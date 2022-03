Giá cá tra tăng sát mức kỷ lục, đưa xuất khẩu trở lại thời hoàng kim dự báo đạt 1,6 tỷ USD

Tại Hội nghị ngành hàng cá tra năm 2022, Tổng cục Thủy sản cho biết giá bán cá tra hiện dao động 29.500 - 30.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 5.500 đồng/kg so với cuối năm 2021.

Ông Trần Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cá nhận định đà tăng của giá cá tra nguyên liệu và xuất khẩu sẽ kéo dài đến tháng 4 và đỉnh điểm trong cuối năm 2022 – 2023.

Nhiều người nuôi cho rằng, giá cá tra tăng mạnh do nhiều hộ treo ao vì dịch Covid-19, nguồn cung cá nguyên liệu xuất khẩu thiếu hụt. Theo ông Nguyễn Văn Tỉ (xã Đa Phước, huyện An Phúc, An Giang), trên 650 tấn cá tra chuẩn bị xuất bán của gia đình ông được nhiều công ty hỏi mua, thu hoạch cá vào cuối tháng 2/2022 với giá hơn 30.000 đồng/kg, gần đạt tới mức giá kỷ lục năm 2018 (khoảng 33.000 đồng/kg).

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, giá cá biển thế giới tăng cao, đánh bắt biển cũng đã và sẽ tiếp tục bị giới hạn, đây là cơ hội cho cá tra có chỗ đứng hơn trên thị trường thế giới.

Giá cá tra hiện dao động 29.500 - 30.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 5.500 đồng/kg so với cuối năm 2021. Gần chạm mức kỷ lục năm 2018, khoảng 33.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cá tra trong năm 2022 tăng 20 - 25% so với năm 2021, giá cá tra xuất khẩu dự kiến tăng khoảng 5%. Hiện, các thị trường như Mỹ đang ở mức giá cao 3,95 USD/kg, Trung Quốc cũng tăng cao hơn so với quý IV/2021.

Ngành nông nghiệp kỳ vọng năm 2022, ngành cá tra dự kiến sản xuất khoảng từ 1,6 - 1,7 triệu tấn cá tra thương phẩm; kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt trên 1,6 tỷ USD.

Xuất khẩu cá tra đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để có thể trở lại thời hoàng kim. Song, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chi phí logistics, cước vận tải biển leo thang và lạm phát ở Mỹ là những yếu tố cản đà tăng trưởng của xuất khẩu cá tra.

Ngoài ra, bà Lan cho rằng giá cá tra tăng tạo động lực cho doanh nghiệp, nông dân đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, các ngành chức năng cần định hướng cho người nuôi, doanh nghiệp cân đối cung cầu để tăng độ an toàn giá trị và lợi nhuận, tránh tình trạng phát triển nóng như năm 2018.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-ca-tra-tang-sat-muc-ky-luc-dua-xuat-khau-tro-lai-thoi-hoang-kim-du-bao-dat...Nguồn: http://danviet.vn/gia-ca-tra-tang-sat-muc-ky-luc-dua-xuat-khau-tro-lai-thoi-hoang-kim-du-bao-dat-16-ty-usd-50202213122911377.htm