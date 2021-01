Những nơi chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn - Giới trẻ check-in tuyến đường bán đồ Tết Sài Gòn

Thứ Bảy, ngày 30/01/2021 10:00 AM (GMT+7)

Những nơi chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn vẫn luôn thu hút các bạn trẻ, đặc biệt trong những ngày cuối năm, con đường Hải Thượng Lãn Ông chuyên bán đồ trang trí Tết ở Sài Gòn vẫn luôn tấp nập, kẻ đến người đi.

Đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) những ngày qua rực rỡ sắc đỏ vàng đón Tết Nguyên đán. Đây là con đường chuyên bán đồ trang trí lớn nhất TP.HCM, cũng là những nơi chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn. Qua Giáng sinh, hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu tại đây đều nhanh chóng “thay áo” với câu đối đỏ, lồng đèn, mai vàng, đào đỏ đón Tết.Những nơi chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn luôn là điểm hấp dẫn với du khách

Là một trong những nơi chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn, con phố Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM), chuyên bán đồ trang trí Tết tại TP.HCM được bạn trẻ chọn là điểm đến trong bộ sưu tập sống ảo của mình.

Mặc dù là con phố này là phố buôn bán nhưng nhiều tiểu thương vẫn vui vẻ để chụp ảnh nhưng tiết lộ thêm khách không nên đến vào một thời điểm trong ngày.

Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp. Không chỉ đến đường Hải Thượng Lãn Ông mua đồ trang trí Tết, nhiều người cũng tranh thủ tham quan, chụp ảnh. Không gian đỏ rực, đậm nét Tết được nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh.

Nhóm bạn Ngân Hà cho biết do đi ngang khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, thấy không khí rất Tết nên tranh thủ đi chụp ảnh. Ban đầu, do thấy mọi người chủ yếu bán hàng nên các bạn chỉ dám đứng từ xa chụp ảnh và lấy bối cảnh Tết phía sau.

“Tuy nhiên, sau khi mạnh dạn qua chụp thì mình thấy mọi người rất thoải mái, tự do tạo dáng mà người bán cũng rất vui vẻ nên thoải mái hơn. Nhiều anh chị còn rất vui tính, mời vào chụp ảnh nữa”, Hà nói.

Nhiều người còn chuẩn bị thật lộng lẫy để có được những bức ảnh đẹp nhất. Sau khi dạo một vòng đường Hải Thượng Lãn Ông, Hồ Ánh dừng lại trước gian hàng bán lồng đèn đỏ. Cô cho biết mình dành hẳn bộ quần áo thật đẹp, phù hợp với không gian để có ảnh đẹp.

Theo Hồ Ánh, so với những khu vực khác đã được trang trí đón Tết, đường Hải Thượng Lãn Ông có điểm đặc biệt, đây là khu người Hoa lớn tại TP.HCM, đỏ rực và nhộn nhịp. Do đó, Ánh chọn địa điểm này để chụp ảnh, cô cũng cho biết thêm sẽ tranh thủ đến khu vực khác tại trung tâm TP để chụp ảnh.

Giữa đợt Covid-19 bùng phát trở lại, nhiều khách đi mua đồ trang trí đều đeo khẩu trang để phòng dịch. Sau khi mua hàng, nhiều người cũng tranh thủ check-in, chụp ảnh kỷ niệm.

Các cửa hàng tại đường Hải Thượng Lãn Ông đều bày trí đẹp mắt, nên được nhiều người thích thú.

Các cửa hàng tại đường Hải Thượng Lãn Ông bày trí đẹp mắt, được các bạn trẻ xếp vào là những nơi chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn

Chủ nhiều cửa hàng cho biết, họ không khó chịu khi khách chụp hình Tết tại cửa hàng, thậm chí, việc chụp ảnh còn quảng bá hình ảnh phố bán đồ trang trí Hải Thượng Lãn Ông nổi tiếng hơn. Dường như các chủ cửa hàng cũng chiều lòng các bạn trẻ bởi biết con phố cũng là những nơi chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn.

Theo chị My, chủ một cửa hàng bán lồng đèn cho biết những ngày qua, rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh, nhiều đoàn còn “công phu” có ê-kíp riêng. “Miễn là khách đừng đến vào sáng sớm khi mở cửa, như vậy lại không hay do chúng tôi mới mở hàng, còn lại thì đều chụp hình thoải mái”, chị My cười nói.

Nguồn: https://danviet.vn/nhung-noi-chup-anh-dep-o-sai-gon-gioi-tre-check-in-tuyen-duong-ban-do-tet-sai-gon-20210129145744137.htm