Sắc màu lễ hội Chămpa

Xóa bỏ nhiều tập tục cũ Do tiếp thu những giá trị của các nền văn hóa khác, người Chăm An Giang dần xóa bỏ nhiều tập tục cũ. Điển hình như sa-gâm (cấm cung). Phụ nữ Chăm An Giang không còn phải che kín mặt khi ra đường; được đến những điểm vui chơi, giải trí...

Khác với trước đây, ngày nay, dịp lễ cưới là cơ hội để các bạn trẻ người Chăm vui chơi thỏa thích. Khi có đám cưới, dù nhà gái hay nhà trai không mời gọi song tất cả thanh niên trong làng vẫn tự nguyện xúm lại giúp hai bên trang hoàng nhà cửa. Đám cưới diễn ra trong 3 ngày:



Ngày nướng bánh (Âm Ha), ngày nhóm họ (Pa Thưng - Pa Gú) và ngày lễ lên ghế. Vì theo chế độ mẫu hệ nên nhà trai đưa chú rể sang nhà gái chứ không rước dâu. “Dù vậy, khi đã thành vợ chồng, cả hai đều cùng làm việc, chăm lo cuộc sống chung chứ không phải người vợ quyết định hết mọi việc hay làm chủ gia đình” – giáo cả Yatà cho biết.