Sao phải đi Nhật Bản khi hoa anh đào đang nở rộ tại Sa Pa?

Thứ Tư, ngày 16/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Không cần phải đến Nhật Bản hay Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ anh đào, ngay tháng 12 này tại Sa Pa, rặng hoa anh đào được trồng ở ven hồ trung tâm thị trấn đang khoe sắc thắm rực rỡ, đẹp mãn nhãn.

Từ đầu tháng 12, những cây anh đào trồng cạnh hồ trung tâm thị xã Sa Pa đã đơm nụ đầy cành, tín đồ du lịch đã lập tức hẹn hò “xuất hành” ngay để kịp săn mùa anh đào Nhật Bản ngắn ngủi ở nơi địa đầu Tây Bắc. Rồi khi những tia nắng ấm quay lại sau đợt giá rét vừa qua, anh đào Sa Pa đã bất ngờ bung nở, ngọt ngào khoe sắc say lòng người lữ khách.

Ở Sa Pa có 2 điểm ngắm hoa anh đào Nhật Bản xịn xò. Một là ở khuôn viên UBND huyện Sa Pa, ngay gần bờ hồ trung tâm thị xã; hai là vườn hoa châu Âu thuộc khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng phía sau Nhà Thờ đá Sapa.

Hoa anh đào được trồng tại Sa Pa nằm trong số 100 cây giống quý do Hội hữu nghị Nhật - Việt tặng nhân dịp huyện Sa Pa tròn 100 tuổi vào tháng 10 năm 2003, tính đến nay đã được 17 năm cây “bén rễ” tại “thành phố mây ngàn”. Một phần do phù hợp đất đai, khí hậu, phần khác nhờ được chăm sóc tỉ mẩn, cẩn thận nên những cây hoa anh đào tại Sa Pa đã nhanh chóng xòe tán lớn, gốc phát triển khá to và liên tiếp nhiều năm liền đều sai hoa rực rỡ.

Khác với Nhật Bản, nơi mà mùa anh đào thường rộ vào tháng 3, tháng 4, anh đào Sa Pa lại nở sớm đúng dịp Noel, tết Tây. Từng chùm hoa hồng thắm những cánh mỏng manh, yêu kiều nhanh chóng tô điểm rồi phủ đầy lên những cành cây khẳng khiu, tạo nên môt vẻ đẹp lãng mạn thuần khiết nơi phố núi.

Giữa tiết trời đông trong vắt của Sa Pa ngày nắng, hoặc bảng lảng sương mờ mỗi sớm mai, còn gì tuyệt vời hơn khi được tản bộ dọc theo con đường ven hồ thơ mộng, ngắm nhìn từng chùm hoa đung đưa dịu dàng, thả hồn theo mỗi cánh hoa bay, ngỡ như mình đang được du ngoạn ở xứ sở Phù tang. Chính vì thế nên cứ đến mùa hoa anh đào Nhật Bản nở, Sa Pa dường như lại đông vui, nhộn nhịp hẳn lên. Thời gian từ khi cây đơm nụ, tới khi nở hoa và hoa tàn chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng, nên ai cũng muốn tranh thủ thực hiện giấc mơ anh đào.

Xung quanh những rặng hoa luôn đông du khách đứng chụp ảnh, và sắc hồng quyến rũ của anh đào Sa Pa bắt đầu tràn ngập những hội nhóm du lịch, hội “sống ảo” khắp các mãng xã hội dành cho giới trẻ như Instagram, Tik Tok. Bạn Thanh Mai, một du khách từ Hà Nội chia sẻ “ Mình đã biết Sa Pa có hoa anh đào từ năm trước nhưng đợt đó chủ quan nên lên muộn quá, đến lúc đến nơi thì hoa đã tàn mất rồi. Năm nay rút kinh nghiệm nhờ cô bạn nằm vùng trên này mật báo, có tin hoa chớm nở là đặt xe lên luôn để kịp lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này”.

Nhận thấy tiềm năng thu hút du khách từ vẻ đẹp của hoa anh đào, mấy năm gần đây Vườn quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa đã nghiên cứu và gieo ươm thành công hàng ngàn cây giống hoa anh đào Nhật Bản, giao cho người dân địa phương cùng các doanh nghiệp du lịch trồng trong các khách sạn, nhà hàng… với ước vọng thị trấn du lịch Sa Pa sẽ trở thành "Vương quốc hoa anh đào Nhật Bản trên đất Việt Nam".

Vậy là cùng với vẻ đẹp bồng lai của biển mây và bức tranh băng giá lóng lánh trên đỉnh Fansipan, hoa anh đào Nhật Bản đã tạo nên thêm một một sản phẩm du lịch độc đáo dành cho du khách khi tới thăm thành phố trên mây vào mùa đông giá lạnh.

