “bệ đỡ” cho nhiều giọng ca thành danh như: NSND Mai Hoa, giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sỹ Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Hoàng Quyên…

Năm nay cuộc thi được tổ chức với dấu ấn mới về quy mô cũng như chất lượng. Theo tiết lộ từ ban tổ chức, cuộc thi hướng tới các thí sinh ở mọi miền Tổ quốc, đồng thời tạo điều kiện cho những thí sinh ở ngoài Hà Nội đến với cuộc thi.

NSND Quang Vinh (trái) và ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội (phải) chia sẻ về cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.

Cuộc thi cũng sẽ tạo cơ hội cho các nghệ sĩ sáng tạo, thể hiện những tác phẩm âm nhạc truyền thống và đương đại với chủ đề về ca ngợi Tổ Quốc, Đảng, Bác Hồ, tình yêu với Thủ đô, quê hương-đất nước, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển nghệ thuật.

Theo ban tổ chức, tiêu chí đề cao những yếu tố chuyên môn được chú trọng trong năm nay.

Khi được hỏi về vấn đề hiện nay có nhiều game show ca nhạc hấp dẫn được tổ chức cũng như nhiều cuộc thi về tiếng hát nở rộ, ví như 2 chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai vừa qua, liệu cuộc thi Tiếng hát Hà Nội có sợ bị lu mờ hay cần phải kết hợp yếu tố khác để tăng tính giải trí, hấp dẫn hơn hay không, ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cho biết: "Tiếng hát Hà Nội 2024 là một cuộc thi phát hiện tài năng thanh nhạc, do đó chúng tôi nhấn mạnh tới các yếu tố tài năng, kĩ năng, tiềm năng của thí sinh nhiều hơn là những yếu tố tạo sự hấp dẫn của các game show hiện nay".

Ông cũng nhấn mạnh “không phải khán giả nào cũng thích xem những game show giải trí”, đồng thời “có không ít khán giả ủng hộ những chương trình thuần chuyên môn và nghiêm túc như cuộc thi mà đài vừa phát động".

Ca sĩ Khánh Linh

Chia sẻ về cuộc thi, ca sĩ Khánh Linh cho biết: "Tôi đã tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội, tiền thân của Tiếng hát Hà Nội hiện tại, tôi biết đây là một cuộc thi nghiêm túc, các bạn trẻ hoàn toàn có thể tin tưởng, tự tin thể hiện tài năng, giọng hát của mình trong cuộc thi.

Tôi có lời khuyên các bạn trẻ, các bạn là thế hệ mới, có tư duy, thẩm mỹ của thế hệ Gen Z. Các bạn hãy thể hiện hết mình và quan trọng nhất, các thí sinh hãy hướng tới là một người nghệ sĩ chứ không đơn thuần chỉ là người biết hát".

Cuộc thi năm nay quy tụ đội ngũ Ban Giám khảo và cố vấn chuyên môn gồm các nhạc sỹ, ca sỹ tên tuổi, cùng các chuyên gia thanh nhạc hàng đầu như: NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; NSND Quốc Hưng, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; NSND Mai Hoa…

NSND Mai Hoa

Tác phẩm dự thi được lựa chọn theo 3 phong cách biểu diễn âm nhạc là: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc nhẹ, trong đó tập trung các ca khúc về Hà Nội, đặc biệt là các ca khúc gắn với sự kiện kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Cơ cấu giải thưởng năm nay cũng có điểm mới. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng gồm cả tiền mặt và hiện vật. 3 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 1/10 đến 19/11. Đêm Chung kết sẽ diễn ra ngày 26/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]