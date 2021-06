Gareth Bale tuyên bố "dằn mặt" Đan Mạch, không ngán ý chí "Những chú lính chì"

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 08:19 AM (GMT+7)

Ngôi sao của ĐT Xứ Wales, Gareth Bale vừa lên tiếng khẳng định anh không ngại làm "cửa dưới" trước Đan Mạch bởi điều đó sẽ giúp đội bóng này chơi tập trung và quyết tâm hơn.

Ngôi sao Gareth Bale mới đây đã lên tiếng thừa nhận anh chấp nhận giới truyền thông đặt ĐT Xứ Wales làm "cửa dưới" ở cuộc đối đầu với Đan Mạch tại vòng 1/8 EURO năm nay. Bên cạnh đó, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cũng khẳng định anh không lo sợ trước sự ủng hộ của cả thế giới dành cho Đan Mạch sau sự cố với ngôi sao hàng đầu Christian Eriksen.

Bale không ngán Đan Mạch dù Xứ Wales bị đánh giá thấp hơn

Dù khởi đầu EURO với 2 thất bại liên tiếp nhưng Đan Mạch đã cho thấy ý chí quật cường và niềm cảm hứng vô hình tới từ tiền vệ Eriksen để xuất sắc lách qua khe cửa hẹp giành quyền vào vòng 1/8. Tuy nhiên, theo đội trưởng của Xứ Wales là Gareth Bale, Đan Mạch không phải một đối thủ quá khó bị đánh bại và Xứ Wales sẽ dễ đá hơn khi bị coi là "cửa dưới".

"Chúng tôi đã quen với việc bị gọi là cửa dưới. Điều đó cũng rất bình thường. Chúng tôi luôn bị coi là những kẻ kém cỏi và giờ đây, các cầu thủ đã quen với vị thế này. Nó không tạo ra sự khác biệt trong mỗi trận đấu. Rõ ràng chúng tôi rất chia sẻ với những gì đã xảy ra với Đan Mạch và Xứ Wales cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Eriksen", Bale chia sẻ.

"Đó thật là một điều không may mắn nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ chúng tôi. Đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, họ có 18.000 người hâm mộ trên SVĐ nhưng Xứ Wales vẫn giành chiến thắng 2-0. Bởi vậy, mọi thứ sẽ không có gì khác biệt. Khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi chỉ cần giữ được sự tập trung tối đa mà thôi", tiền đạo 31 tuổi nói tiếp.

Ngôi sao Real Madrid đang dần hồi sinh tại EURO năm nay

ĐT Xứ Wales sẽ phải thi đấu tại Hà Lan mà không có bất cứ người hâm mộ nào của họ có mặt trong số 16.000 CĐV được phép vào sân Johan Cruyff Arena. Lý do là bởi những CĐV đến từ Xứ Wales bị cấm vào sân do Vương quốc Anh không nằm trong danh sách các quốc gia an toàn của Hà Lan.

"Chúng tôi sẽ không có người hâm mộ cổ vũ trên sân, điều này thật đáng thất vọng. Tuy nhiên, với tư cách là những cầu thủ chuyên nghiệp, đó là điều bình thường với chúng tôi. Chúng tôi chỉ việc ra sân và chơi bóng mà không cần nghĩ tới điều gì khác", Bale khẳng định.

