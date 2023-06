Xác tàu Titanic có gì mà các du khách tỷ phú phải liều mạng xuống xem?

Xác tàu Titanic ở trong tình trạng tốt một cách đáng kinh ngạc.

Khi tàu Titanic đâm vào một tảng băng trôi và chìm vào rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912, thảm họa đã trở thành đề tài cho vô số cuốn sách, triển lãm, bảo tàng Titanic , một số bộ phim Hollywood (trong đó có một bộ phim đã giành được giải Oscar phim hay nhất ),... Vụ chìm tàu ​​Titanic đã trở thành vụ đắm tàu ​​nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Vào đầu thế kỷ 20, công nghệ mới và dân số châu Âu nhập cư ngày càng tăng, tạo điều kiện cho các hãng tàu hơi nước của Anh đóng những con tàu biển lớn nhất và sang trọng nhất được biết đến sau đó.

Cunard có trụ sở tại Liverpool đã tung ra hai tàu nhanh nhất và đẹp nhất, Mauretania vào năm 1906 và Lusitania vào năm 1907, có khả năng vượt Đại Tây Dương trong thời gian kỷ lục. White Star Line, với hy vọng cạnh tranh với đối thủ chính của mình, đã phản công bằng cách đặt hàng ba tàu biển khổng lồ: Olympic , Titanic và Britannic . Được đóng bởi Nhà máy đóng tàu Harland & Wolff ở Belfast, chúng được thiết kế để trở thành những con tàu nổi sang trọng nhất.

Trên tàu RMS Titanic, hành khách có thể tận hưởng hồ bơi, sân bóng quần vợt, phòng tập thể dục, phòng tắm nắng, phòng ăn cao cấp,.... Con tàu có “nhiều hơn một trăm cabin hạng nhất so với Olympic, và một "đại lộ" kiểu Paris trên boong B để tạo cảm giác về một quán cà phê vỉa hè. Cuối cùng, Titanic nặng hơn người anh em của nó hơn 1000 tấn”, Paul R. Ryan viết trên tạp chí Oceanus của Viện Hải dương học Woods Hole .

Titanic không chỉ là con tàu chở khách lớn nhất vào thời điểm đó mà còn là vật thể nhân tạo chuyển động lớn nhất thế giới. Kết cấu thép của nó được cố định bởi 3 triệu đinh tán nặng 1200 tấn. Mỏ neo chính của con tàu nặng 16 tấn. Hai mươi chín nồi hơi mới sản xuất đủ năng lượng để đạt được 50.000 mã lực và tốc độ trung bình là 21 hải lý/giờ. “Tóm lại, nó cao 11 tầng và dài bốn dãy phố", Walter Lord viết trong cuốn sách của ông về vụ chìm tàu ​​Titanic.

Con tàu chở khoảng 1316 hành khách và 885 thủy thủ đoàn trong chuyến đi đầu tiên, nhưng chỉ có 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc có thể chứa an toàn từ 40 đến 60 người với tổng sức chứa 1178. Vào thời điểm đó, quy định của Hội đồng Thương mại đối với các tàu chở khách chỉ yêu cầu 14 xuồng cứu sinh trên tàu.

Tàu Titanic ra khơi trong chuyến hành trình đầu tiên vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, khởi hành từ Southampton, Anh. Ngay từ đầu, có một sự cố mà nhiều người cho là không may mắn. Con tàu gần như ngay lập tức đụng phải một con tàu khác, chiếc New York, đang cập cảng gần đó. Tàu New York đã bị kéo về phía tàu Titanic, và phải mất một giờ xử lý để tránh tai nạn. Thật kỳ lạ, điều tương tự đã xảy ra với con tàu anh em của Titanic, là Olympic, thực tế đã va chạm với một con tàu khác tên là Hawke và phải trải qua nhiều tuần sửa chữa.

Tầng trên của Titanic.

Nhiều người cũng thắc mắc về cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết năm 1889, có những điểm tương đồng kỳ lạ với các sự kiện xảy ra với con tàu Titanic. The Wreck of the Titan, hay Futility của tiểu thuyết gia ít được biết đến Morgan Robertson, có thể không dự đoán được việc Titanic bị chìm, nhưng nó có một số sự trùng hợp kỳ lạ. Trong cuốn sách, con tàu viễn dương tuyệt vời nhất từng được chế tạo - tàu Titan - đang băng qua Đại Tây Dương trong chuyến hành trình đầu tiên thì va chạm với một tảng băng trôi và chìm. Titan dài 800 feet, Titanic là 882,5 feet. Cả hai con tàu đều có thể đạt tốc độ 25 hải lý/giờ. Cả hai đều ra khơi vào tháng tư. Cả hai đều có thể chở 3000 người và cả hai đều có quá ít xuồng cứu sinh.

Thêm một điều đáng nói, là sau vụ va chạm, rất ít hành khách Titanic tỏ ra lo lắng. Khi con tàu va vào tảng băng khổng lồ, những mảnh băng nhỏ hơn rơi xuống boong tàu. Người ta biến những mảnh nhỏ của tảng băng chết chóc này thành đồ chơi; một số ném băng vào nhau, trong khi những người khác bắt đầu trò chơi bóng đá, sử dụng băng như một quả bóng.

