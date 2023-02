Vẻ đẹp 'cổ kính' của thương cảng xưa

Người dân đi lễ Chùa và chụp ảnh lưu niệm tại phố cổ Hội An.

TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam, là thành phố cổ kính nằm hạ lưu sông Thu Bồn thơ mộng.

Vừa qua, phố cổ Hội An đứng thứ 2 trong danh sách 25 điểm đến nổi bật năm 2023. Theo đó, Tripadvisor - một trong số nền tảng du lịch lớn nhất thế giới vừa công bố danh sách "25 điểm đến là xu hướng nổi bật nhất năm 2023" do du khách của Tripadvisor trên khắp thế giới bình chọn. Trong đó, Phố cổ Hội An nằm vị trí 2/25 và TP.Hồ Chí Minh nằm vị trí 11/25 trong danh sách này.

Thương cảng cổ xưa

Theo các bậc cao niên phố cổ Hội An cho hay, nơi đây xưa kia đã từng là một thương cảng thịnh vượng, một trung tâm buôn bán sầm uất “trên bến dưới thuyền” của vùng Đông Nam Á trong suốt các thế kỷ 16,17,18 với sự tham gia của các thương thuyền đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hà Lan... Bởi vậy, từ lâu Hội An đã được mệnh danh là thiên đường của những người yêu thích du lịch, khám phá, nhiếp ảnh, ẩm thực, kiến trúc cổ… trên bản đồ du lịch thế giới.

Khu vực phục dựng “thuyền bưồm” trên sông Hoài.

Vừa qua, Hội An được CNN vinh danh là một trong những thành phố du lịch cổ đẹp và cuốn hút nhất tại Châu Á. Đã từ lâu, “danh xưng” thương cảng đã không còn nữa, nhưng những dãy phố cổ và các di tích xưa vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Chính vì vậy, năm 1999 phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới. Hiện nay, khách du lịch trong và ngoài nước xem phố cổ Hội An là một trong những nơi du lịch hấp dẫn nhất của nước ta (và có thể là thế giới) hiện nay.

Du xuân bên những dãy nhà cổ phong rêu

Đến Hội An, vào đầu xuân năm mới, chúng tôi rất ngỡ ngàng khi thấy hết cái vẻ đẹp “cổ kính” của một thương cảng cổ xưa thật sống động qua các bến sông, đền chùa, hội quán, nhà cổ,.... Tại Hội An hiện nay còn rất nhiều ngôi nhà cổ phong rêu cùng tuế nguyệt thể hiện sự kết hợp giữa các phong cách kiến trúc của Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam như: Nhà cổ tộc Trần, Tấn Ký, Đức An, Diệp Đồng Nguyên, Phùng Hưng…

Người dân và du khách du xuân phố cổ Hội An.

Hội An có những di tích tiêu biểu cho sự giao lưu và ảnh hưởng văn hóa của các quốc gia. Đầu tiên đó là các hội quán – các di tích tiêu biểu cho văn hóa Trung Hoa, như: Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông... Ngoài chức năng tín ngưỡng là thờ các vị thần phù hộ mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng khi ra khơi, đây còn là nơi hội họp đồng hương và tương trợ lẫn nhau của các thương nhân Hoa kiều khi làm ăn xa xứ.

Chùa cầu là “hồn cốt” của phố cổ Hội An

Đến Hội An, du khách không thể bỏ qua là chùa Cầu (biểu tượng, hồn cốt của phố cổ Hội An). Chùa Cầu còn được gọi là cầu Nhật Bản, hay Lai Viễn Kiều, được các thương gia đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Chùa Cầu thờ Bắc Đế Trấn Vũ - thần chuyên trấn trị phong ba, lũ lụt và bảo vệ xứ sở theo tín ngưỡng của người Trung Hoa.

Khu vực gần Chùa Cầu thưa khách hơn Tết các năm khác.

Đến với Hội An đầu xuân, du khách được mục kích nghề thủ công nổi tiếng và đặc trưng của Hội An như nghề làm đèn lồng với những sắc màu truyền thống, hoặc về làng gốm Thanh Hà xem cư dân làm gốm bằng đất nung với bàn xoay truyền thống. Và thưởng thức những món ăn hấp dẫn do chính người dân Hội An chế biến và phục vụ như: Cơm gà Phố Hội, cao lầu, bánh bao, bánh vạc, bánh đập – hến xào, chè bắp, bánh bèo Hội An, mì quảng, hoành thánh, bánh tráng (bánh cuốn/bánh ướt), bánh xèo Hội An, xí mà…

Du xuân bằng thuyền gỗ trên sông Hoài thơ mộng

Đến Hội An vào đầu xuân năm mới, trải nghiệm khó quên nhất với chúng tôi có lẽ là “du xuân” bằng thuyền gỗ trên sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn). Đặc biệt, trong dịp Tết đến xuân về, du khách sẽ thấy hàng trăm chiếc “thuyền hoa” được trang trí lồng đèn, chong chóng màu hay hoa nhựa nhiều màu…đang bơi hay đậu lung linh ven bờ sông Hoài thơ mộng.

“Thuyền hoa” ngược xuôi chở du khách trên sông Hoài mùng 4 Tết

Du khách đặt chân đến Hội An vào những ngày đầu xuân, đừng bỏ lỡ cơ hội đi thuyền trên sông Hoài nhé! Địa Điểm Hội An tin chắc rằng đây sẽ là một trải nghiệm rất đặc sắc. Đó cũng chính là lý do mà phố cổ làm ngập ngừng bao lữ khách phương xa. Hãy thử trải nghiệm cảm giác du xuân giữa dòng sông xa lạ và thả hồn mình vào con sông êm ái, để dòng nước xua đi mọi muộn phiền.

