Tết Nguyên đán đang được người châu Á trên khắp thế giới đón mừng như thế nào?

Cách người Trung Quốc đón Tết Nguyên đán

Tại Trung Quốc, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, người dân địa phương cùng với du khách đã tụ tập để chào đón ngày lễ bằng những màn pháo hoa rực rỡ.

Theo truyền thuyết cổ xưa, phong tục này được cho là có khả năng xua đuổi tà ma, đặc biệt là con quái vật thần thoại mang tên Niên. Niên được cho là sinh sống dưới đáy biển và vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nó rời khỏi nơi cư trú để tấn công con người và gia súc trong các làng quê. Câu chuyện kể rằng, một ông lão đã phát hiện ra rằng có thể đuổi Niên đi bằng cách đốt tre (tương tự như pháo), thắp nến hoặc sử dụng bất kỳ nguồn ánh sáng rực rỡ nào. Ngoài ra, việc dán những vật trang trí màu đỏ lên cửa cũng được xem là một biện pháp hiệu quả để xua đuổi con quái vật này.

Truyền thống thắp nến đỏ tại các đền chùa và tổ chức màn trình diễn pháo hoa vào đêm Giao thừa đã được duy trì từ lâu. Tuy nhiên, nhiều hoạt động ăn mừng này hiện đang bị hạn chế do lệnh cấm pháo hoa tại hàng trăm khu đô thị ở Trung Quốc. Các nhà lập pháp đưa ra lý do cho lệnh cấm này là nhằm giảm thiểu ô nhiễm và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Cách người châu Á ở Mỹ đón Tết Nguyên đán

Cách một lục địa, cộng đồng người châu Á tại Mỹ cũng hân hoan đón mừng Tết Nguyên đán. Các hoạt động lễ hội đặc sắc diễn ra chủ yếu ở California, tiểu bang có đông đảo người nhập cư từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, New York cũng là nơi có một cộng đồng người châu Á đông đúc, góp phần làm phong phú thêm không khí lễ hội.

California đã tổ chức các lễ hội đặc sắc để đánh dấu ngày lễ này bằng những điệu múa lân và các buổi triển lãm nghệ thuật cắm hoa tại San Marino. Đặc biệt, cuộc diễu hành Tết Nguyên đán ở Los Angeles được mong đợi sẽ thu hút hơn 100.000 người tham gia.

Cách người Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán

Tại Hàn Quốc, Tết Nguyên đán, hay còn gọi là "Seollal", là dịp để mọi người trở về quê hương và tưởng nhớ tổ tiên. Trong không khí trang trọng này, các gia đình thường chuẩn bị một bàn cỗ đầy ắp món ăn truyền thống và thực hiện nghi lễ cúi đầu sâu, được gọi là "sebae", nhằm tỏ lòng tôn kính đối với những người lớn tuổi trong gia đình.

Nhiều người Hàn Quốc cũng lựa chọn mặc trang phục truyền thống, hay còn gọi là "hanbok", thường là những chiếc váy dài cạp cao đầy màu sắc hoặc quần ống rộng kết hợp với áo khoác, để thể hiện sự trang trọng trong ngày lễ này.

Vào dịp này, mọi người thường chuẩn bị những món ăn truyền thống như bánh bao mandu nhân thịt, rau hoặc kim chi, cùng với tteokguk - một món súp bánh gạo. Nhiều người tin rằng, ăn tteokguk không chỉ giúp bạn thêm 1 tuổi mà còn mang lại may mắn. Ngoài việc thưởng thức ẩm thực, họ còn tham gia vào các trò chơi dân gian, trong đó có trò chơi cờ bàn "Yut Nori" và hoạt động thả diều.

Cách người châu Á ở Nam Phi đón Tết Nguyên Đán

Tại Nam Phi, hàng trăm người đã tập trung tại một ngôi chùa ở Bronkhorstspruit để chào đón năm mới. Những người tham gia lễ hội không chỉ mặc trang phục truyền thống mà còn cùng nhau cầu nguyện và thưởng thức điệu múa truyền thống đặc sắc. Điểm nhấn của buổi lễ là màn biểu diễn với một con rồng lớn, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Cách người Indonesia đón Tết Nguyên đán

Tại Indonesia, Tết Nguyên đán cũng được tổ chức với nhiều hoạt động truyền thống. Các gia đình thường đến các ngôi chùa địa phương để đánh dấu sự khởi đầu của năm mới.

Một trong những ngôi chùa nổi tiếng là chùa Yin De Yuan ở Jakarta, được xây dựng từ năm 1650, đã tồn tại hàng thế kỷ. Các trung tâm tôn giáo này thường được trang trí rực rỡ với đèn lồng đỏ và nến lớn, tạo nên không khí lễ hội ấm cúng và trang trọng.

Có những sự kiện văn hóa thú vị khác như múa lân, âm nhạc và các buổi biểu diễn sáng tạo ở thành phố Semarang. Các lễ hội khác là sự pha trộn giữa văn hóa Trung Hoa và Java, chẳng hạn như lễ hội Grebeg Sudiro ở Solo, nằm ở tỉnh Trung Java.

Lễ kỷ niệm Grebeg có những vật trưng bày hình nón lớn bằng trái cây, rau hoặc bánh ngọt mà khán giả "tranh giành", theo trang web du lịch của Indonesia. Phong tục này bắt nguồn từ một giáo lý của người Java nhấn mạnh rằng, mọi người phải kiếm được những gì họ ăn.

Cách người Hoa ở Anh đón Tết Nguyên Đán

Hiệp hội Người Hoa ở Khu phố Tàu tại London sẽ tổ chức một cuộc diễu hành nhằm vinh danh ngày lễ đặc biệt. Cuộc diễu hành sẽ bắt đầu từ Khu phố Tàu và di chuyển đến Quảng trường Trafalgar, nơi sẽ có sự xuất hiện của các vũ công múa rồng truyền thống. Bên cạnh đó, khán giả còn có cơ hội thưởng thức các món ăn ngon, tham gia vào các buổi biểu diễn opera và các màn trình diễn võ thuật hấp dẫn.