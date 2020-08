Gặp khó vì dịch COVID -19, nhãn giá rẻ tràn ngập đường phố Thủ đô

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 17:00 PM (GMT+7)

Mùa thu hoạch nhãn ở các tỉnh phía Bắc, nhiều nhất Hưng Yên rộ vào những ngày dịch COVID-19 quay trở lại, ảnh hưởng đến tiêu thụ. Những ngày này, nhãn tươi tràn ngập các chợ, ngõ phố của Hà Nội với giá rẻ.

Nhãn tươi tràn xuống phố giữa dịch COVID-19

Nhiều vườn nhãn tại tỉnh Hưng Yên đang chín rộ. Theo các nhà vườn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhãn bán rất chậm. Phần lớn nhãn được bán cho các thương lái từ Hải Dương, Hải Phòng thu mua đưa lên Hà Nội. Nhãn tươi loại đẹp nhất tại vườn, có giá từ 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối giá nhãn trung bình khoảng từ 15 - 20 nghìn đồng/kg, tùy thuộc vào mẫu mã. Ảnh chụp tại chợ Đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Các tiểu thương cho biết, so với những năm trước, lượng tiêu thụ nhãn năm nay khá chậm dù rẻ hơn.

Mẫu mã bắt mắt, nhãn to, ngon nhưng giá không cao.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá nhãn rơi tự do từ đầu vụ, có thời điểm xuống đến 7.000 - 8.000 đồng/kg. Đến cuối vụ, nhãn quả to, chuyên làm quà biếu lên được 8.000 - 10.000 đồng/kg, loại đưa vào chế biến long nhãn giá thấp hơn

Ghi nhận của phóng viên, khắp các ngõ phố, khu chợ tràn ngập nhãn.

Tại các khu vực này, nhãn tươi có giá khoảng 20.000 đồng/kg.

Khác với các loại hoa quả khác, khách mua cứ việc đi xem chọn, ăn nếm rồi bình phẩm, trả giá mà không sợ người bán phật ý.

Ngoài mua về ăn ngay, nhiều gia đình còn chế biến các món như chè sen long nhãn, kem nhãn, sinh tố nhãn... Đây là cách giúp bà con nông dân tiêu thụ một phần giữa mùa dịch.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/ban-doc/gap-kho-vi-dich-covid-19-nhan-gia-re-tran-ngap-duong-pho-thu-do-1706320.tpo