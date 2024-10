Tháp cổ hơn nghìn tuổi ở Quảng Nam, dáng vẻ huyền bí, kiến trúc hiếm có khó tìm

Tháp Bằng An tọa lạc tại phường Điện An (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cách Hội An 14km và cách TP Đà Nẵng khoảng 27km.

Theo các nhà nghiên cứu, tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ X, được dùng làm nơi thờ cúng và tế lễ. Bên trong tháp thờ thần Shiva (tượng trưng bằng Linga).

Tháp Bằng An là một trong những tác phẩm điêu khắc bằng gạch lớn nhất còn lại của nền văn hóa Chămpa.

Dù trải qua cả nghìn năm lịch sử, bị thiên nhiên và chiến tranh làm hư hại một số chi tiết, nhưng kiến trúc độc đáo của tháp cổ vẫn còn khá nguyên vẹn.

Đặc biệt, đây là ngôi tháp hình bát giác duy nhất còn lại cho đến ngày nay tại Việt Nam và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1989.

Một số hình ảnh về ngôi tháp 1.000 năm tuổi:

Nằm trong khuôn viên khoảng 4.000m2 đầy cây xanh, tháp Bằng An mang dáng vẻ trầm mặc, huyền bí

Tháp có hình bát giác, mỗi cạnh dài 4m, cao 21,5m. Cấu trúc tháp gồm tiền sảnh và điện thờ

Phần tiền sảnh khá dài, với cửa chính ở hướng Đông để đón nắng mặt trời

Hai bên là 2 cửa phụ. Vào năm 1943, Pháp đã trùng tu thành 2 cửa sổ

Nhìn từ trên cao, điện thờ gồm 3 phần: Đế, thân bát giác và mái hình chóp được tạo thành bởi 8 mặt cong dần về phía đỉnh

Tháp được tô điểm bằng các đường kỷ hà ở phần tiếp giáp giữa đế và thân tháp, cũng như giữa thân và đỉnh tháp

Trước cổng chính có 2 bức tượng Gajasimha (linh thú với đầu voi, thân sư tử) bằng sa thạch

Điện thờ có hình dáng như 1 khối Linga khổng lồ, còn mặt bằng của toàn bộ tháp lại gợi lên hình ảnh Yoni gắn liền với tín ngưỡng của người Chăm

Khác các tháp Chămpa khác, điện thờ tháp Bằng An có mặt bằng bát giác và không có các yếu tố trang trí đặc trưng như: Cột ốp, cửa giả, hoa văn

Bên trong tháp có tượng Linga, biểu tượng của thần Shiva nhưng hiện chỉ còn lại bệ thờ

Phần đỉnh chóp nhìn từ bên trong điện thờ. Do trải qua nhiều biến động nên phần đỉnh đã mất các chi tiết trang trí ở các cạnh

Tháp xây bằng gạch nung, không thấy mạch vữa nhưng rất bền vững

Trong khuôn viên tháp còn lưu giữ một bia đá khắc những ký tự cổ Chămpa. Tháp Bằng An là địa chỉ lý tưởng cho những du khách muốn khám phá văn hóa Chămpa và chiêm ngưỡng công trình với kiến trúc vô cùng độc đáo

Nguồn: [Link nguồn]