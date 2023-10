Những địa điểm không nên bỏ lỡ khi đến Bạc Liêu

Ngoài ra, Bạc Liêu còn có một số địa điểm hấp dẫn khác, như: - Quán âm Phật đài (Mẹ Nam Hải) tọa lạc tại phường Nhà Mát, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 7km. Tại đây từ 23-3 đến 25-3 âm lịch sẽ diễn ra lễ hội “Quán Âm Nam Hải” với nhiều nghi lễ truyền thống, như: Lễ cầu quốc thái dân an, Phật tử dâng hương cầu an, tế anh hùng tử sĩ, thỉnh thánh, thuyết pháp… Quảng trường Hùng Vương nằm ngay trung tâm TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CHÂU ANH - Quảng trường Hùng Vương nằm ngay trung tâm TP Bạc Liêu, công trình khánh thành đưa vào hoạt động từ năm 2014 để chào mừng Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất do tỉnh Bạc Liêu đăng cai. Quảng trường chiều dài hơn 360m, rộng hơn 110m; toàn bộ sân được lát bằng đá tự nhiên màu xám nhạt xen kẽ xám đậm trông như những nốt nhạc rất sinh động. - Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia Nọc Nạngtọa lạc tại ấp 4 xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai. Đây là nơi ghi dấu ấn lịch sử đầy máu và nước mắt trong cuộc đấu tranh kiên cường của đại gia đình nông dân Mười Chức năm 1928, gây tiếng vang lớn khắp vùng Giá Rai Bạc Liêu.