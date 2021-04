Tà Xùa - vương quốc của mây

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chẳng nằm trong danh sách 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng không phải ngọn núi khó chinh phục nhất nhưng "Tà Xùa không đùa được đâu" bởi hành trình vượt "sống lưng khủng long" nhiều gian nan, thử thách

Lịch trình leo đỉnh Tà Xùa cao 2.865 m xuất phát từ thị trấn Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái là 3 ngày 2 đêm. Ngần ấy thời gian, không cần vội vã hao mòn sức lực mà chậm rãi từng bước chân trở về với thiên nhiên.

Nhóm chúng tôi 10 người thuê xe riêng từ Hà Nội lên Trạm Tấu nghỉ lại một đêm, vùi mình trong chăn ấm ngủ một giấc thật sâu, dưỡng sức cho hành trình leo Tà Xùa vào sáng hôm sau.

Hội ngộ với người dẫn đường bản địa ở nhà nghỉ, nhóm khai báo y tế xong thì xe bán tải hộ tống một quãng đường đất đỏ gập ghềnh để đến điểm xuất phát, bắt đầu chinh phục Tà Xùa. Từ vị trí này, trong đôi ba ngày tới, những liên lạc với thế giới ngoài kia sẽ bị gián đoạn bởi ở nơi này chỉ có những biển mây, nắng gió và cỏ cây...

Biển mây Tà Xùa

Qua con dốc nhỏ, phóng tầm nhìn hai bên ruộng bậc thang khổng lồ uốn lượn quanh sườn đồi sẽ thấy ngôi làng của người H’Mông, bà con đang dẫn trâu ra đồng, nhóm thanh niên sôi nổi tính toán việc dựng căn nhà gỗ, lũ trẻ mải mê vui đùa, những chú chó quấn quýt theo sau vị khách lạ như đón chào. Hai bên đường, cây mơ, cây mận vừa điểm trắng vài bông hoa, cảnh sắc ở đây thơ mộng, thanh bình đến lạ.

Điểm cuối ngôi làng mở ra con đường đất nhầy nhụa trơn trượt có lẽ vì cơn mưa đêm hôm trước, cỏ cây lại được dịp xúng xính chiếc áo màu rêu xanh mướt có đính hạt pha lê lung linh trông thật đẹp.

Ngày đầu tiên của hành trình chỉ là bước khởi động, nhóm chỉ cần đến lán 1 là có thể nghỉ ngơi, đường đi không khó nhưng thời tiết chẳng mấy ủng hộ. Tạm dừng ăn trưa bên cây táo mèo, nhóm phấn khởi leo đến đỉnh đầu rùa chụp ảnh thì trời tắt hẳn nắng, ai đã cuỗm mây trắng đi mất, để lại một tấm phông nền màu khói sương đượm buồn. Băng qua cả rừng trúc bạt ngàn và bất tận mà thời tiết cũng chẳng khá lên, tí nắng vàng hiếm hoi vừa soi rọi xuống bụi cây chẳng được bao lâu lại vụt tắt.

Sắp tới lán nghỉ, khi bước chân có chút nặng nề thì bỗng thấy mây trắng lấp ló sau những rặng cây cao, sương mù đã bị đánh tan, trời trong xanh, nắng thật vàng và rực rỡ, đôi chân tôi bỗng nhẹ tênh đi như bay về phía mặt trời, theo tiếng gọi í ới của nhóm bạn ở tuốt đỉnh núi cao.

Tôi đã đến "vương quốc trên mây" thật rồi, xung quanh mình toàn là mây, mây nhiều vô số kể, trắng ngần và đặc quánh như tấm đệm bông khổng lồ bồng bềnh giữa trời xanh. Phía đằng xa, con đường được mệnh danh là "sống lưng khủng long" huyền thoại thoắt ẩn thoắt hiện trong từng làn mây trắng gợi lên một nét liêu trai rợn người.

Tia nắng dần buông nhuốm đỏ cả bầu trời, tôi nằm dài trên tảng đá to mà đắc ý. Thì ra, hè về tắm nắng ở bãi biển thật thích và đông đến tắm hoàng hôn trên biển mây càng tuyệt vời hơn.

Tối đó, nhóm chúng tôi 10 người đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam tụ lại bên đốm lửa bập bùng ở nơi lưng chừng núi, dưới ánh trăng tròn 17 cùng nhau ngắm sao trời, hân hoan hát ca.

“Sống lưng khủng long” trên đường chinh phục đỉnh Tà Xùa

Sáng mai thức giấc, nhóm phải vượt qua "sống lưng khủng long", tìm đến khu rừng rậm ma mị ở cuối chặng đường để chạm tay vào đỉnh Tà Xùa và trở về lại lán nghỉ trước khi chiều muộn.

"Sống lưng khủng long" là con đường mòn nhỏ cheo leo, nhấp nhô theo dãy núi trùng điệp chạy đến vô cùng. Đường đi nhiều đoạn dốc dài lên xuống liên tục, địa hình hiểm trở không có cây to chắn gió, nhiều đá nhỏ dễ trơn trượt. Dân địa phương đã làm thêm lan can dây cáp để việc leo núi được an toàn hơn nhưng cảm giác chơi vơi như đứng bên bờ vực thẳm vẫn còn hiện hữu khi ta quay lại nhìn chặng đường mình đã đi.

Qua đoạn dốc cuối cùng của "sống lưng khủng long", đường đi dễ dàng hơn, cảnh vật như trong thế giới khác, cây cối rậm rạp xanh um, những thân cây to phân nhiều nhánh dài ngoằng phủ đầy rêu phong có hình thù kỳ dị. Ra khỏi rừng rêu là đỉnh Tà Xùa, chúng tôi chụp vài tấm kỷ niệm rồi tranh thủ về lán nghỉ.

Ngày cuối hành trình nhẹ nhàng và hưởng thụ nhất. Những ngày ở trên núi thật tuyệt. Sáng nào cũng háo hức đón bình minh, hóng những tia nắng đầu tiên tưới mát tâm hồn, chìm đắm trong biển mây. Chiều về ngắm hoàng hôn dịu nhẹ, tối đến ngả lưng ra đất cùng nhau đếm sao trời...

Tôi đã có những ngày rực rỡ mà ngọt ngào, êm ái ở "tiểu vương quốc trên mây" như thế đó. Cảm ơn nhé, Tà Xùa!

