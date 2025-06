Rừng dừa Bảy Mẫu có gì mà hút hồn du khách gần xa?

Đặc sản Hội An không thể bỏ qua Cao lầu: Món mì trộn trứ danh với sợi mì dai, thịt xá xíu, rau sống Trà Quế và nước sốt đậm vị. Chỉ Hội An mới có đúng hương vị do dùng nước giếng Bá Lễ. Mì Quảng: Dù xuất hiện ở nhiều nơi, mì Quảng Hội An vẫn nổi bật với nước dùng sệt, tôm thịt đậm đà, ăn kèm bánh tráng nướng và rau sống tươi xanh. Cơm gà Hội An: Cơm vàng óng nấu bằng nước luộc gà, thịt gà xé phay trộn rau răm, hành tây và nước mắm chua ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Bánh hoa hồng trắng: Bánh làm từ bột gạo lọc, nhân tôm thịt, hấp cách thủy, được ví như “vẻ đẹp ẩm thực tinh tế” của phố cổ. Bánh mì Phượng, bánh mì Madam Khánh: Được du khách quốc tế ca ngợi là “bánh mì ngon nhất thế giới”, nhân đầy ắp, nước sốt béo ngậy, giòn rụm.