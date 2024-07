Chùa Cầu - Hội An có lớp màu mới sau ít ngày ‘trình làng’

Trước đó, thành cầu sau khi trùng tu đã được quét lên một lớp vôi màu trắng.

Quét lớp màu lần 2 tại thành Chùa Cầu.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An - cho biết, chiều 30/7 lực lượng chuyên môn đã tiến hành quét vôi theo quy trình.

“Cái này là mình quét lại nước hai thôi, màu sắc không thay đổi. Quét vôi luôn có nước lót màu trắng và 2 nước màu. Phần công trình chính màu đã hoàn thiện sẽ không quét thêm gì” - ông Ngọc nói.

Trước những ý kiến trái chiều về diện mạo “lạ lẫm” hiện đại của di tích sau trùng tu, Chủ tịch thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định đánh giá tổng quan thì việc trùng tu di tích Chùa Cầu thực hiện đúng hồ sơ giấy phép, đảm bảo nguyên tắc trùng tu. Lần đại trùng tu này đem đến sự vững bền cho di tích, đó là điều quan trọng nhất và giữ được các yếu tố gốc tối đa nhất.

Về những ý kiến về vấn đề màu sắc di tích sẽ tiếp tục nghiên cứu, trong thời gian từ nay đến ngày 3/8 (lễ khánh thành), có thể pha lại màu sắc như thế nào cho ít thay đổi nhất. Tuy nhiên, lãnh đạo Hội An hôm nay cho biết không cho sơn lại Chùa Cầu mà chỉ làm nhạt một đôi chỗ quá đậm thôi vì các chuyên gia khẳng định đó là màu gốc.

Hình ảnh di tích Chùa Cầu sau khi quét lớp vôi thứ 2.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau khi di tích Chùa Cầu lộ diện sau cuộc đại trùng tu, những ngày qua nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo di tích Chùa Cầu cho rằng phần thân Chùa Cầu được sơn quét mới làm cho di tích trở nên hơi khác lạ, hiện đại hơn so với trước đây.

Được biết, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu do UBND TP Hội An làm chủ đầu tư; Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An quản lý thực hiện; có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng

Dự án khởi công vào ngày 28/12/2022, thời gian hoàn thành dự án là 360 ngày. Tuy nhiên, quá trình tu bổ gặp một số trở ngại, có thời điểm phải gián đoạn để tham vấn ý kiến chuyên gia. Vì vậy, dự án đến nay mới cơ bản hoàn thiện.

Dự kiến, chiều 3/8, thành phố Hội An sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình.

