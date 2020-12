Giữ sức khỏe khi đi du lịch

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Việc giữ sức khỏe trong khi đi du lịch rất quan trọng. Hãy lưu ý một số kinh nghiệm sau để có chuyến đi hoàn hảo:

Mang theo túi y tế

Dù chuyến đi dài hay ngắn ngày, bạn cũng nên mang theo túi y tế với đầy đủ bông băng, cồn sát trùng; các loại thuốc cảm, giảm đau, tiêu hóa và thuốc chữa bệnh theo đơn; dầu gió. Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo các loại thuốc bổ để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là trong những chuyến đi có nhiều hoạt động như: Đi bộ, leo núi, bơi lội... Cần lưu ý rằng, việc dùng thuốc bổ phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe và thể trạng của từng người, tránh bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc.

Lưu ý khi ăn uống

Nên hạn chế ăn các thực phẩm tươi sống, đặc biệt là trong bữa tối để tránh khả năng bị ngộ độc. Nếu đi tàu hoặc bay chặng ngắn, bạn nên ăn no trước khi ra khỏi nhà, tránh dùng thực phẩm chiên xào. Những đồ khô như đậu phộng, hạt điều, bánh quy, trái cây khô hoặc tươi có thể giúp bạn chống say tàu xe khá hiệu quả.

Khi ở khách sạn, hãy ăn sáng thật no trước khi tới các điểm tham quan. Nhớ bổ sung nhiều rau, hoa quả tươi, nước ép trái cây vào các bữa ăn chính. Nếu đi du lịch dài ngày ở những nơi hẻo lánh, thưa dân cư, bạn nên mang theo những thực phẩm cần thiết để tránh sự thay đổi đột ngột về thói quen ăn uống, vừa bảo đảm hợp khẩu vị vừa ít tốn kém.

Phòng tránh say tàu xe

Một kinh nghiệm để tránh say tàu xe là không nên ăn quá no và cũng không được để bụng đói. Nếu cần, hãy uống thuốc hoặc dùng cao dán chống say theo chỉ dẫn của bác sĩ. Với người hay say tàu xe, hãy lựa chọn chỗ ngồi thoáng gió, luôn nhìn thẳng và ngả người theo khi xe đi vào những cung đường uốn lượn. Bạn cũng có thể ngậm một lát gừng tươi hay ô mai gừng để làm giảm triệu chứng say tàu xe.

Phòng tránh rối loạn tiêu hóa

Để tránh rối loạn tiêu hóa, lưu ý quan trọng nhất là phải luôn bảo đảm vệ sinh, tuyệt đối không ăn những thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Hoa quả và rau xanh phải được rửa sạch trước khi dùng. Nên dùng nước tinh khiết đóng chai thay cho nước đun sôi, hoặc dùng các loại trà có lợi cho đường tiêu hóa.

