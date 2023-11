Những khu nghỉ dưỡng có view đẹp nhất thế giới

The Brando, Polynesia thuộc Pháp: Theo CNN, đây là khu nghỉ dưỡng trên đảo tư nhân siêu sang trọng của Marlon Brando trên đảo Tetiaroa, cách Tahiti hơn 48 km về phía Bắc. Khu nghỉ dưỡng này là nơi yêu thích của những người nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper và Ellen DeGeneres.

Cựu Tổng thống Barack Obama từng đến hòn đảo này để viết hồi ký vào năm 2017. Kim Kardashian cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 xa hoa của mình trên đảo vào tháng 10/2020. Nơi đây chỉ có 35 biệt thự, mỗi biệt thự có hồ bơi vô cực riêng, khu vực ăn uống ngoài trời và tất cả tiện nghi mà bạn có thể mong đợi được tận hưởng tại một khách sạn 5 sao ở London hay New York. Bãi cát trắng mịn và đại dương xanh trong chỉ cách phòng ngủ của bạn vài bước chân. Ảnh: The Brando.

Matakauri Lodge, New Zealand: Với những ngọn núi nhô lên sau hồ Wakatipu thanh bình, Matakauri Lodge có khung cảnh tuyệt đẹp ở đảo Nam của New Zealand. Nằm ngay bên ngoài Queenstown, khu nghỉ dưỡng bằng gỗ ven hồ gồm 12 phòng nhìn ra đỉnh Cecil và Walter cũng như dãy núi The Remarkables.

Ở đây có các chuyến du ngoạn bao gồm nhảy bungee, nhảy dù, đi bè, vượt thác và tham quan hầm rượu vang, cùng những liệu pháp trong spa đầy đủ dịch vụ với tầm nhìn không bị cản trở ra hồ. Ảnh: The Robertson Lodges.

Sensei Lanai, A Four Seasons Resort, Lanai, Hawaii: Đây là nơi nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe chỉ dành cho người lớn, nằm trên hòn đảo Lanai của Hawaii, rất yên bình và tách biệt, cho bản cảm giác như đang ở trên hòn đảo của riêng mình. Nơi này có những dãy phòng sang trọng, ẩn mình giữa những ngọn núi phủ đầy sương mù, rừng rậm của Lanai. Bạn sẽ có một hành trình chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa, từ thiền buổi sáng đến tắm bồn, nhằm mục đích xóa tan mọi căng thẳng, lo lắng. Ảnh: Four Seasons.

Hotel Château du Grand-Lucé, Pháp: Nằm ẩn mình trong thung lũng Loire cổ kính tại Pháp, lâu đài có từ thế kỷ 18 này tạo cảm giác cách xa phần còn lại của thế giới, mặc dù chỉ cách Paris 55 phút đi tàu. 17 dãy phòng trải rộng, ngập tràn ánh nắng, mỗi dãy được trang trí bằng những bức tranh tường vẽ tay, đèn chùm pha lê và đồ nội thất Louis XV cổ, khiến bạn cảm thấy như được quay ngược thời gian. Bên ngoài, có 80 ha mê cung, hồ nước và vườn hoa hồng để thưởng thức, cũng như một hồ bơi viền đá tuyệt đẹp. Ảnh: Hotel Château du Grand Lucé.

Jack's Camp, Botswana: Nếu bạn đang muốn trốn chạy khỏi thực tại, đây chính là nơi dành cho bạn. Nơi này vừa sang trọng, vừa ẩn mình bên trong khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân ở sa mạc Kalahari.

Khu nghỉ dưỡng mở cửa trở lại vào đầu năm 2021 với 9 lều khổng lồ, được trang bị giường 4 cọc sang trọng, trang trí tuyệt đẹp và bể ngâm riêng nhìn ra Makgadikgadi Salt Pans. Ngoài ra còn có thư viện, phòng chơi bida, quầy bar và một lều trà sang trọng trải thảm Ba Tư - nơi lý tưởng để thư giãn sau một ngày dài nóng nực. Ảnh: Natural Selection.

1 Hotel West Hollywood, Los Angeles: Khai trương vào năm 2019, 1 Hotel West Hollywood có những phòng lớn và sang trọng nhất ở Los Angeles, với lối trang trí bằng đất, tối giản nhưng sang trọng, phòng tắm lát đá cẩm thạch xa hoa và khung cảnh tuyệt vời trên đồi Hollywood.

Nơi đây còn hồ bơi có mái che, một khu bảo tồn sự yên tĩnh và thanh bình nằm trên những con phố nhộn nhịp, rợp bóng cọ. Nhưng ấn tượng hơn cả là tính bền vững của thương hiệu, được nhìn thấy ở khắp mọi nơi từ thiết kế (đồ nội thất được làm bằng gỗ California khai hoang) đến ăn uống (một khu vườn hữu cơ trong khuôn viên cung cấp cho các nhà hàng các loại thảo mộc và rau). Ảnh: 1 West Hollywood.

Grand Hotel Tremezzo, Ý: Đây là khách sạn mang tính biểu tượng theo trường phái Tân nghệ thuật nằm trên bờ Hồ Como. 90 phòng tại đây đều được trang trí theo phong cách riêng, được trang bị với những chi tiết độc đáo như ở ban công, sân hiên và bồn tạo sóng. Các phòng hướng vườn nhìn ra khu đất được cắt tỉa cẩn thận mang đến sự yên bình. Bên ngoài, bạn sẽ tìm thấy 3 hồ bơi, trong đó có một hồ bơi nổi ngay trên đỉnh hồ. Ảnh: Grand Hotel Tremezzo.

Raffles Singapore: Đây là một trong những khách sạn lớn nhất thế giới và là tiêu chuẩn cho nhiều khách sạn 5 sao khác hiện nay. Khách sạn 135 năm tuổi này là định nghĩa của sự sang trọng, từ các dãy phòng cho đến Long Bar thanh lịch - nơi loại cocktail Singapore Sling được phát minh vào năm 1915. Mỗi khách đều được người phục vụ riêng, cung cấp loại hình dịch vụ hiếm có, trực quan và chu đáo, nhưng kín đáo. Ảnh: Raffles Singapore.

