‘Vương quốc của bầu trời’ là biệt danh của nước nào?

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Đây là biệt danh của Lesotho. Lý do là bởi trên thế giới có duy nhất đất nước này là có toàn bộ vùng lãnh thổ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, bao gồm cả vùng thấp nhất. Đất nước này đã giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1966 sau 100 năm bị thuộc địa. Lesotho là một quốc gia châu Phi nhỏ bé, nhưng tương đối biệt lập với phần còn lại do địa hình nhiều đồi núi. Quốc gia này được bao vây mọi phía bởi đất nước Nam Phi. Do đó, Lesotho là quốc gia không giáp biển ở Cực Nam của thế giới. Lesotho là một quốc gia miền núi cao, điểm thấp nhất ở đây là 1.400m so với mực nước biển. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới nằm hoàn toàn trên độ cao 1.000m so với mực nước biển và hơn 80% diện tích ở trên 1.800m. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Lesotho được gọi là “Vương quốc của bầu trời”. Ở Lesotho, các dãy núi chạy từ Bắc vào Nam và giảm dần về phía Tây. Trong đó, dãy núi Drakensberg-Maloti chiếm phần lớn diện tích của đất nước. Ngoài ra, đỉnh núi Thabana - Ntlenyana nằm ở phía Đông Lesotho, thuộc dãy núi Drakensber, chính là điểm cao nhất của miền Nam Châu Phi. Độ cao trung bình của quốc gia châu Phi này là hơn 2.160 m so với mực nước biển.