Trong cuốn sách năm 1955 của mình, Walter Lord đã nói chuyện với hơn 60 người sống sót sau Titanic, những người này lặp lại sự thiếu quan tâm ban đầu này sau vụ va chạm với tảng băng trôi. Nhiều người ở khoang hạng nhất và hạng hai hầu như không cảm thấy tác động và quay trở lại công việc họ đang làm, hoặc hỏi các thành viên thủy thủ đoàn tại sao động cơ của con tàu lại ngừng hoạt động.

Nhưng chẳng bao lâu, sự thật khủng khiếp đang dần đến với họ, theo lời kể thì: “Xa phía trên boong A, hành khách hạng hai Lawrence Beesley nhận thấy một điều kỳ lạ. Khi bắt đầu đi xuống bên dưới để kiểm tra cabin của mình, anh cảm thấy chắc chắn rằng cầu thang 'không ổn lắm'. Nhìn không gian có vẻ bằng phẳng, nhưng chân anh không đặt được xuống đúng nơi thông thường. Họ bị mất thăng bằng về phía trước… như thể các bậc thang bị nghiêng về phía mũi tàu”.

Sau tai nạn, tàu Carpathia, thuộc "đối thủ" của White Star, Cunard, đã đến giải cứu Titanic. Tàu hơi nước chở khách Cunard Carpathia, cách đó 58 dặm, đến trợ giúp Titanic. Họ mất gần hai giờ để tiếp cận những người sống sót đầu tiên của Titanic và đến tọa độ cuối cùng của Titanic vào khoảng 4 giờ sáng, sau đó bắt đầu vớt những người sống sót lên xuồng cứu sinh.

Tàu Carpathia sau đó hướng tới Thành phố New York với hàng trăm người sống sót đang run rẩy, bị sốc trên tàu. Thuyền trưởng của tàu, Arthur Henry Rostron, sau đó đã nhận được huy chương của Quốc hội vì những nỗ lực của mình.

Trong số 2201 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Titanic , chỉ có 711 người sống sót sau vụ chìm tàu, con số tử vong là 1490 (các số liệu khác là 1503, 1517 và cao nhất là 1635 trường hợp tử vong).

Hành khách hạng nhất chịu ít thương vong nhất: 203 trong số 325 người, tương đương 62% sống sót. Ở khoang hạng hai, 118 trong số 285 hành khách, tương đương 41% sống sót. Và ở khoang hạng ba, chỉ 178 trong số 706 hành khách, tương đương 25% sống sót.

Trong số thủy thủ đoàn, 673 trong số 885, tương đương 76%, đã chìm cùng con tàu, bao gồm thuyền trưởng Edward Smith, thuyền trưởng William Murdoch, Marconi Jack Phillips, người đã gửi tín hiệu cấp cứu CQD và SOS ; và tất cả tám thành viên của ban nhạc Titanic.

White Star Line đã thuê các tàu khác để vớt xác. Con tàu của công ty cáp Mackay-Bennett, được thuê đặc biệt cho nhiệm vụ nghiệt ngã này, đã rời Halifax, Nova Scotia, để đi tìm xác chết. Con tàu chở tất cả chất lỏng ướp xác có sẵn ở Halifax, 100 chiếc quan tài bằng gỗ, 100 tấn đá và 12 tấn sắt. Sau bảy ngày tại địa điểm Titanic chìm, thủy thủ đoàn của Mackay-Bennett đã vớt được 306 thi thể nạn nhân Titanic. Nhiều người đã được ướp xác và vận chuyển đến Halifax, nhưng nguồn cung cấp cạn kiệt; 116 người cuối cùng phải được chôn cất trên biển.

Sau khi tàu Titanic chìm, người ta chú ý đến một thành viên thủy thủ đoàn Titanic, đã sống sót sau vụ đắm tàu ​​trên cả ba con tàu sang trọng của White Star. Đó là nữ tiếp viên Violet Jessop, đã trải qua vụ tai nạn khi cô lên tàu Titanic. Năm 1911, cô đang làm việc trên tàu Olympic thì nó va chạm với một con tàu nhỏ hơn ngoài khơi Southampton, nhưng cả hai con tàu đã được sửa chữa và đưa vào hoạt động trở lại. Cô sống sót sau vụ chìm tàu ​​Titanic trên xuồng cứu sinh số 16, được tàu Carpathia vớt lên. Và vào năm 1916, trong thế chiến thứ nhất, cô đã sống sót sau khi tàu Britannic va phải một quả thủy lôi ở biển. Jessop tiếp tục làm việc trên biển cho đến năm 1950.

Áo phao cứu hộ của một người sống sót trên tàu Titanic.

Sau khi được tìm thấy, nhiều người rất kinh ngạc khi xác tàu Titanic ở trong tình trạng tốt một cách kỳ lạ. Mặc dù rõ ràng có một số hư hỏng đối với các bộ phận của con tàu do va chạm với tảng băng trôi và vụ chìm sau đó, thân tàu đứng thẳng dưới đáy. Nó dường như ở trong tình trạng tuyệt vời, ở vùng nước cực sâu, lạnh như băng và trong bóng tối hoàn toàn. Đó là một môi trường có tính bảo tồn cao. Các hộp đựng chai rượu còn nguyên vẹn, những chiếc đĩa không bị vỡ và một cột cờ “hoàn toàn nguyên sơ” nhưng không có cờ trên mũi tàu, cũng như rất ít sinh vật biển .

