Những điều cần biết khi mang máy tính đi du lịch

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 10:01 AM (GMT+7)

Mang máy tính cá nhân (laptop) khi đi du lịch đã trở thành thói quen của nhiều người bởi yêu cầu công việc, nhu cầu lưu trữ thông tin (ảnh, video...). Những nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn bảo đảm an toàn thông tin cá nhân khi mang laptop theo chuyến đi.

Bảo vệ máy tính khi đi máy bay

Hãy bảo vệ laptop bằng một túi chống sốc để tránh bị va đập hoặc các ngoại lực khác tác động, sau đó mới cho vào hành lý xách tay. Khi đi qua trạm kiểm tra an ninh hàng không, bạn sẽ phải bỏ riêng laptop để nhân viên an ninh soi chiếu. Vì thế, hãy đánh dấu hoặc ghi các thông tin cá nhân của mình vào 1 tờ giấy nhỏ và dán lên laptop để tránh bị nhầm lẫn hoặc người khác có thể trả lại bạn nếu bị thất lạc.

Bảo vệ dữ liệu

Để giảm thiểu rủi ro nếu laptop của bạn bị thất lạc, cách tốt nhất là sao lưu dữ liệu vào ổ cứng di động đã được mã hóa. Bạn không nên mang theo ổ cứng hoặc phải để ở nơi tách biệt với laptop để nếu có bị mất thì các dữ liệu quan trọng vẫn được bảo vệ. Bạn cũng nên cài các phần mềm bảo vệ và khôi phục dữ liệu laptop để có thể xóa từ xa toàn bộ thông tin nhạy cảm trong ổ cứng nhằm ngăn chặn kẻ xấu truy cập và lấy thông tin cá nhân.

Cảnh giác khi dùng Wifi công cộng

Khi đến bất cứ nơi nào, bạn cũng cần có mạng Wifi (mạng Internet không dây) để truy cập thông tin. Hãy cảnh giác với Wifi không yêu cầu nhập mật khẩu bởi tính bảo mật kém và bạn sẽ dễ bị đánh cắp thông tin. Một nguyên tắc tối quan trọng khác là tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính, dịch vụ ngân hàng trực tuyến trên laptop khi đi du lịch, đặc biệt khi dùng mạng Wifi công cộng. Nếu truy cập các trang web, hãy tắt chức năng “remember me” (ghi nhớ tôi) hoặc xóa mọi dữ liệu cá nhân như: Cookies (các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra), history (lịch sử truy cập)... để kẻ xấu không thể tìm ra thông tin cá nhân của bạn.

Giữ laptop an toàn trong khách sạn

Để bảo đảm an toàn, nếu không thể mang theo laptop khi đi ra ngoài, bạn nên gửi lễ tân hoặc tìm một chỗ thật kín đáo để cất như tủ quần áo có khóa hay két an toàn. Tại các khách sạn hiện đều trang bị két an toàn để du khách có thể tự bảo vệ tài sản của mình.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/993851/nhung-dieu-can-biet-khi-mang-may-tinh-di-du-lich