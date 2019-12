Vẻ đẹp cuốn hút tuyệt vời của các nước Đông Nam Á trên báo tây

Với thời tiết khá dễ chịu và phong cảnh tuyệt đẹp, các nước Đông Nam Á này đang trở thành mục tiêu du lịch của nhiều du khách châu Âu.

Koh Samui, Thái Lan

Koh Samui là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất trong số hàng trăm hòn đảo của Thái Lan và đã thu hút vô số khách du lịch, từ "Tây ba lô" tới các du khách sang trọng. Phong cảnh tuyệt đẹp phía đông nam đảo ngọc này với những bãi biển cát trắng, thời tiết nhiệt đới và ẩm thực Thái Lan đặc sắc khiến Koh Samui trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thời gian tốt nhất để ghé thăm hòn đảo miền nam Thái Lan là vào tháng 2 đến tháng 4 khi thời tiết rất dễ chịu và ít bị mưa.

Si Phan Don, Lào

Si Phan Don nằm ở phía Nam Lào và đã được mô tả là một trong những nơi yên tĩnh nhất ở Đông Nam Á. Những hòn đảo rất bình yên với thác nước, ruộng lúa và các ngôi chùa. Những hoạt động mà bạn được trải nghiệm ở nơi thiên đường này bao gồm đạp xe, bơi lội, đi thuyền, chèo thuyền kayak và ngắm cá heo. Thời gian tốt nhất để ghé thăm khu vực này là trong mùa khô (tháng 10 đến cuối tháng 4), khi nước rút và các đảo có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Ubud, Bali, Indonesia

Ubud sẽ làm thỏa mãn các giác quan của bạn. Những cánh đồng lúa tuyệt đẹp, âm thanh của những lời cầu nguyện và tụng kinh vào buổi tối, và mùi nhang thơm dịu... Ubud đã trở thành một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng sau cuốn sách bán chạy nhất của Elizabeth Gilbert “Ăn, Cầu nguyện, Yêu” miêu tả về một vùng đất thân thiện và yên bình. Ubud đồng thời là quê hương của các món ăn ngon, nhà hàng tốt, quán cà phê đáng yêu và những con đường đầy các cửa hàng rực rỡ màu sắc... Thời tiết đẹp nhất để ghé thăm Ubud là vào tháng 9 khi ban ngày nắng ấm và dịu mát vào buổi tối.

Batad, Philippines

Batad là một ngôi làng nhỏ, dân cư chưa đến 1500 người, nằm giữa các ruộng bậc thang Ifugao. Phong cảnh nơi đây thực sự tuyệt vời với thác Tappiyah cao 70 m đẹp lung linh. Thời gian tốt nhất để ghé thăm Batad và ngắm ruộng bậc thang Ifugao là giữa tháng 6 và tháng 7. Mùa trồng lúa là tháng 4, tháng 5 và ruộng bậc thang đang ở thời điểm đẹp nhất.

Đảo Macleod, Myanmar

Nằm trong quần đảo Mergui ngoài khơi phía nam của Myanmar, đảo Macleod hoang sơ và mang vẻ đẹp giản dị. Chỉ có một khu nghỉ mát trên đảo là Andaman Resort - khu nghỉ dưỡng sinh thái theo phong cách Myanmar. Đảo Macleod là nơi lý tưởng cho những người tìm kiếm sự yên tĩnh trong một thiên đường tự nhiên. Hòn đảo bị cô lập là nơi có những bãi biển cực sạch, những điểm lặn hoàn hảo và thiên nhiên tuyệt vời. Thời điểm tốt nhất để đến hòn đảo xinh đẹp này là vào tháng 1 và tháng 2 khi thời tiết khô ráo và nhiệt độ vẫn đủ mát mẻ để chuyến đi của bạn trở nên thoải mái hơn.

Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội mang đến nhiều điều tuyệt vời cho du khách, từ các tòa nhà lịch sử tới các điểm tham quan mang đậm nét văn hóa truyền thống của khu phố cổ. Hà Nội đang trải qua một sự thay đổi và phát triển nhanh chóng đồng thời đã trở thành trung tâm ẩm thực của Việt Nam. Thành phố này có một số nhà hàng tốt nhất ở Đông Nam Á, phục vụ kết hợp các món ăn truyền thống của Việt Nam với những ảnh hưởng từ ẩm thực Pháp. Bạn có thể dùng bữa trong các quán cà phê hoặc nhà hàng độc đáo ở hầu hết mọi ngóc ngách, các con phố với mức giá khá dễ chịu. Thời gian tốt nhất để ghé thăm Hà Nội và ngắm nhìn những kỳ quan của khu phố cổ là từ tháng 11 đến tháng 2. Đây là mùa đông ở Hà Nội và bạn sẽ thấy đường phố vắng vẻ, dễ di chuyển hơn.

Xiêm Riệp, Campuchia

Xiêm Riệp là thành phố thủ phủ của tỉnh Xiêm Riệp ở phía tây bắc Campuchia. Đây là trung tâm du lịch của cả nước và là thành phố gần nhất với ngôi đền nổi tiếng thế giới Angkor Wat. Xiêm Riệp hiện cũng rất phát triển với những khách sạn hạng sang, ăn uống đẳng cấp thế giới, và các spa xa hoa khiến cho nơi này đã trở thành một nơi hoàn hảo để thư giãn và xả stress. Du khách đi ra ngoại ô Xiêm Riệp sẽ được khám phá những ngôi làng nổi và khu bảo tồn chim quý hiếm. Thời gian phổ biến nhất cho khách du lịch ghé thăm là giữa tháng 12 và tháng 5 vì trời mát mẻ hơn.

Đảo Moofushi, Maldives

Mọi người đều biết Maldives là hòn đảo xinh đẹp ở Đông Nam Á, và một trong những nơi tuyệt đẹp nhất là đảo Moofushi. Moofushi là một thiên đường đảo tuyệt vời, được bao quanh bởi những đầm phá lớn màu xanh và những bãi biển trắng xóa. Đến hòn đảo thiên đường này du khách sẽ có những trải nghiệm thật sự khó quên, bao gồm lặn biển, chèo thuyền, lướt ván cũng như một loạt các phương pháp trị liệu spa, ẩm thực và giải trí trong nhà. Maldives là một nơi tuyệt vời để tham quan quanh năm với nhiệt độ ở mức cao trung bình từ 29 ° C đến 31 ° C và hiếm khi giảm xuống dưới 24 ° C.

Quần đảo Pereaverian, Malaysia

Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của Malaysia, Quần đảo Pereaverian là dãy đảo thoải mái nhất được tìm thấy trong khu vực. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn, đi chân trần và nghe nhạc trong khi ngắm hoàng hôn và nhấm nháp một ly cocktail. Hòn đảo này có những vịnh nhỏ hấp dẫn, bãi biển cát tuyệt đẹp và làn nước trong vắt, hoàn hảo để lặn. Thời gian cao điểm đến thăm các hòn đảo này kéo dài từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 10. Ngoài thời gian này, biển có thể có sóng lớn, lạnh lẽo, bầu trời u ám khiến việc bơi lội trở nên nguy hiểm.

Đảo Komodo, Indonesia

Đảo Komodo là một phần của chuỗi đảo Sunda nhỏ hơn của Indonesia và là môi trường sống của loài rồng Komodo dài tới 3 m. Nằm giữa hai hòn đảo Flores và Sumbawa ở miền đông Indonesia, Komodo là một hòn đảo giống như Công viên kỷ Jura tách biệt và chưa được khai phá tạo thành một phần của Công viên Quốc gia Komodo. Bên cạnh việc nổi tiếng là ngôi nhà của loài thằn lằn khổng lồ, Komodo còn được biết đến như một thiên đường cho những người yêu thiên nhiên với nhiều ngọn núi để leo trèo, và các địa điểm lặn tuyệt vời xung quanh các rạn san hô tuyệt đẹp.

