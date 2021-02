Tết này, bạn vẫn lên đường?

Du lịch tết không còn là cụm từ xa lạ với nhiều gia đình. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, thay vì du lịch nước ngoài và đi dài ngày, khách du lịch chỉ có một chọn lựa là du lịch ở trong nước và đi những chuyến ngắn ngày.

Đi trong nước, ngắn ngày

2020 (và những ngày đầu năm 2021), những chuyến du lịch đã thay đổi hoàn toàn với những người yêu thích xê dịch. Đường biên gần như đóng cửa, các chuyến bay thương mại không đi đi về về giữa trong và ngoài nước, giãn cách xã hội, cách ly, an toàn được đặt lên hàng đầu và chi phí tiết kiệm đối với mọi gia đình.

2020 là một phép thử với du lịch toàn thế giới khi mọi thứ đều đóng băng. Xã hội với sự giao thoa không giới hạn đã trở thành quốc gia nào yên trong quốc gia ấy, nhiều thời điểm người địa phương nào ở yên địa phương ấy và gia đình nào ở yên trong gia đình ấy. Những bước chân du lịch tạm dừng khi hàng không đóng cửa, khách sạn dừng hoạt động và kinh tế được xiết chặt vì khó khăn chồng khó khăn. Một năm khó khăn với toàn xã hội và thế giới.

Cô gái Mường Lay (Điện Biên) trong ngày xuân. Ảnh: L.L

Những chuyến du lịch trên khắp thế giới tạm dừng lại và sẽ còn dừng trong một khoảng thời gian nữa, cho đến khi thế giới cảm thấy an toàn hơn. Kiểm soát dịch tốt cùng sự đồng lòng của triệu triệu người dân, Việt Nam là một trong những quốc gia đã chống dịch tốt nhất thế giới. Khi thế giới ngoài kia đang có rất nhiều người phải ở nhà, làm việc online thì Việt Nam đã cho phép những hoạt động du lịch kích cầu nội địa trong nước với sự an toàn đặt lên hàng đầu.

Mùa xuân 2021 không có những đường bay quốc tế để khách du lịch Việt Nam đi khắp muôn phương như mọi năm. Chi phí về du lịch cũng được cắt bớt và thậm chí đã rời khỏi danh sách những chi phí sẽ được sử dụng của nhiều gia đình khi kinh tế khó khăn. Nhưng đó cũng là một năm thật đặc biệt khi nhiều gia đình khi đã có một năm chỉ ở nhà đã quyết định cùng cả gia đình lên đường cho những chuyến đi cùng cả gia đình.

Nhóm bạn trẻ cùng ngắm mây ở Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: LAM LINH

Du lịch xuân trên những xe ôtô riêng của gia đình ngày càng lên ngôi với những gia đình trẻ. Tiện đâu nghỉ đấy, lúc nào cũng có thể lên đường, tự do chọn lựa điểm đến và thời gian cùng việc cả gia đình trên một chiếc xe là những điểm nổi bật của những chuyến du lịch gia đình.

Vé máy bay giảm giá cùng các chương trình khách sạn kết hợp giữa vé bay, khu nghỉ, các dịch vụ và điểm tham quan là những voucher hấp dẫn nhất và được nhiều gia đình lựa chọn nhất vì chi phí hợp lý và thời gian phù hợp với mọi gia đình. Từ đầu tháng 1/2021, các hãng bay đã mở thêm các chuyến bay đến các điểm du lịch với giờ bay đa dạng cùng chi phí hợp lý. Do thời tiết miền Bắc năm nay khá lạnh nên những chuyến đi biển được ưu tiên với nhiều gia đình. Từ Đà Nẵng đến Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, các đường bay tiện lợi từ hai đầu đất nước là Hà Nội và TP.HCM. Với các gia đình có con nhỏ, một chuyến đi cùng cả nhà không phải lo lắng về mọi việc nhưng vẫn thoải mái hơn các chuyến đi tour là lựa chọn thích hợp.

Mùa xuân này, du lịch Phú Quốc được nhiều người lựa chọn khi đảo quốc đang trở thành điểm đến hot nhất năm 2021, là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam với các dịch vụ đi kèm chất lượng. Các đơn vị tour cũng linh hoạt trong việc thay đổi theo xu hướng và túi tiền của người dùng. Thay vì những tour du lịch chằn chặn với các điểm đến quá quen thuộc như trước là các tour mở, các chuyến đi được tự thiết kế với các điểm đến theo mong muốn của khách. Đặc biệt, việc kích cầu du lịch trong nước đã phát triển rất mạnh, tạo nên những chương trình tour với mức giá vô cùng dễ chịu được thiết kế dành riêng theo nhu cầu của từng gia đình. Vé máy bay đã có, khách sạn đã xong, chi phí dự trù phù hợp, việc duy nhất là xếp đồ và lên đường.

