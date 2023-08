Những điều bạn cần biết nếu muốn tới Dubai mua vàng

Vàng hầu như ở mọi nơi

Tới bất cứ nơi nào ở Dubai, bạn đều sẽ thấy ánh vàng lấp lánh. Từ những chuỗi trang sức siêu lớn trong các trung tâm thương mại của thành phố, cho đến những gian hàng vàng rực của Gold Souk ở khu vực cũ Deira, những món đồ quý giá màu vàng sáng bóng luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng với đồ trang sức bằng vàng ở khắp mọi nơi, việc tìm ra nên mua gì và mua ở đâu có thể là một thách thức. Hãy cùng tìm hiểu các mẹo mua sắm trong mê cung hàng hóa ở Dubai và mua được món đồ hoàn hảo với mức giá "ổn" nhất tại Dubai.

Tại sao nên mua vàng ở Dubai?

Nhiều người lầm tưởng ngành công nghiệp vàng của Dubai đã có lịch sử hàng thế kỷ, nhưng thực tế không phải vậy. Thị trường vàng của nó chỉ có từ khoảng 100 năm trước, khi các thương gia bắt đầu kinh doanh kim loại quý, cùng với ngọc trai và gia vị. Đến những năm 1900, Gold Souk (ban đầu chỉ là một vài quầy hàng tạm bợ) đã mở cửa.

Sau đó là sự bùng nổ dầu mỏ của UAE vào những năm 1970, làm tăng sự thịnh vượng của Dubai và cùng với đó là lượng du khách tăng lên. Do đó, hoạt động kinh doanh vàng ở đây phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, UAE là nước xuất khẩu vàng lớn thứ 6 thế giới. Ước tính khoảng 20-40% trữ lượng vàng toàn cầu hằng năm đi qua Dubai, có nghĩa là thành phố này cung cấp rất nhiều loại trang sức bằng vàng hấp dẫn nhiều người mua trong nước và quốc tế.

Dubai cũng là một nơi an toàn để mua hàng. So với các địa điểm khác trên thế giới, mức giá ở đây thấp hơn do chỉ áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% khi mua hàng. Các quy định nghiêm ngặt về độ tinh khiết và giá cả cũng bảo vệ người tiêu dùng. Các nhà chức trách tiến hành kiểm tra thường xuyên các mặt hàng được bán bởi các thợ kim hoàn và hệ thống bán vàng DGJG,làm việc với Cục Bảo vệ người tiêu dùng và Tuân thủ Thương mại của Dubai để đảm bảo tính thống nhất về giá. Và khi bạn mua trang sức vàng ở đây, người bán sẽ cung cấp cho bạn giấy chứng nhận xác nhận hàm lượng và trọng lượng vàng của nó.

Những điều du khách cần biết trước khi mua vàng

Giá ở đây dựa trên trọng lượng mỗi gam và do Dubai tuân theo giá vàng quốc tế nên chúng dao động mỗi ngày. Các cửa hàng vàng tuân theo tỷ giá chiếm 80-90% nên giá cả ổn định. Bạn có thể xem trực tuyến tỷ giá thị trường trong ngày vì DGJG có công cụ kiểm tra tỷ giá hữu ích. Thêm vào đó, hầu hết các cửa hàng vàng đều hiển thị giá theo thời gian thực. Những người mua sắm thông thái thường theo dõi xu hướng giá để dự đoán bất kỳ đợt giảm giá nào sắp tới, nhưng chỉ cần biết giá trị trong ngày sẽ giúp bạn sát giá hơn.

Giá cuối cùng của một mặt hàng được cộng thêm phí chế tạo, thay đổi tùy thuộc vào thiết kế, chất lượng và độ hoàn thiện. Bạn chỉ có thể mặc cả về phần phí này. Bản thân giá vàng là không thể thương lượng được. Bạn cũng cần kiểm tra giá trị karat (k), thước đo độ tinh khiết của vàng. 24k biểu thị 100% vàng nguyên chất, trong khi 22k và 18k lần lượt đại diện cho 91,5% và 75% vàng. Vàng 24k thường quá mềm để làm đồ trang sức, vì vậyvàng 22k được sử dụng trong các đồ vật như vòng tay và nhẫn, còn vàng 18k cứng hơn được sử dụng cho nhẫn kim cương và các món nạm đá quý.

Khi nào nên mặc cả?

Giá vàng cố định theo trọng lượng nhưng vẫn còn một ít "lỗ hổng" để mặc cả nếu bạn biết cách. Vì giá vàng của Dubai được cố định theo trọng lượng (các nhà cung cấp sẽ cân các mặt hàng của bạn), nên khoảng trống duy nhất để mặc cả là giá chế tác. Hãy nhớ rằng những món đồ phức tạp có phí chế tạo cao hơn và việc đàm phán có thể dễ dàng hơn ở những cửa hàng nhỏ, hoặc khi bạn mua nhiều món đồ. Một số thợ kim hoàn bán đồ trang sức theo giá lẻ, bất kể loại vàng được sử dụng trong đó, điều này cũng thường xảy ra với các thợ kim cương và các món đồ bằng vàng nhỏ.

Đâu là nơi tốt nhất để mua vàng?

Nhiều cửa hàng vàng nằm trong các trung tâm mua sắm sang trọng của thành phố, chẳng hạn như Dubai Mall, và một số chuỗi trang sức thậm chí còn có chi nhánh trong siêu thị. Một lựa chọn khác là Công viên Vàng và Kim cương Dubai, một trung tâm mua sắm trong nhà dành riêng cho các cửa hàng vàng, kim cương và đá quý. Tuy nhiên, Gold Souk là điểm thu hút lớn khi mua vàng. Đây là điểm tham quan cố định trong hầu hết các tour du lịch tới Dubai, và là điểm dừng chân đầu tiên cho những người mua vàng và tham quan.

Nơi tốt nhất để mua vàng là Dubai Gold Souk và khu chợ vàng mới mở rộng nằm kế bên. Bạn sẽ tìm thấy hơn 400 cửa hàng vàng và trang sức, mang đến nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn và trang sức chất lượng tốt nhất. Đừng cố quyết định chọn những cửa hàng đầu tiên bạn nhìn thấy. Các cửa hàng nhỏ hơn, ẩn sâu hơn trong mỗi khu chợ, có ít người qua lại có thể linh hoạt hơn về giá cả.

Những loại vàng nào phổ biến?

Thật khó để xác định loại trang sức vàng cụ thể nào có thể làm hài lòng tất cả người mua hiện tại. Thị hiếu và sở thích của mọi người từ khắp nơi trên thế giới rất khác nhau, do đó không thể xác định được thiết kế cụ thể nào vượt trội hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng đồ trang sức có trọng lượng nhẹ hơn rất phổ biến với người tiêu dùng trẻ tuổi.

Một xu hướng khác là nhu cầu ngày càng tăng đối với những món đồ độc đáo, các bộ sưu tập mới và theo mùa. Những người yêu thích trang sức đang đòi hỏi sự độc quyền trong thiết kế hơn bao giờ hết và trong những năm gần đây, có thể thấy nhu cầu về trang sức có thương hiệu tăng lên đáng kể. Chỉ riêng tại Gold Souk, ước tính khoảng 10 triệu thiết kế vàng được cung cấp đem lại trải nghiệm mua bán độc đáo chưa từng có.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]