Săn vé máy bay dịp Tết, nhiều người hoảng hốt vì điều này!

Giá vé máy bay khan hiếm khiến người lao động vất vả săn vé về quê ăn Tết

Giá vé máy bay dịp Tết tăng cao

Theo khảo sát của phóng viên, giá vé máy bay dịp Tết năm 2023 đã tăng cao hơn nhiều so với năm 2021, đặc biệt là vào những ngày cao điểm (từ 20 Tết trở đi chiều ra Hà Nội và mùng 5-10 Tết chiều vào TP.HCM). Theo đó, mức giá phổ biến một chiều là khoảng 5 triệu/ 1 vé, thậm chí, từ 7 đến 8 triệu đồng/vé khứ hồi. Rất nhiều người phải đặt vé sớm về quê ăn Tết hoặc chuyển sang một phương tiện khác như đi xe khách hay đi tàu dù biết sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng vì để tiết kiệm chi phí nên đành phải thay đổi.

Thời điểm hiện nay chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, nhiều khách hàng đã đặt mua vé máy bay sớm trên nhiều website, các ứng dụng đặt vé. Tuy nhiên, vì giá vé quá cao, còn khá nhiều người vẫn đang lăn tăn, chưa quyết định mua vội mà đang chờ diễn biến của thị trường.

Hiện trên nhiều trang mạng và các đại lý bán vé mức giá niêm yết khá cao. Trong đó, giá vé các chặng khứ hồi từ TP.HCM đi các tỉnh thành phía Bắc và miền Trung như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa... thời điểm trước tết khoảng 10 ngày và thời gian sau tết đang ở mức cao, bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng cho một chặng bay. Bay Vietnam Airlines 5,5 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi, trong khi giá vé của Bamboo Airways, Vietjet cũng từ 5 - 6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Các đường bay đến sân bay Vinh (Nghệ An), sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) dịp Tết cũng đã bắt đầu khan hiếm vì số chuyến bay không nhiều, nhưng nhu cầu lại rất lớn, khiến giá vé luôn bị đẩy lên mức cao. Đơn cử tuyến từ TP.HCM đi TP. Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... có giá dao động từ 4,8 - 6,5 triệu đồng/vé, chênh lệch giữa các hãng hạng vé phổ thông khoảng 200.000 - 400.000 đồng. Theo các đại lý vé, giá vé bay Tết Quý Mão 2023 tăng từ 5% đến 10% so với năm ngoái.

Mức vé chặng Tân Sơn Nhất đi Nội Bài ngày 18/1 chưa bao gồm thuế phí

Chật vật về quê đón Tết vì giá vé máy bay tăng cao

Anh Nguyễn Hữu Toàn (30 tuổi, Tân Bình, TP.HCM) có dự định về quê đón Tết cùng gia đình ở Can Lộc (Hà Tĩnh) vào ngày 19.1.2023. Sau khi tham khảo giá vé các chặng bay TP.HCM đến Vinh, anh hoảng hốt vì giá vé đắt đỏ, lại không còn vé trống nên đã quyết định tìm vé về sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) nhưng do ít chuyến, giá thành lại cao, nên vẫn chưa thể có vé để về Hà Tĩnh.

Anh Toàn quyết định tìm vé chặng TP.HCM đến Hà Nội của hãng hàng không Vietjet với mức giá 3.110.000 đồng chuyến bay lúc 19h40 tối ngày 19.1(tức tối 28/12) rồi bắt xe khách về Hà Tĩnh.

“Vì khó khăn không đặt được vé nên đành chấp nhận mất thời gian bay ra Hà Nội rồi ra bến xe Nước Ngầm bắt xe về quê, nên sáng 29 Tết mới về đến nhà, sau nhiều năm sống và làm việc tại TP.HCM, thì năm nay là năm về quê đón năm mới khó khăn đến vậy”, anh Toàn nói.

Trong khi đó, Bùi Thị Trâm (25 tuổi, Gò Vấp, TP.HCM) nhân viên văn phòng một công ty truyền thông đã phải thay đổi kế hoạch về quê vì giá vé quá đắt dịp cận tết.

Do không có vé máy bay vào thời điểm gần tết, Trâm đã chủ động xin công ty cho phép làm việc online một thời gian để đặt vé về quê sớm hơn so với dự kiến ngày 17.1.2023 (tức ngày 26/12 âm lịch), Trâm vừa đặt vé bay về Đồng Hới của hãng hàng không Facific Airlines vào ngày 17/12 với mức giá 3.703.000 đồng.

“Giá vé đắt muốn xỉu luôn, không biết sau tết giá có giảm xuống để vào làm việc không”, Trâm nói.

Mức giá của chặng bay TP.HCM về Đồng Hới ngày 16/12/2022

Trong khi đó, anh Lê Thành Biên (quận 12, TP.HCM) dự định về quê đón năm mới cùng gia đình ở TP. Vinh (Nghệ An). Gia đình có 2 vợ chồng, 2 con nhỏ và bà nội, nên vợ chồng anh đã lên mạng đặt vé máy bay từ hồi đầu tháng 12 nhưng vì giá vé dịp cận tết quá đắt, những chuyến rẻ hơn chút thì có giờ bay không hợp lý đối với gia đình anh nên chần chừ chưa có vé để về quê đón Tết.

Anh cho biết, nếu như giá vé cao quá thì cả gia đình chấp nhận thay đổi kế hoạch, sẽ di chuyển bằng ô tô riêng, biết là quãng đường đi lên đến trên 1.300 km, thời gian di chuyển cũng mất 2 ngày 1 đêm nhưng vì không có vé nên đành chấp nhận chạy xe về quê. Dù đường xa đi lại vất vả, nếu về bằng xe ô tô riêng thì phải thay đổi kế hoạch công việc để về sớm hơn so với dự định.

“Những năm trước chúng tôi đặt vé cũng chỉ trước tết 15 ngày nhưng giá vé không cao như năm nay, nên cứ nghĩ sẽ đặt được vé, nào ngờ giá vé cao lại khan hiếm như vậy, nên chúng tôi quyết định di chuyển về quê bằng xe ô tô riêng, nếu đặt vé khứ hồi cho cả 5 người cũng mất mấy chục triệu đồng” anh này nói.

