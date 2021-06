Cú sốc trận Italia – Thụy Sĩ tại EURO suýt bị đánh bom, nghi vấn Mafia phá hoại

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 08:05 AM (GMT+7)

Trận đấu Italia - Thụy Sĩ suýt trở thành nơi diễn ra một vụ đánh bom bằng xe.

Trận đấu Italia – Thụy Sĩ đã diễn ra và kết thúc với thắng lợi ấn tượng 3-0 của Italia, qua đó họ đã trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào vòng knock-out. Nhưng xen lẫn niềm vui của các CĐV chủ nhà, trước trận đấu đã có một thông tin gây hoang mang xuất hiện trên báo giới Ý và được xác nhận bởi cảnh sát.

ĐT Italia đánh bại Thụy Sĩ 3-0

Theo truyền thông Italia, một quả bom tự chế đã được phát hiện trong một chiếc xe hơi điện cách sân vận động Olimpico, sân tổ chức trận Italia – Thụy Sĩ, chỉ hơn 1km. Một số người đi qua đã nghi ngờ một gói hàng lạ có dây dẫn, và họ đã lập tức gọi cho lực lượng cảnh sát tới để can thiệp.

Khu vực nhanh chóng được di tản một cách êm thấm trong khi đội phá bom, chó cảnh sát và các nhân viên y tế tiến vào vùng nguy hiểm. Các tuyến phố xung quanh bị phong tỏa nhưng được làm khéo để dòng người đi về phía sân Olimpico không bị ngăn trở, lẫn không gây ra sự hoang mang của những ai đi qua.

Theo phía cảnh sát, may mắn là quả bom đã không kích nổ trước khi được hóa giải và an toàn đã được bảo đảm. Điều đáng nói là phía tình báo quân đội Italia đã nhận được thông tin trên trước khi người đi đường nghi ngờ, do đó khi họ gọi cảnh sát thì lực lượng đặc nhiệm đã trên đường tới hiện trường.

Cảnh sát tại Rome tức tốc tới hiện trường nơi có chiếc xe chứa bom

Sự việc này được cho là có liên quan tới chính trị bởi chiếc xe điện đó thực tế có chủ đàng hoàng, thậm chí là một người nổi tiếng. Ông Marco Doria là cựu thị trưởng thành phố Genoa nhưng gần đây đã tới Rome để nhận công việc Chủ tịch ủy ban quản lý công tác khôi phục công viên và danh thắng tại Thủ đô. Ông Doria cho biết mình đã nhận một vài lời đe dọa giấu mặt kể từ khi lên nhậm chức.

Theo tiết lộ từ Sư đoàn chống khủng bố đặc biệt (DIGOS), quả bom được đưa vào trong xe có vẻ thuộc dạng kích nổ từ xa thay vì gắn với thiết bị của xe để kích nổ bằng cách khởi động xe. Và có vẻ xe của ông Doria bị thủ phạm lên kế hoạch cho nổ ở bãi đỗ xe của sân Olimpico, nhưng ông Doria lại rời xe để đi vào một siêu thị mua đồ trước khi người đi đường phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Điều đó khiến công luận tại Rome đang đặt giả thiết phải chăng đang có một thế lực giấu mặt nào đó muốn gây vạ cho ông Doria bằng cách đánh bom xe tại gần sân vận động nhằm buộc ông phải thuận theo đòi hỏi của chúng. Mafia Ý được cho là đã trà trộn vào nhiều doanh nghiệp hợp pháp, và không trừ khả năng trong đó có các công ty cải tạo danh thắng muốn ăn phần trong các dự án mà ông Doria giám sát.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/cu-soc-tran-italia-thuy-si-tai-euro-suyt-bi-danh-bom-nghi-van-mafia-pha-hoai-c28a9039.html