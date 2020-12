Những điểm tham quan thú vị ở Valkenburg

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Valkenburg có rất nhiều điểm đến thú vị mà bạn sẽ không ngừng trầm trồ khi đặt chân đến.

Du khách có thể trải nghiệm cảm giác làm một công nhân mỏ dưới lòng đất.

Nhà ga Valkenburg

Nếu bạn đến Valkenburg bằng tàu hỏa, đừng bỏ lỡ việc chiêm ngưỡng nhà ga bởi đây là nhà ga đường sắt lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng ở Hà Lan. Nó được khai trương vào năm 1853 với tư cách một điểm dừng trên tuyến đường sắt quốc tế đầu tiên ở Hà Lan nối Maastricht với Aachen ở Đức.

Xem cảnh đêm tại MergelRijk

MergelRijk là một điểm tham quan nổi tiếng khác ở Valkenburg. Được hình thành từ một mỏ đá cũ, nơi đây thu hút khách du lịch bởi hàng loạt tác phẩm chạm khắc trên đá khác nhau. Đến đây, bạn còn được tự tay chế tác một món đồ lưu niệm từ đá.

Thăm mỏ than

Ngay bên cạnh MergelRijk là một điểm tham quan quan trọng khác, mỏ than (Steenkolenmijn). Xưa kia, khu vực này trở nên giàu có nhờ các mỏ than nhưng hầu hết đã đóng cửa vào những năm 70 của thế kỷ trước. Mỏ than Steenkolenmijn là mỏ duy nhất ở Hà Lan vẫn mở cửa cho du khách. Bạn có thể trải nghiệm cảm giác làm việc dưới lòng đất như một công nhân mỏ.

Hầm mộ La Mã

Đây là một bảo tàng rất đặc biệt. Nó thực sự là một bản sao của hầm mộ Thiên chúa giáo ở Rome (Italia). Ông trùm dệt may giàu có Jan Diepen quyết định xây dựng bảo tàng của riêng mình trong mê cung dưới lòng đất Valkenburg. Ông bị cuốn hút bởi di sản văn hóa La Mã và sau quá trình nghiên cứu sâu rộng, cùng với kiến trúc sư nổi tiếng người Hà Lan Pierre Cuypers, ông đã tạo ra bảo tàng phi thường này. Bảo tàng mở cửa vào tháng 5-1910. Có 14 hầm mộ đặc trưng trong bảo tàng, nổi tiếng nhất là hầm mộ Priscilla và hầm mộ Saint Callixtus.

Khám phá những cổng thành nổi tiếng

Valkenburg đã phát triển như một khu định cư kiên cố ở chân đồi với lâu đài và các bức tường thành, tháp, công trình phòng thủ bao quanh. Xưa kia nơi này từng có 7 cổng thành nhưng hiện chỉ còn lại 3 trong số đó là: Grendelpoort, Berkelpoort và Geulport.

Tháp Wilhelmina

Đây là một biểu tượng khác của Valkenburg. Tháp quan sát cao 30m được xây dựng vào năm 1906 với mục đích thu hút khách du lịch đến khu vực này. Từ đây, du khách có thể quan sát toàn cảnh khu vực với tầm nhìn tuyệt đẹp.

