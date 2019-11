Tới Cà Mau "phượt" ca nô qua rừng đước, ăn toàn của ngon vật lạ

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Đến với vùng đất Cà Mau hiền hòa và trù phú, du khách sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi được trải nghiệm cảm giác lướt ca nô đi qua những cánh rừng đước bạt ngàn, ăn toàn đặc sản.

Vùng đất “lý tưởng” để làm du lịch

Những năm qua, với tiềm năng và lợi thế của một tỉnh cực Nam của tổ quốc, Cà Mau là nơi mà nhiều người mong muốn được đặt chân đến. Sau nhiều năm tập trung đầu tư, hiện ngành du lịch Cà Mau đang có nhiều khởi sắc, sẵn sàng đón du khách gần xa đến thăm.

Cà Mau có điều kiện tự nhiên đặc thù, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, hệ thống giao thông phát triển. Bên cạnh đó, Cà Mau còn là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng,…Ngoài ra, để phục vụ cho ngành du lịch, các cơ sở lưu trú được đầu tư phát triển, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động lữ hành ngày càng nhiều hơn, lượt khách tăng hằng năm từ 12 - 14%.

Du khách chụp ảnh tại cột mốc tọa độ quốc gia.

Những sản vật như ba khía, cá thòi lòi níu chân du khách gần xa.

Đặc điểm tự nhiên với hệ thống sông ngòi chằng chịt cùng những cánh rừng tràm, rừng đước bạt ngàn, tỉnh Cà Mau có điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái.

Đặc biệt, rừng phòng hộ ven biển Tây, vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và vườn Quốc gia U Minh Hạ đã được UNESCO công nhận là khu Dự trữ sinh quyển Thế giới vào tháng 4/2013; vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã được Tổ chức Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar Thế giới Mũi Cà Mau.

Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Trong chuyến hành trình đến với Cà Mau, có lẽ du khách khó lòng bỏ qua Đất Mũi. Tại đây có công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau tọa lạc tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện ngọc Hiển, cách TP.Cà Mau khoảng hơn 100km. Đến đây, du khách sẽ tham quan cột mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001; Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh và biểu tượng tiểu cảnh panô hình tượng chiếc thuyền.

Ngoài ra, du khách còn được tận mắt chứng kiến công trình cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. Công trình được nghiên cứu thiết kế mô phỏng kiến trúc cột cờ Hà Nội cổ xưa.

Trải nghiệm mới lạ

Cà Mau là nơi có ba mặt giáp biển, hệ thống các bãi bồi sản sinh ra nhiều loại thủy hải sản và là nơi dừng chân của các loài chim đi di trú hàng năm. Với đặc điểm của vùng ngập mặn, chắc chắn du khách sẽ có được những trải nghiệm độc đáo, mới lạ.

Di chuyển qua những cánh rừng đước bạc ngàn bằng ca nô hay xuồng máy khiến du khách thích thú.

Hiện Đất Mũi đã có tour du lịch xuyên rừng ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Du khách có thể đi xuyên rừng đước bằng xuồng máy, ca nô. Sau đó là dừng chân nghỉ ngơi tại điểm du lịch cộng đồng. Đa phần, những điểm homestay này được thiết kế theo kiểu nhà sàn cất trên vuông tôm, lợp lá rất mát mẻ và thưởng thức nhứng món ăn từ thủy, hải sản tươi sống.

Trải nghiệm bắt cua tại điểm du lịch cộng đồng.

Trải nghiệm hệ sinh thái ngập mặn và thưởng thức món cá thòi lòi nướng muối ớt sẽ khiến du khách nhớ mãi.

Đến với điểm du lịch sinh thái cộng đồng, du khách sẽ được tham quan cảnh đẹp của rừng biển ở xứ Đất Mũi; thưởng thức các món ngon đậm chất Cà Mau như các loại tôm cua, cá thòi lòi, uống rượu trái giác…

Tại nơi này, du khách còn được hòa mình với thiên nhiên khi tham gia các hoạt động đánh bắt đặc trưng của cư dân vùng Đất Mũi như bắt ốc len, câu cá, bắt vọp, cua, đục hàu; soi ba khía, xổ vuông tôm….

Theo thống kê của ngành du lịch Cà Mau qua các năm cho thấy, lượng khách du lịch đến Cà Mau năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2017, tỉnh đón trên 1,2 triệu lượt khách, tăng 61,29% so với năm 2010. Doanh thu du lịch năm 2017 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010, đặc biệt giai đoạn 2015-2017 doanh thu tăng vọt. Riêng năm 2018, Cà Mau đã đạt con số trên 1,4 triệu lượt khách, tăng 16% so cùng kỳ năm 2017, doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng.

