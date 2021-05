Xieng Khouang - vùng đất thanh bình, bí ẩn

Cách thủ đô Vientiane (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) 435km về phía Tây Nam có một cao nguyên rộng lớn với khí hậu mát mẻ và rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng. Đó là tỉnh Xieng Khouang nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, giáp với tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Vùng đất này có địa hình và phong cảnh đa dạng với suối nước nóng, rừng cây, thác nước tuyệt đẹp cùng các di tích…

Cánh đồng Chum.

Bí ẩn Cánh đồng Chum

Nổi tiếng nhất ở Xieng Khouang là di tích Cánh đồng Chum được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới với hơn 2.000 chiếc chum bằng đá đủ hình dạng và kích thước, có niên đại từ khoảng năm 500 Trước công nguyên tới năm 500 sau Công nguyên. Những chiếc chum đá nằm rải rác tại nhiều nơi ở Xieng Khouang, tuy nhiên, hiện mới chỉ có 3 điểm quanh thị xã Phonsavan được đưa vào khai thác du lịch; địa điểm thứ nhất có khoảng 250 chum, địa điểm thứ hai với 100 chum và địa điểm thứ ba có hơn 100 chum. Các khu vực còn lại vẫn đang được nghiên cứu vì còn nhiều bom mìn chưa được rà phá triệt để.

Những chiếc chum cao trung bình 1 - 2m, có chiếc cao tới 3,5m, nặng hàng chục tấn. Phần lớn các chum đều không có nắp, cái thì trồi lên mặt đất, cái thì chìm một phần dưới đất, miệng chum hình elip, vuông, tròn... Điều lạ lùng là xung quanh khu vực này không có núi đá. Người cổ đại đã đục đẽo chế tác ra những chiếc chum khổng lồ này ở đâu và vận chuyển bằng cách nào tới Xieng Khouang, đến nay đó vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra như những chiếc chum được tạo ra để đựng rượu ăn mừng chiến thắng trong triều đại vua Khun Cheung.

Có ý kiến cho rằng vì vào mùa khô hạn, ở Xieng Khouang thiếu nước trầm trọng nên người xưa đã làm những chiếc chum khổng lồ này để tích nước. Các nhà khảo cổ lại tin rằng đây là những bình đựng di cốt liên quan đến nghi thức an táng thời tiền sử khi phát hiện ra nhiều hài cốt, đồ bồi táng và gốm sứ quanh những chiếc chum đá.

Cánh đồng Chum nằm ở nơi giao nhau giữa hệ thống sông Mekong và sông Hồng nên có điều kiện thuận lợi trong việc giao thương và trao đổi văn hóa, sự phân bố của các chum đá khắp Xieng Khouang được cho là gắn liền với các tuyến đường bộ buôn bán trao đổi và chúng là bằng chứng nổi bật nhất của nền văn minh thời đại đồ sắt.

Khám phá vương quốc Tai Phuan cổ

Nói tới vương quốc Tai Phuan cổ đại thì không thể quên thị trấn Khoun, cách Phonsavan 36km về phía Đông Nam. Vào thế kỷ XIV, Tai Phuan từng là trung tâm thương mại sầm uất trong khu vực và sau đó thuộc về vương quốc Lào Lane Xang. Từ đó, Tai Phuan trở thành trung tâm nghệ thuật kiến trúc Phật giáo với rất nhiều đền thờ được xây dựng khắp nơi, và có lẽ, nổi tiếng nhất là tượng Phật ngồi ở Wat Phia Wat. Sau đó, người Pháp đã tới và mang theo những nét văn hóa của họ hòa nhập vào kiến trúc vùng đất này.

Tượng Phật ngồi Wat Phia Wat.

Mặc dù bị bom phá hủy nhiều trong chiến tranh, bạn vẫn có thể tham quan tàn tích của các thời đại khác nhau xung quanh thị trấn. Wat Phia Wat được cho là xây dựng vào năm 1322 nhưng nó đã lần lượt bị phá hủy bởi người Pháp và người Mỹ từ năm 1953 tới năm 1966.

Bức tượng Phật nơi đây có thể không phải là đẹp khi một mắt bị khuyết, má phải và môi có sẹo. Tuy nhiên, đây là minh chứng cho sự kiên cường và khả năng đứng dậy của dân chúng sau sự hủy diệt gần như hoàn toàn. Có lẽ đó là lý do khiến bức tượng được nhiều người sùng kính, thường xuyên đến làm lễ. Ngoài tượng Phật, bạn có thể ghé thăm bảo tháp That Foun - được cho là nơi để tro cốt của Đức Phật, và tháp That Chompet 500 năm tuổi phủ đầy cỏ xanh.

Thác nước và suối nước nóng

Kha là thác nước nổi tiếng ở gần ngôi làng Khang Phanieng, huyện Nong Het. Thác Kha nằm ẩn mình trong những vách đá vôi và những thác bậc thang dài hơn 100m, xen kẽ là những thác dốc. Ngoài ra, thác Tad Kha ở gần làng Tajok cũng rất thú vị. Bạn sẽ phải đi bộ theo đường mòn trong rừng để tới thác. Đây là một điểm đến nổi tiếng đối với người dân địa phương, đặc biệt là trong những ngày lễ tết của Lào. Nằm ở quận Kham, khoảng 50km về phía bắc Phonsavan, là một suối nước nóng rất ít khách du lịch. Lý tưởng nhất là bạn đi bộ 3 - 4 giờ dọc theo thung lũng sông Mat đến Cánh đồng Chum. Sau đó, quay trở lại để ngâm mình trong suối nước nóng thật sảng khoái.

Không sôi động, không hoành tráng, Xieng Khouang đem đến một cảm giác thanh bình, thoải mái. Vùng đất này thu hút khách du lịch chính bởi sự giản dị, trong lành và tình cảm mến khách của người dân địa phương. Tới Xieng Khouang, bạn sẽ thấy một đất nước Lào hấp dẫn với nhiều cảnh quan hoang sơ, thiên nhiên trong lành và nguyên thủy.