Gắn kết gia đình hơn

Những điểm đến tuyệt vời Mùa xuân này, với những chuyến đi hoàn toàn trong nước là cơ hội để những người Việt Nam khám phá đất nước mình trên mọi phương diện một cách trọn vẹn nhất. 63 tỉnh thành, ở đâu cũng có những điểm đến tuyệt vời mà chắc chắn bạn chưa khám phá. Ninh Bình - điểm du lịch nổi tiếng thế giới với rất nhiều điểm đến trong tỉnh là lựa chọn phù hợp trong 3 - 4 ngày. Huế đã sẵn sàng đón khách du lịch trong cả nước đến với mình. Quảng Ngãi - Lý Sơn ngày càng được nhiều người biết đến với những bãi biển vô cùng trong xanh. Tuy Hòa và Phú Yên đã có những đường bay thẳng vô cùng thuận tiện. Ninh Thuận và Bình Thuận đang ngày càng chứng tỏ sức hấp dẫn của mình với những đường biển tuyệt đẹp, cùng các điểm đến mới đang được nhiều người chọn. Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Kon Tum đang bước vào mùa hoa cà phê với văn hóa và cảnh quan nổi bật. Cần Thơ và các vùng đất phương Nam với những miệt vườn cây trái hấp dẫn. Các điểm đến miền Bắc luôn nằm trong những điểm đến được yêu thích nhất. Đi xa hơn khi Mộc Châu đã qua mùa hoa là Sơn La, Điện Biên với điểm đến huyền thoại cực Tây A Pa Chải nay đã có thể đến được với chân cực Tây. Chinh phục 10 đỉnh núi nổi tiếng cao nhất Việt Nam cũng là một trong các lựa chọn của dân đi lại trong năm nay.

Du lịch xuân trên những xe ôtô riêng của gia đình ngày càng lên ngôi với những gia đình trẻ. Tiện đâu nghỉ đấy, lúc nào cũng có thể lên đường, tự do chọn lựa điểm đến và thời gian cùng việc cả gia đình trên một chiếc xe là những điểm nổi bật của những chuyến du lịch gia đình. Các di chuyển này đòi hỏi việc cả gia đình cùng phối hợp và chuẩn bị đồ để có những chuyến đi vui vẻ nhất.

Thường các gia đình trẻ sẽ chọn rủ thêm 1 - 2 gia đình cùng điều kiện để chuyến đi đông vui hơn và có người cùng đổi tay lái khi cần. Với các chuyến du xuân đến Mộc Châu (Sơn La) ngắm hoa đào hoa mận hay đi Hà Giang, Y Tý, Sapa (Lào Cai), đòi hỏi những người lái xe phải có kỹ thuật về chạy đường trường, đường đèo cùng các điểm nghỉ chắc chắn, có kinh nghiệm về đi lại.

Thời tiết các vùng núi cũng rất lạnh vào dịp tết nên việc chuẩn bị chu đáo từ trang phục đến các món đồ dùng mang đi là rất quan trọng. Bù lại, bạn sẽ có khoảng thời gian đón xuân tuyệt vời khi hoa đào hoa mận nở lộng lẫy cùng đón tết với bà con vùng cao trong những sắc màu rực rỡ. Đây là dịp tuyệt vời để thưởng chọn cảnh sắc mùa xuân.

Với những bạn trẻ đam mê phượt, những chuyến chạy xe máy luôn hấp dẫn họ dù ở bất kể mùa nào hay thời điểm nào trong năm. Tranh thủ những ngày nghỉ đầu năm, một balo cùng "ngựa chiến" (xe máy) và những người bạn, lên đường. Những chuyến đi đến Mộc Châu, Hà Giang, Bắc Hà, Cao Bằng, Lạng Sơn không còn xa lạ. Cùng với đó là các chuyến chạy xe xuyên Việt, chạy dọc biển miền Trung vô cùng hấp dẫn. Càng đi, càng thấy Việt Nam có vô vàn những cảnh đẹp không thua kém bất cứ quốc gia nào. Càng đi, càng thấy đất nước mình tuyệt đẹp.

Du xuân 2021 với sự thay đổi rõ nét trước sự thay đổi của du lịch thế giới và Việt Nam. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Bởi vậy, dù trong nước đang khá an toàn nhưng tất cả mọi người đều phải tuân thủ mọi biện pháp an toàn cho bản thân mình, cộng đồng và gia đình, cho một cái Tết an toàn, những chuyến đi an toàn và cuộc sống an toàn.

Luôn đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn nơi công cộng, không tụ tập quá đông người và luôn giữ gìn sức khỏe. Có như vậy, du lịch mùa xuân mới thực sự là chuyến đi nghỉ cho gia đình trước khi bước vào một năm mới!

Bạn đã sẵn sàng lên đường xuân này chưa?

