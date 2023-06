Xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh, gần 3.000 xe có giá dưới 300 triệu đồng

Theo số liệu thống kê được Tổng cục Hải Quan công bố, lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 5 giảm mạnh so với tháng 4.

Cụ thể, trong tháng 5, lượng xe ô tô nhập khẩu về nước giảm chỉ còn 7.608 chiếc, kim ngạch đạt 191,2 triệu USD, tương đương khoảng 589 triệu đồng/xe. Lượng xe nhập khẩu giảm tới 38,3% về lượng và giảm 33,6% về kim ngạch so với tháng 4/2023.

Như vậy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có chiều hướng giảm mạnh. Trước đó, tháng 4 lượng nhập khẩu chỉ đạt 12.323 chiếc, giảm 19,1% so với tháng 3/2023.

Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng 5 đạt 2.873 xe với giá trị trung bình 567 triệu đồng/xe. Việt Nam nhập khẩu 2.996 xe từ thị trường Indonesia trong tháng vừa qua với giá trị nhập khẩu trung bình chỉ hơn 282 triệu đồng/xe. Trong tháng vừa qua có 933 xe ô tô nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc với giá trị trung bình là 949 triệu đồng/xe.

Lượng ô tô nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh trong tháng 5/2023

Là nhóm hàng có đóng góp lớn về số thu ngân sách nên việc sụt giảm lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tác động lớn đến số thu ngân sách của ngành Hải quan trong tháng 5. Cục thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) phân tích, trong tháng 5 giảm thu từ mặt hàng ô tô lên đến 1.287 tỷ đồng so với tháng 4/2023.

Dù có 2 tháng sụt giảm liên tiếp nhưng tính chung 5 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu vẫn có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, hết tháng 5 cả nước nhập khẩu 61.954 ô tô, tổng kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, tăng 22% về lượng và tăng 10,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị trung bình mỗi xe ô tô nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm khoảng 530 triệu đồng/xe.

3 thị trường nhập khẩu lớn nhất là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc với kết quả lần lượt là: 30.022 chiếc, 614,47 triệu USD; 22.014 chiếc, 296,4 triệu USD; 4.553 chiếc, 172,7 triệu USD. Như vậy, với 56.589 chiếc, riêng 3 thị trường lớn ở châu Á chiếm đến 91,3% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm.

Giá trị nhập khẩu trung bình ô tô từ thị trường Indonesia chỉ khoảng 315 triệu đồng/xe, giá trị nhập khẩu trung bình ô tô từ thị trường Thái Lan là 479 triệu đồng và giá xe ô tô nhập khẩu trung bình từ thị trường Trung Quốc là hơn 888 triệu đồng/xe.

Lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh trong bối cảnh doanh số bán hàng của các hãng, đại lý trong nước giảm mạnh trong những tháng đầu năm.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.409 xe, giảm 25% so với tháng 3/2023 và giảm 47% so với cùng kỳ tháng 4/2022.

Trong đó, doanh số bán xe du lịch trong tháng 4/2023 đạt 15.748 du lịch, 6.487 xe thương mại và 174 xe chuyên dụng. Theo đó, doanh số xe du lịch giảm 27%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 51% so với tháng trước.

Ngoài ra, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.325 xe, giảm 18% và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.084 xe, giảm 34% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường xe ô tô tính đến hết tháng 4/2023 giảm 30% so với 2022, đạt 92.801 xe. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 35%; xe thương mại giảm 9% và xe chuyên dụng giảm 58% so với năm ngoái. Đồng thời, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 50.017 xe, giảm 39% trong khi xe nhập khẩu đạt 42.784 xe, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/xe-o-to-nhap-khau-ve-viet-nam-giam-manh-gan-3000-xe-co-gia-duoi-300-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/xe-o-to-nhap-khau-ve-viet-nam-giam-manh-gan-3000-xe-co-gia-duoi-300-trieu-dong-1474685.ngn